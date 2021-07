Brandenburg/H

Die Stadt ist jetzt Träger des Impfzentrums in der Stahlhalle. Zum 1. Juli hatte die Kommune den Betrieb des Zentrums von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) übernommen. Es habe alles „großartig geklappt“, sagt Carsten Tüchelmann, der Büroleiter von OB Steffen Scheller. Das Rathaus habe die Aufgabe wie bisher auch in die Hände des DRK gelegt.

Und das Team von DRK-Chef Andreas Griebel habe „einen guten Job gemacht.“ Das DRK hatte bereist in den zurückliegenden Monaten alle Abläufe im Impfzentrum optimiert und mit allen Stellen gut zusammen gearbeitet. Künftig werden die Bestellungen der Corona-Impfstoffe zentral für das Impfzentrum und die Impfpraxis im Städtischen Klinikum organisiert.

„Es ist ein großes Glück, dass die Zusammenarbeit zwischen Andreas Griebel vom DRK und Lutz Pelchen im Klinikum zusammen mit dem Gesundheitsamt so gut funktioniert“, sagt Tüchelmann. So sei man in der Lage die Impfkampagne am Laufen zu halten und einer erkennbaren Impfmüdigkeit entgegenzuwirken. Tüchelmann: „Die niedrige Inzidenz, die Sommerferien, eine gewisse Sorglosigkeit – all das sorgt dafür, dass wir bei den Erstimpfungen einen leichten Rückgang spüren.“

Regelmäßiger Tag für Frei-Impfung gesucht

Deshalb werde man jetzt die Möglichkeit bieten, sich an gleichen Tagen ohne Termin im Impfzentrum Brandenburg impfen zu lassen. Am Donnerstag gab es dafür einen ersten Testlauf: Etwa 80 Menschen nutzten die Chance und schauten im Laufe des Tages spontan vorbei. Das werde man weiter verfolgen, sagt Tüchelmann.

Allerdings stehe der Wochentag noch nicht fest. Für die zu Impfenden machte es bisher keinen Unterschied, dass das Impfzentrum nun in Trägerschaft der Stadt Brandenburg ist. Für die Stadt ist das vor allem ein organisatorischer Aufwand. Finanziell hat das Land bereits die Kostenübernahme bis Ende September zugesagt. Bis dahin bleibt das Zentrum in der Stahlhalle auf jeden Fall offen.

Gruppen können sich melden

Auch wenn das Land im Vorfeld einen Vertrag mit einem Unternehmen geschlossen hat, dass die Terminvereinbarung und das Callcenter organisiert, ändern sich für das DRK doch einige organisatorische Dinge. Dazu gehört auch mehr Mitverantwortung und Mitsprache bei der Terminvergabe. Daher können nun Blocktermine für Gruppen vergeben werden, sagt Griebel.

Firmen oder Sportvereine etwa, deren Mitarbeiter oder Mitglieder geimpft werden wollen, können sich zur Terminabsprache per Mail an impfzentrum@drk-brandenburg-havel.de wenden.

Von Benno Rougk