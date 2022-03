Brandenburg/H

Das vom DRK-Kreisverband Brandenburg betriebene Flüchtlingsheim in der Flämingstraße hat innerhalb weniger Tage seine Kapazitätsgrenze erreicht: „Wir haben seit Montag 102 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, darunter 35 Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren“, sagt Kreissprecherin Nicole Grabow.

191 von 205 Plätzen belegt

Neun der Neuankömmlinge seien bereits weitergereist, zu Bekannten und Verwandten in Deutschland, Belgien oder Dänemark. Insgesamt seien 191 Plätze derzeit belegt, weil auch noch Flüchtlinge aus anderen Ländern hier wohnen. 14 Menschen könnten maximal noch aufgenommen werden.

Der Speisesaal war provisorisch mit acht Notbetten ausgestattet, jetzt soll er seinem Zweck wieder zugeführt werden. Marcel Oberländer packt mit an. Quelle: André Wirsing

Erstversorgung ist wichtig

„Es ist wichtig, den Menschen einen Schlafplatz zu bieten, sie mit Essen und Getränken zu versorgen und ihnen die Möglichkeit zu geben zur Ruhe zu kommen. Dann müssen sie beraten werden und sich in ihrer Umgebung zurechtfinden. Nicht zuletzt ist die medizinische Versorgung wichtig“, fasst Kreisvorstand Andreas Griebel die Aufgaben zusammen.

Vorräte: Das Nötigste für eine Erstversorgung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen steht bereit. Quelle: André Wirsing

Mehr Personal im Haus

Das DRK-Team hat reagiert und personell aufgestockt: Chefausbilder Torsten Messer hat am Mittwochmorgen die Hausleitung übernommen, musste sich gleich um 20 fehlende Kopfkissen und das Freimachen von Parkplätzen kümmern. Zudem verstärkt ein Team von Ehrenamtlichen die Mannschaft – sie übernehmen den Dienst, wenn zwischen 18 und 6 Uhr mehr als fünf Flüchtlinge auf einmal ankommen. Sie nehmen die Menschen auf, registrieren und testen sie, fragen sie nach dem Gesundheitszustand und versorgen sie mit dem Nötigsten. „In Absprache mit dem Klinikum dürfen wir dort die Menschen hinbringen, denen es nicht so gut geht oder die Verletzungen haben. Es ist ja kompliziert, weil sie keine Krankenversicherung haben“, sagt Nicole Grabow.

Viele Hilfen

Hilfe kommt von vielen Seiten: Die Grundschule Borkheide hat gezielt Zahnbürsten, Zahnpasta und Duschgel gebracht, die Firma Mia Gesundheit hilft mit Windeln und Hygieneartikeln, Rewe-Kauffrau Stefanie Voigt hat spontan Lebensmittel bereitgestellt als 27 Flüchtlinge auf einmal ankamen, und das Team des Klinik Service Centers hilft mit eigens gepackten Verpflegungsbeuteln.

Vorräte: Das Nötigste für eine Erstversorgung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen steht bereit. Quelle: André Wirsing

Ehrenamtler verstärken Team

Einer der ehrenamtlichen DRK-Mitarbeiter ist Michael Zureck: „Die Menschen hier sind traumatisiert, die Kinder wissen nicht, wie ihnen geschieht. Viele sind bei der Aufnahme auf den Stühlen oder auf den Armen der Mütter einfach eingeschlafen.“ Sein Sohn Christoph hatte am Wochenende die vom Klinikum organisierten Spenden nach Odessa gebracht. „Er hat berichtet, wie dankbar die Menschen dort waren. Sie hatten ja noch nicht einmal sauberes Wasser oder medizinische Materialien.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einrichten für längere Zeit

Für viele der neuen Bewohner wird es wohl kein schnelles Zurück in die Heimat geben, auch wenn sie darauf hoffen. Die DRK-Helfer sind gerade dabei, das Haus wieder „wohnlich“ herzurichten. Am Dienstag hatten sie noch acht provisorische Notbetten im großen Speiseraum aufgestellt, weil nicht klar war, wie viele neue Gäste in der Nacht noch kommen. Jetzt wird allerdings der Speisesaal wieder hergerichtet, damit er von allen nutzbar ist.

Das vom DRK betriebene Flüchtlingsheim in der Flämingstraße in Nord. Quelle: André Wirsing

In mehreren Nebenräumen wurden provisorische Lager angelegt. Für Hygieneartikel, haltbare Nahrung, Geschirr, Töpfe, Pfannen, Kleidung. Nur ein geringer Teil der Textilien konnte bereits sortiert werden, dazu fehlt es an Zeit und Personal. Messer und sein Team bitten deshalb darum, Sachspenden nicht ins Heim direkt, sondern zu den zentralen Sammelpunkten zu bringen – etwa am Gotthardtkirchplatz oder die Kleiderursel-Sammelstelle in Hohenstücken.

Von André Wirsing