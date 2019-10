DRK kündigt wegen möglichen Tablettenhandels

Brandenburg/H

Mahmoud Ahmadi hat seine Kündigung bekommen vom DRK-Kreisverband. Seit neun Jahren arbeitete er im Flüchtlingsheim in der Flämingstraße. 2010 ist er mit Frau Alieh und Sohn Jabbar aus der afghanischen Stadt Herat nach Brandenburg an der Havel gekommen, ist inzwischen anerkannter Flüchtling, hier sind zwei weitere Kinder geboren. Die Familie lebt in einer WBG-Wohnung in Hohenstücken. Der älteste Sohn Jabbar hat eine Mechantroniker-Lehre in einer Autowerkstatt begonnen.

Fleißige Arbeit von Anfang an

„Ich kenne die Familie seitdem sie hier ist. Mahmoud Ahmadi hat sich noch nie etwas zuschulden kommen lassen“, sagt der ehemalige Heimleiter Rainer Kelch, der ihm jetzt bedingungslos beistehen will. „Er hat als Hausmeister für 80 Euro im Monat angefangen, wegen seiner Herzprobleme hat er um eine andere Arbeit gebeten und arbeitet seit einigen Jahren in der Rezeption.“

Medikamentenverkauf an der Rezeption

ort soll er laut Kündigungsschreiben „während ihrer Arbeitszeit verschreibungspflichtige Medikamente an Bewohner des Übergangswohnheimes verkauft“ haben. Das sei ein Missverständnis, sagt Ahmadi, er habe Tramadol-Tabletten in der Hand gehabt, als er gesehen wurde. Das sind starke Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide. „Die hat mir der Arzt wegen meiner Herzprobleme verschrieben, damit werde ich doch nicht handeln“, empört sich der Gekündigte.

Alles nur Missverständnisse?

Er habe die übrigen fünf Rezeptionsmitarbeiter sowie die Mehrheit der Heimbewohner auf seiner Seite. Er sagt, es habe schon Gespräche mit der aktuellen Heimleitung gegeben. Dabei hätten Missverständnisse aus der Welt geräumt werden können. So hatte ihn beispielsweise Jadidi Hafizullah gebeten, Mitgliedsbeiträge zu kassieren. Er leitet den im Vorjahr gegründeten afghanischen Kulturverein, in dem vor allem den hier geborenen Kindern Sprache und Kultur von Afghanistan nahegebracht werden soll. 144 Mitglieder gebe es bereits. „Die meisten Menschen aus Afghanistan können nicht Geld überweisen, kommen damit nicht zurecht. Deshalb sollte Mahmoud Ahmadi das Geld in bar kassieren und einzahlen. 15 Euro pro Familie und Monat, fünf Euro für eine Einzelperson.“ Das habe anstandslos geklappt, zum Beweis präsentiert Hafizullah Listen und Einzahlbelege.

DRK beruft sich auf Zeugen

Das sei gar nicht Gegenstand der Kündigung, sagt DRK-Vorstand Andreas Griebel. „Die arbeitsrechtlichen Gründe lagen im Verkauf der Medikamente, dafür gibt es Zeugenaussagen.“ Man habe zuvor schon ein paar Auffälligkeiten durchgehen lassen. Auch zunm Geldfluss an den Kulturverein gebe es unterschiedliche Versionen. „Wir schmeißen niemanden raus, nur weil wir vielleicht etwas gehört haben. Herr Ahmadi hat uns mehrfach angelogen. Man kann Fehler machen und diese zugeben, das hat er aber nicht getan.“

Kündigung versteckt

Ahmadi hat sich mit Hilfe des Kulturvereins Rechtsbeistand gesucht. Womöglich vergeblich: Die Kündigung ist von Ende August. Für eine Kündigungsschutzklage gilt eine Frist von 21 Tagen. Seine Kündigung hatte Ahmadi eine Zeitlang vor der Familie und Freunden versteckt – aus Scham. Seine Frau hat sie dann zufällig gefunden.

Von André Wirsing