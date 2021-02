Brandenburg/H

Ab dem 5. März bietet das Deutsche Rote Kreuz im DRK Kreisverband Brandenburg an der Havel in der Grünen Aue die Einweisung von zukünftigen Testhelfern an. Angeleitet von ausgebildetem hauptamtlichen Personal wird in den kommenden Wochen immer freitags eine Schulung in die Durchführung von PoC-Tests (Antigen-Schnelltests) durchgeführt. Über die Webseite des Kreisverbandes können Termine gebucht werden.

Für wen ist das Angebot?

Das DRK bildet Tester für Behörden, öffentliche Einrichtungen, Kindertagesstätten, Vereine und Unternehmen aus. Mit eigenen Testhelfern im Haus können diese spontan und jederzeit eigene Tests durchführen. Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit den Techniken mit den Schnelltests. Durch die regelmäßigen Tests im Unternehmen, können diese das Virus schneller feststellen, weitere Maßnahmen ergreifen und die Verbreitung mindern.

Verlässliches Planen

Freiwillige Testhelfer können sich auch über die Webseite der Bundesagentur für Arbeit registrieren: www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe. Durch die nun anlaufenden Schulungen wird sichergestellt, dass die Einrichtungen verlässlich planen und Tester beauftragen können, sagt DRK-Sprecherin Nicole Grabow.

Was vermittelt wird

Im Rahmen der Schulung würden insbesondere folgende Punkte vermittelt:

– Grundsätzliches Verständnis über die SARS-CoV-2-Viruserkrankung und deren Übertragbarkeit.

– Durchführung und Anwendung von PoC-Antigen-Tests (theoretische und praktische Kenntnisse der korrekten Abstrichentnahme).

– Kenntnis von Konsequenzen und einzuleitenden Maßnahmen bei den verschiedenen Testergebnissen sowie Schulung der Fähigkeit, diese korrekt zu kommunizieren.

– Kenntnisse über weitere Schutzmaßnahmen zur Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus.

– Überblick über alle vorhandenen Tests.

Nähere Informationen erhalten Interessierte auch telefonisch unter 03381 630 620 oder per Mail: torsten.messer@drk-brandenburg-havel.de.

Mehr: www.drk-brandenburg-havel.de/fortbildungszentrum/testhelfer

Von Nicole Grabow