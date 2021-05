DLRG in Brandenburg an der Havel: Ehrenamtlichen Rettern fehlt Geld für wichtige Investitionen

Brandenburg/H

Akuter Platzmangel, nur bedingt einsatztaugliche Fahrzeuge, kaum Funkgeräte: Die Ausstattung der ehrenamtlichen Lebensretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lässt in der Havelstadt zu wünschen übrig. Während hauptamtliche Rettungskräfte von Kommune, Land und Bund ausgestattet werden, fällt der Stand der Technik bei den Ehrenamtlern immer mehr hinter den Anforderungen zurück. Der DLRG-Stadtverbandsvorsitzende Benedikt Michaelis hat der MAZ erläutert, wo der Schuh besonders drückt und was er sich von der Stadtverwaltung wünscht.

Überalterter Fuhrpark, kein Winterquartier für Boote

Ein Dauerproblem ist demnach die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge. Der wichtigste Einsatzwagen, ein 2012 von der Sparkasse gespendeter Volkswagen T5, hat kein Regalsystem für die Ausrüstung.

„Unsere Einsatzkräfte müssen jedes Mal erst die benötigte Ausrüstung ins Auto räumen, was wertvolle Zeit kostet“, sagt Michaelis. Um in Notfällen überhaupt alle Einsatzkräfte an ihren jeweiligen Standorten abholen zu können, bräuchte es ein zusätzliches Fahrzeug. Denn der zweite Wagen der DLRG ist ein uralter VW Sharan, der einst von der Stadt ausgemustert und von der DLRG ersteigert worden war und langsam aber sicher seiner letzten Fahrt entgegensieht.

Einsatzraum mit sechs Umkleideschränken und den elementaren Einsatzmitteln. Ein Radiator sorgt für Wärme. Quelle: Benedikt Michaelis

Dringenden Investitionsbedarf sieht der Stadtverband auch bei den Booten. Während eines aus den 1990er-Jahren stammt und von 2016 bis 2021 mit Unterstützung örtlicher Firmen und zu großen Teilen in Eigenleistung von Grund auf überholt wurde, stammt das zweite Boot aus den 1980er-Jahren und musste bereits außer Dienst genommen werden. „Noch eine Aufarbeitung wie die von 2016 wäre bei diesem Boot ebenso aufwendig und ist für uns Ehrenamtler nicht erneut realisierbar“, sagt Michaelis.

Hinzu kommt die Lagerung im Winter. Da die DLRG keine Halle für ihre Boote hat, liegen diese im Winter rund 38 Kilometer entfernt in einer Halle der Bundeswehr bei Brück – was einen Einsatz im Notfall auf die Schnelle gar nicht erlaubt. „Wenn die Boote den Winter über im Freien liegen, bedeutet das wiederum mehr Instandhaltungskosten und Arbeitsaufwand.“

Akuter Platzmangel am Standort

Auch die beiden Wohncontainer, die sich die DLRG um einen Holzschuppen und einen Seecontainer ergänzt hat, sind eigentlich zu klein. Fließend Wasser gibt es nicht. Der Gang zur Toilette führt in die Gebäude der Regattastrecke Beetzsee. Es bestehen keine Möglichkeiten zum Trocknen von nasser Einsatzkleidung, die von den ehrenamtlichen Rettern zu großen Teilen privat erworben werden muss.

Der Standort an der Regattastrecke mit Seecontainer, in der Mitte der Holzschuppen und links die Containereinheit. Quelle: Benedikt Michaelis

„Da ist man für den Wasserrettungseinsatz schon mal bei 1000 Euro für den Neoprenanzug, Helm, Prallschutzweste, Lampe und weitere Ausrüstung“, berichtet der Lebensretter. Das bisherige Wasserrettungskonzept sehe zudem eine Ausstattung der Fahrzeuge mit Funkgeräten vor, um mit der Rettungsleitstelle in Kontakt zu bleiben, doch die DLRG hat bislang nur ein Funkgerät.

Gemeinsame Planung für alle Rettungsorganisationen

Das Problem hat auch die DLRG Magdeburg, die von Januar bis März mit einer Crowdfunding-Kampagne versuchte, Geld für ein Funkgerät zu sammeln – leider kam nur ein Viertel der benötigten Gelder zusammen. Dabei könnte es mit der Beschaffung deutlich einfacher laufen, sagt Benedikt Michaelis, wenn sich DLRG, DRK und hauptamtliche Rettungskräfte gemeinsam um die Beschaffung bemühten und in Sammelbestellungen den Einkauf bei den Herstellern günstiger gestalteten.

„In diesem Zuge könnte man die Einsatzmittel vereinheitlichen und damit die Zusammenarbeit verbessern, da alle Organisationen mit dem gleichen Material arbeiten würden.“

Rettungsboot Nivea ist seit zwei Wochen wieder fahrbereit. Jetzt werden die letzten kleinen Arbeiten durchgeführt. Quelle: Benedikt Michaelis

Vorbildlich in Sachen Fahrzeugbeschaffung handhabt es die Stadt Frankfurt am Main, wo Rettungsmittel von der Stadtverwaltung oder vom Land angeschafft und auch den ehrenamtlichen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Die dortige DLRG nutzt sowohl bezirkseigene sowie Boote, die das Land Hessen bereitgestellt hat.

Das setzt jedoch eine gemeinschaftliche Koordination und Verständigung mit der Stadtverwaltung voraus, für die sich Michaelis und sein Kollege Florian Bialloblotzki von der DRK Wasserwacht bereits im Oktober 2020 vor den Stadtverordneten von Brandenburg an der Havel stark gemacht haben. Bislang jedoch ohne substanziellen Erfolg: „Wir fühlen uns hier in so manchen Belangen nur als Beiwerk“, resümiert Benedikt Michaelis.

Von Moritz Jacobi