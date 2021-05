Damaschkestraße: Betrunkene Brüder prügeln sich in Wohnung – Polizei muss sie trennen

Brandenburg/H

In die Damaschkestraße rückte die Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr aus, weil Anwohner schrille Schreie aus einer Nachbarwohnung meldeten. Sie vermuteten mehrere Kinder und eine Frau als Quelle des Lärms. Als die Beamten am Ort des Geschehens ankamen, trafen sie jedoch auf zwei Männer – beide laut Bericht vom Donnerstag erheblich betrunken.

Sie schrien demnach umher und prügelten sich ausdauernd in der Wohnung. Erst die Polizisten konnten sie trennen. Die beiden 33 und 35 Jahre alten Haudegen sind Brüder. Gegen die Raufbolde wurde jeweils Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Welche Meinungsverschiedenheit sie umtrieb, ist nicht bekannt.

Von Philip Rißling