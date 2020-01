Dackel tagelang auf Balkon gesperrt: verwahrlostes Tier frisst aus Not eigene Fäkalien

Brandenburg/H

Abgemagert, unterkühlt und verwahrlost: Offenbar tagelang musste ein kleiner Dackel auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brandenburg an der Havel ausharren. Sein Besitzer hatte das Tier einfach aus der Wohnung ausgesperrt. Ein aufmerksamer Nachbar gab der Polizei schließlich den lebensrettenden Tipp.

Tier muss aus Not eigene Fäkalien fressen

Buchstäblich in letzter Minute konnten Polizisten den Vierbeiner aus seiner misslichen Lage retten. Vermutlich wäre das Tier sonst einfach verhungert. „Die Not des Hundes war so groß, dass er sich von seinen eigenen Fäkalien ernähren musste und unterkühlt war“, berichtet Polizeikommissar Alexander Rust aus der Brandenburger Inspektion.

Besitzer lässt Hund tagelang allein auf Balkon

Angaben zum Hundehalter macht die Polizei nicht. Der Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Neustadt war bereits am Samstagnachmittag. Kurz nach 16 Uhr holten die Beamten das Tier vom Balkon. „Der Hundebesitzer befand sich offensichtlich seit mehreren Tagen nicht mehr in seiner Wohnung“, so Alexander Rust.

Tiernotrettung bringt Dackel in Klinik

Beteiligt an der Rettungsaktion waren Mitarbeiter der Brandenburger Tiernotrettung. Sie kümmerten sich um den verwahrlosten Vierbeiner und brachten den kleinen Dackel anschließend in eine Tierklinik, wie Alexander Rust weiter berichtet.

Mit dem Halter des verwahrlosten Tieres befasst sich jetzt die Kriminalpolizei. „Den Hundebesitzer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz“, erklärt der Polizeikommissar.

Von hms