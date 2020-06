Brandenburg/H

In diesem Jahr gibt es bereits zwei Badetote zu beklagen, die beim Schwimmen im Beetzsee ums Leben gekommen sind. Himmelfahrt starb bei Brielow ein 42 Jahre alter Mann. Am Donnerstag ertrank ein 26-Jähriger bei Radewege. Zu beiden Unglücken eilten auch ehrenamtlichen Retter, unter anderem von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG).

Als ärgerlich bezeichnet DLRG-Vorsitzender Benedikt Michaelis, dass bei dem Unglück in Radewege das für knapp 2000 Euro neu angeschaffte Sonargerät an Land bleiben musste, weil das Boot noch nicht über die dafür nötige Ausstattung verfügt. „Das Umrüsten kostet zu viel Geld“, so der 23-Jährige, der selbst zu beiden Badeunfällen ausrückte. Er appelliert in diesem Zusammenhang an die Stadt Brandenburg, die ehrenamtlichen Wasserretter besser finanziell zu unterstützen. Zudem plädiert er dafür, die städtischen Badestellen durch Rettungsschwimmer zu überwachen und an den beliebten freien Badestellen wenigstens Rettungsringe zu installieren.

Zahlreiche Helfer in Radewege

Im Einsatz in Radewege war nach Angaben der Leitstelle Feuerwehren des kompletten Amtes Beetzsee, die Brandenburger Berufsfeuerwehr, Wasserschutzpolizei, mehrere Taucherstaffeln, Notarzt, Rettungssanitäter, der Kreis- und der Amtsbrandmeister. „Es wurde auch an Technik alles eingesetzt, was verfügbar war, also auch Sonargeräte“, so ein Sprecher der Leitstelle.

Daten und Fakten Benedikt Michaelis ist seit 17 Jahren Mitglied bei der DLRG. Er ist Vorsitzender und technischer Einsatzleiter, ausgebildeter Wasserretter und Sanitäter. Der Student der Informatik an der TH Brandenburg ist ebenfalls Mitglied der Hubschrauber gestützten Wasserrettung, die bundesweit organisiert ist und bei Hochwasser Menschen von Dächern rettet. Die DLRG, Stadtverband Brandenburg, hat 140 Mitglieder, davon sind 60 Prozent Kinder und Jugendliche. 20 Leute sind aktiv. Sie leisteten voriges Jahr 1935 Helferstunden, hatten 175 Einsätze, davon 64 mit medizinischer Hilfe. 52 Tage sicherten sie Sportveranstaltungen 2019 ab, zu acht Einsätzen alarmierten Polizei und Leitstelle die ehrenamtliche Retter. Das entspricht etwa den Zahlen von 2018.

Die DLRG bekommt Michaelis zufolge die Kosten für jährlich 500 Liter Sprit von der Stadt. Zu dem Verband gehören zwei Boote und zwei Fahrzeuge, beschafft durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Zudem stellt die Stadt den Containerbau an der Regattastrecke zur Verfügung. Doch dort reicht der Platz für die 20 Aktiven längst nicht mehr aus. Zum Trocknen müssen die Helfer ihre umfangreiche Ausrüstung auf die Wiese legen.

DLRG-Boot ist Leihgabe

Zudem besitzt der Stadtverband kein eigenes einsatzbereites Boot. Das Boot, das bei dem jüngsten tragischen Unglück zum Einsatz kam, ist eine Leihgabe des Landesverbandes.

Florian Bialloblotzki von der DRK-Wasserwacht sagt, „das Thema Wasserrettung beginnt als solches in der Stadt wichtig zu werden“. Die DRK-Wasserwacht war mit 14 ehrenamtlichen Helfern in Radewege vor Ort. Unter ihnen waren vier Taucher, die vier Stunden lang im Wasser nach dem verunglückten jungen Brandenburger teils in acht Metern Tiefe und bei keiner Sicht suchten, behindert von Schlamm und Reusen.

„Wir stellen die einzigen Taucher, die hier vor Ort in Brandenburg sofort zum Einsatz kommen können“, sagt Florian Bialloblotzki. Auch DRK-Geschäftsführer Andreas Griebel sagt, man sei mit der Stadt dazu im Gespräch. Vor Ort waren auch Taucher der Polizei und die ehrenamtliche Taucherstaffel des Arbeitersamariterbundes aus Rathenow. Sie alle suchten nach dem Vermissten.

Alle gaben alles

Die Organisation des Einsatzes vor Ort loben die Beteiligten, auch wenn dieser er nicht glücklich endete. Über Tage gaben viele Einsatzkräfte alles, um den 26-Jährigen zu finden. „Wir versuchen 100 Prozent zu geben, denjenigen zu finden“, sagt Benedikt Michaelis.

Es zeigt, wie wichtig es ist, genügend Einsatzkräfte auch bei Unfällen auf dem Wasser zu haben. Benedikt Michaelis sagt es so: „Das Thema Wassertourismus wird für die Stadt immer wichtiger.“ Das müsse sich auch für die Ausstattung und Aufstellung der Wasserretter auswirken.

Der DLRG gibt auch Rat, wie sich Menschen verhalten sollten, wenn neben ihnen ein Schwimmer in Not gerät. „Eigenschutz hat immer Vorrang“, sagt Benedikt Michaelis. „Ertrinkende können sich an einen klammern und den Retter selbst in Not bringen.“ Den in Not Geratenen beruhigen, notfalls warten, bis dieser schwächer werde und ihn dann von hinten am Kopf umfassen oder an den Achseln und ihn so an Land ziehen.

Früh Rettungskette auslösen

Wichtig sei, die Rettungskette in Gang zu setzen, also um Hilfe zu rufen, damit Zeugen den Notruf absetzen können. Früh signalisieren, dass man Probleme habe. Es geht um Minuten bei der Rettung eines Schwimmers. Wie können Badende so plötzlich in Not geraten?

„Es können äußere Begebenheiten seien, etwa Abbruchkanten im Wasser, wo es plötzlich kalt wird im See und das meinen Körper schockt“, sagt der DLRG-Vorsitzende. Panik etwa durch Schlamm im Wasser, eigene Erschöpfungszustände, Selbstüberschätzung.“ Wenn jemand einen Krampf im Wasser bekomme, sei das im Wasser „eine ganz andere Hausnummer“.

Das hilft bei Krämpfen

Bei leichten Krämpfen sollte man den Körperteil schonen und vorsichtig an Land kommen. Bei Krämpfen im Oberschenkel rät der Rettungsschwimmer, das Bein bis zum Po nach hinten zu ziehen mit der Hand, bei solchen im Unterschenkel, mit dem einen Arm weiter Schwimmbewegungen zu machen, um über Wasser zu bleiben und mit der anderen Hand den Fuß zu fassen und das Bein versuchen zu strecken, um den Krampf zu lindern.

Online-Links zur Lebensrettung im Wasser Auf der Homepage des DLRG-Bundesverbandes gibt es Links zu Tipps zur Wasserrettung. https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/sicherheitstipps/ Zur Selbst- und Fremdrettung: https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/sicherheitstipps/ Gefahren im Wasser: https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/gefahren/ Baderegeln für Kinder: https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/baderegeln/ Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer dauert 14 bis 16 Wochen, abzuleisten in der Freizeit. Hinzu kommen Fortbildungen.

Helfe nichts, „sollte man in eine Überlebenslage kommen. Sich einfach in Rückenlage flach auf das Wasser legen und mit Füßen und Händen leichte Bewegungen machen.“ Gut einatmen und bei Körperspannung auf dem Wasser liegen. Oder sich in Brustlage auf das Wasser zu legen und nur zum Atmen den Kopf aus dem See heben.

Nicht überhitzt schwimmen

„Man muss seine eigene körperliche Verfassung anschauen, wenn man stundenlang in der Sonne war und überhitzt ist, sollte man nur ganz langsam ins Wasser gehen, wenn ich reinspringe, kommt mein Körper damit nicht klar.“ Vorher ausreichend trinken und nicht mit leerem Magen schwimmen gehen, weil sonst die Energie fehle. Eine große Mahlzeit direkt davor sei auch falsch. Alkohol und Drogen zuvor seien auch Ausschlusskriterien.

Wassertemperatur und -druck seien für den Körper belastend. Auf ärztliche Hinweise sollte man hören, nichts riskieren. Der DLRG-Vorsitzender warnt auch, von Brücken zu springen. „Man weiß nie, ob eine Eisenstange oder Steine im Wasser liegen.“ Schiffsverkehr und Strömung seien in Flüssen und Seen gefährlich.

Kleinkinder in Griffweite behalten

Auch Atemprobleme, etwa wenn man Wasser schlucke oder in die Atemwege bekomme, gekoppelt mit Panik könnten zu plötzlichen Problemen beim Schwimmen führen. Kinder sollten nie aus dem Blick, Kleinkinder immer in Griffweite sein.

Michaelis empfiehlt, aufblasbare leichte Schwimmkörper in leuchtenden Farben mit zum Schwimmen zu nehmen, so sei mach weithin sichtbar und könne sich notfalls daran festhalten.

Von Marion von Imhoff