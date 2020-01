Dackel-Drama: Polizei befragt Halter des fast verhungerten Hundes

Wer sperrt seinen Dackel tagelang ohne Nahrung auf den Balkon? Das möchte auch die Polizei wissen und ermittelt weiter gegen den Halter des fast verhungerten Vierbeiners Pikku in Brandenburg an der Havel.

Die Dackelhündin Pikku fühlt sich wohl in ihrem Körbchen, das ihr im Tierheim Havelhunde in Brandenburg an der Havel geboten wird. Quelle: Facebook/privat