DRK-Wasserwacht kann wieder ausbilden

Staunend blieben Radfahrer und Spaziergänger ob der Hilferufe stehen, die am vergangenen Sonntag über den Badestrand von Wusterwitz schallten. Eine scheinbar leblose Person wurde von Rettern aus dem Wasser getragen. Später wurden Reanimationsversuche eingeleitet, stabile Seitenlagen hergestellt. Anwohner und Stammgäste des nahen Campingplatzes wissen: Der Notfall ist ausnahmsweise nur simuliert. Denn nach coronabedingter Badschließung und Zwangspause wurden nun – pünktlich zur Badesaison – erstmals wieder Rettungsschwimmer an der Wasserwacht-Station des DRK ausgebildet.

Zur Galerie Endlich wieder Ausbildung: Die Rettungsschwimmer-Kurse des DRK in Wusterwitz dürfen wieder stattfinden. Die MAZ war dabei.

Die den angehenden Rettungsschwimmern vermittelten Kenntnisse sind in einer gewässerreichen Region wie dieser nicht nur etwas für ausgewiesene Rettungskräfte. Und so fanden sich neben Bademeistern auch Erzieherinnen, Lehrer, Wassersportler – und ein MAZ-Reporter – am Wusterwitzer See ein, um das Rettungsschwimmer-Abzeichen in Silber zu erwerben. Technische Prüfungselemente wie das Streckentauchen und -schwimmen, das Tieftauchen und der Sprung vom Sprungturm konnten bereits am Donnerstag im Marienbad absolviert werden, was viel Zeit für theoretischen Unterricht und praktische Übungen am Wochenende ließ.

Wissen, was zu tun ist

Ausführlich und anhand praxisnaher Szenarien aus dem Einsatzgeschehen der DRK Wasserwacht schilderten Ausbilder Volkmar Schade und sein Team die vielen Aspekte der Wasserrettung. Woran erkenne ich einen plötzlichen Badetod oder den minutenlangen Kampf gegen das Ertrinken? Wie kann ich vom Ufer aus helfen, und wann ist eine schwimmerische Rettung überhaupt sinnvoll? Welche Rettungsmittel kann jeder im eigenen Haushalt haben oder an Badestellen mit sich führen, um im Ernstfall etwas mit Auftrieb griffbereit zu haben?

Bootsführer und Rettungstaucher Jan-Jörg Juhnke, seit 2009 bei der Wasserwacht aktiv und hauptamtlicher Feuerwehrmann, instruierte die Kursteilnehmer nicht nur über die besonderen Umstände der Rettung auf oder im Eis, sondern auch über die Notwendigkeit des Eigenschutzes – notfalls sogar die Abwehr gegen die zu rettende Person. „Wer im Wasser gegen das Ertrinken kämpft, ist vor lauter Panik oft nicht mehr ansprechbar und entwickelt Kräfte, mit denen er oder sie einen Rettungsschwimmer in ernste Gefahr bringt. Ein Ertrinkender greift und stützt sich auf alles und jeden in Reichweite.“

Wachsamkeit und Gefahrenbewusstsein

Volkmar Schade, der seit 1975 DRK-Mitglied ist und bei zahlreichen Einsätzen der Wasserwacht dabei war, betonte immer wieder, wie wichtig die Prävention sei. „Ich stelle fest, dass das Aufsichtspersonal von Badeorten heutzutage insgesamt etwas aufmerksamer sein könnte. Wir sehen, wie Bademeister an ihren Handys spielen und Lehrerinnen sich beim Schwimmbadbesuch der Schulklasse zum Kaffee im Foyer treffen.“

Wer jedoch erlebt habe, wie schnell jemand durch Verschlucken von Wasser in Panik gerät, durch Krämpfe schwimmunfähig oder durch plötzliche Kreislaufprobleme regungslos werden kann, sähe solche Dinge nicht mehr so locker. Zentrale Tugenden des Rettungsschwimmers sind für Schade Aufmerksamkeit, Voraussicht und das Vermeiden kritischer Situationen: „Ein guter Rettungsschwimmer wird gar nicht erst nass“, lautet sein Credo.

Sportliche Herausforderung

„Auch bei den Erwachsenen haben wir mitunter Kursteilnehmer, die nicht mal richtig Brustschwimmen können“, berichtet Schade, der als Sportlehrer am Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel vielen Schülern das Schwimmen beigebracht hat. „Denen das Abschleppschwimmen beizubringen ist alles andere als einfach.“ Denn Letzteres hat es in sich. Wer vom Ufer aus zu einer Person im Wasser schwimmt, sich dort aus deren Umklammerung befreien, sie womöglich in den Fesselgriff nehmen und anschließend nur mit dem eigenen Beinschlag an Land verbringen muss, dem brennen bereits nach 50 Metern mächtig die Beine.

Das Ganze mit langer Bekleidung am Körper im wind- und wellengepeitschten Freiwasser – nichts für ungeübte Landratten. Und doch etwas, das die meisten Normalsterblichen durchaus in der Lage sind zu schaffen, die nötige Willenskraft und Konzentration auf den eigenen Krafthaushalt vorausgesetzt. Und so haben auch die vier Frauen und sechs Männer, des jüngsten Intensivkurses am Wochenende ihre praktischen Prüfungselemente im Wusterwitzer See samt und sonders erfolgreich bestanden. Auch die Herbstkurse seien bereits fast ausgebucht, sagte Volkmar Schade.

Larissa Lünendonk, die bei der Wasserwacht unter anderem als Kinder- und Jugendwart tätig ist, erinnerte aber daran, dass es auch in den Gewässern von Brandenburg an der Havel zu Situationen kommen kann, in denen selbst fitte Rettungsschwimmer machtlos sein können. „Immer wieder springen Leute von einer Brücke in den Silokanal. Abgesehen vom Schiffsverkehr dort sind die in Nullkommanichts von der Strömung abgetrieben. Wenn dann nur Steigleitern vorhanden sind, um die Betonwände hochzukommen, kann auch ein kräftiger Retter eine leblose Person unmöglich aus dem Wasser tragen.“

Erste Hilfe und der Tod im Wasser

Der beim DRK Kreisverband als Erste-Hilfe-Ausbilder eingesetzte Niklas Homann unterwies das zehnköpfige Publikum in Fähigkeiten, die nötig sind, um eine aus dem Wasser gerettete Person zu versorgen. Wie wickle ich jemanden in eine Rettungsdecke ein, wie finde ich den richtigen Druckpunkt für eine Reanimation? Etwas zu viel Wasser verschluckt, und der Kehlkopf kann sich reflexartig verschließen. Und wer hätte geahnt, dass manch ein Geretteter noch Stunden später Gefahr läuft, an inhaliertem Wasser „sekundär“ zu ertrinken?

Dass man das Dreiecktuch aus dem Erste-Hilfe-Täschlein mit wenigen Handgriffen in einen Tragering verwandeln und sich bei der Beatmung mittels einer schlichten Gaze vor dem direkten Mund-zu-Mund-Kontakt schützen kann, sind nur einige der Kniffe, die die Ehrenamtler mit auf den Weg geben. Not macht bekanntlich erfinderisch.

