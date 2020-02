„Da liegt was in der Luft“: KCH feiert erste Prunksitzung der 51. Saison

Brandenburg/H

„50+1. Da liegt was in der Luft“ – unter diesem Motto steht die 51. Saison des Brandenburger Karnevals Club Havelnarren ( KCH). Bei der ersten Prunksitzung am Samstagabend im Stahlpalast ist der Spruch das ein oder andere Mal sehr wörtlich genommen worden.

Nachdem die Havelnarren 2019 ihr 50. Jubiläum zelebriert haben, gab es nun den Startschuss zur zweiten Hälfte des „ersten KCH-Jahrhunderts". Motto: „50+1! Da liegt was in der Luft!" im Stahlpalast.

„Wir haben die 50. Saison brillant hingelegt“, urteilt Programmchefin Sabrina Koch noch vor dem Startschuss für die Prunksitzung. Die Luft sei durch die opulenten Jubiläumsfeierlichkeiten aber nicht raus, meinte sie und kündigte an: „Wir legen noch eins drauf.“

Weil der knapp 200-köpfige Verein und auch das Vorstandsteam sich verändert und verjüngt, sollte frischer Wind in die Prunksitzung gebracht werden, befand Sabrina Koch. Unter anderem, in dem die Twens Jost und Felix offen auf der Bühne moderierten. Als die „Gebrüder von Bückebockstein“ gaben sie sich auf der Bühne verbal die Klinke in die Hand. Der eine dabei als trashiger Proll in weißer Felljacke, der andere als biederer Sonderling mit kariertem Pullunder.

Von fantastischem Tanz zu politischen Fantastereien

Später am Abend sollten sie noch die Jugend-Bütt halten, doch zuerst folgten Schlag auf Schlag andere Nummern. „In der Karnevalsluft liegen viele neue Ideen“, bemerkte KCH-Präsident Hans-Günter Koch bei seiner Begrüßung. Und so tanzten zu Ehren des Prinzenpaars, Ihre Lieblichkeit Mandy II. und Seine Tollität Stefan LI., erstmals zwei Funkenmariechen.

Nach der Rede des Prinzenpaares entführten die Kleinsten in die Welt von Fantasia. Die „Fünkchen“ bezauberten mit bunten Kostümen und ebenso bunten Hörnern auf dem Kopf und tanzten als Besonderheit auch mit einem Jungen in ihrer Mitte.

Es schlossen sich politische Fantastereien an, denn KCH-Politreporter Matthias Pichelbauer schritt zur Tat. Mit dem Kommentar „Genauso bissig, nur mit mehr Haaren“, betitelte das junge Moderatoren-Duo ihn als den „Havelwelke“ (bezugnehmend auf Oliver Welke, Moderator der ZDF Heute Show).

Nichts und niemand war vor Matthias Pichelbauer sicher. Quelle: JACQUELINE STEINER

Pichelbauer nahm in seiner Bütt Globales wie Lokales aufs Korn. Vor allem flocht er immer wieder Brandenburgs Brückensituation in seine Kommentare ein. Er freute sich in diesem Zusammenhang, dass die Gäste es mit ihrem Wagen pünktlich durch die Umleitung Spittastraße geschafft haben. Er urteilte aber angesichts der Notwendigkeit, mit dem eigenen Auto zum Stahlpalast anzureisen: „Wir haben hier einen ökologischen Fußabdruck wie ein T-Rex mit Durchfall“.

Hätte es Ingo Senftleben ( CDU) zum brandenburgischen Ministerpräsidenten geschafft, hätte er in der Havelstadt seine Fähigkeiten voll ausleben können, meinte der närrische Politreporter. Denn der Maurer und Brückenbauer wäre als Pontifex Maximus eingeschlagen. „Die CDU hätte hier einen eigenen Papst!“, sagte Pichelbauer.

Stuhlgang-Bütt ging in die Hose

Dermaßen verbal angeheizt, durfte das Publikum den Auftritt der grünen Garde und das Mottolied im Anschluss erleben. „Das ist ein Ohrwurm“, hatte Programmleiterin Koch eingangs versprochen. In der Tat brachte der von der jungen Lisa Nadine Böttcher verfasste Song Stimmung in den Stahlpalast. Die hielt auch Funkenmariechen Nele Pichelbauer hoch, bis das Niveau mit der Solo-Bütt von Bärbel Koch sank.

Als Liesbett hatte sie das Saisonmotto „Es liegt was in der Luft“ wohl etwas zu ernst genommen. Sie erzählte, wie ihrem Mann Günni mit zuviel explosivem Federweißer im Magen auf einer Party ein „feuchter Wind“ entwich. „Günni hat den Windbeutel mit Füllung rausgeblasen“, so Liesbetts plastische Schilderung, an die sich noch andere Peinlichkeiten anschlossen. Die gipfelten letztendlich im „Lied vom Kacken“.

Gut, dass dann die weiße Garde einmarschierte. Denn die Trize-Landesmeister bewiesen einmal mehr ihr Können, für das sie im Anschluss mit Orden bedacht wurden. Die „Hofsänger international“ gaben danach motiviert ein schmissiges Hit-Medley zum Besten, bevor die Gebrüder von Bückebockstein ihren großen Auftritt hatten.

„Es mangelt an Kultur“

Die Bütt von Felix und Jost stand unter dem Titel „So ein Theater“. „Es mangelt an Kultur“, befanden die Gebrüder auf der Bühne und versuchten sich an einer modernen Interpretation von Romeo und Julia. „Richtig hässlich und richtig dumm“ sei die Holde gewesen. Es kamen proletenhafte Sprache, Klamauk und Lichtschwerter zum Einsatz, bevor dieses Theater mit dem Titanic-Titel-Song beendet wurde.

So richtig rissen die Darbietungen die rund 280 Besucher bis dato nicht von den Plätzen. Die Stimmung im Saal war gut, aber nicht stürmisch. Die nächste Gelegenheit, mit KCH ausgelassen zu feiern, gibt es beim Kerleval. Unter dem Motto „Magie der Travestie“ wird das Kneipentheater garantiert bunt und schillernd. Termin ist am Freitag, 14. Februar, 20.11 Uhr. Dabei werden unter den Gästen auch die drei besten Kostüme prämiert.

Von Antje Preuschoff