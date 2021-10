Brandenburg/H

Die Stadt will beim Thema Bio-Abfälle mit anderen Kommunen zusammenarbeiten: Im Havelland soll nahe der Stadt Nauen im Ortsteil Schwanebeck eine Biomüll-Vergärungsanlage (Biogasanlage) entstehen – diese Millionen-Investition rechnet sich aber erst ab einer Bioabfallmenge von mindestens 20.000 Tonnen im Jahr.

Partner fürs Havelland

Der Kreistag Havelland hat die Investition Ende September beschlossen und ist auf Partnersuche: Potsdam-Mittelmark hat sich verweigert, in Potsdam, Brandenburg an der Havel und in Ostprignitz-Ruppin sind die Havelländer auf offene Ohren gestoßen.

Neue Rechtsvorschriften

Grund für die neue Behandlungsmethode sind neue Rechtsvorschriften – nach der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) dürfen ab dem Jahr 2025 Bio-Abfälle nicht mehr nur einfach kompostiert werden. Das praktiziert Brandenburg an der Havel auf der Deponie Fohrde bislang so, der Landkreis Havelland tut dies auf seiner Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage in Schwanebeck so, die MBA soll nun durch die Biogasanlage ersetzt werden.

Im Prinzip eine Biogasanlage

Diese funktioniert im Groben so: Der Bio-Abfall wird per Radlader in gasdichte Tunnel aus Stahlbeton gebracht und dort unter Ausschluss von Sauerstoff mit sogenanntem Prozesswasser besprüht. Das ist besonders reines Wasser. Durch die Zersetzung des Biomülls bildet sich Gas. Dieses Gas wird in einem Gasspeicher gesammelt und in ein Blockheizkraftwerk geleitet. Dort wird es in Energie umgewandelt. Es entstehen Strom und Wärme.

Am Ende Strom und Kompost

Was übrig bleibt, ist der Gärrest, dieser wird per Radlader in belüftete Tunnel gebracht. Dort wird er hygienisiert – meist durch Wärme, um Keime und Bakterien abzutöten. Der dabei entstandene Frischkompost wird in einer offenen Halle zu Nachrottemieten aufgesetzt. Nach einer Reifezeit von sechs Wochen kann das Material gesiebt werden und steht dann als fertiger Kompost als Dünger- und Humus zur Verfügung.

Brandenburg an der Havel beteiligt sich

Rathaussprecher Jan Penkawa bestätigt, dass die Kommune ihre Kooperation zugesagt hat. „Hier handelt es sich um ein hochwertiges Verarbeiten von Bio-Abfällen aus Siedlungsstrukturen, das ist interessant. Und an den gesetzlichen Vorgaben der TA Luft kommen wir ohnehin nicht vorbei.“

Gemeinsame Untersuchungen

Es gelte nun, gemeinsam Voruntersuchungen anzustellen – zum Umbau der MBA in Schwanebeck, zur künftigen Kapazität der Anlage und zu den Kosten. „Wir werden dies auch bei den Kalkulationen der Abfallgebühren zu beachten haben.“ Mit einer Beschlussvorlage für die Stadtverordneten – deren Zustimmung zwingend notwendig ist – rechnet Penkawa zum Jahresende. In Potsdam ist eine solche Vorlage für den Januar 2022 angekündigt.

Rechtsform noch unklar

Noch nicht klar ist bislang, in welcher Rechtsform die interkommunale Zusammenarbeit erfolgen soll. Penkawa spricht von einer Arbeitsgemeinschaft der Kommunen (Arge), im Havelland strebt man das Gründen eines Zweckverbandes an. Der Landkreis hat für die MBA Schwanebeck eine kreiseigene Gesellschaft Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland ABH gegründet.

Havelland will Zweckverband

Nur in einem Zweckverband könnten Tochtergesellschaften der Kommunen Mitglied sein und es bestände so die Möglichkeit, die ABH als Betreibergesellschaft der Anlage in den Zweckverband aufzunehmen, wird dort argumentiert.

Viele Einzelmengen

Es geht auch nur zusammen, im Havelland wird in diesem Jahr mit etwa 4500 Tonnen Bio-Abfall gerechnet – dort ist die Biotonne bislang freiwillig und der Anschlussgrad liegt bei etwa 20 Prozent. In Potsdam fallen pro Jahr etwa 9000 Tonnen Biomüll an, bislang schafft die Landeshauptstadt diesen nach Zossen (Teltow-Fläming). In Brandenburg an der Havel sind es dem Vernehmen nach etwas weniger als 5000 Tonnen.

Von André Wirsing