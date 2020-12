Brandenburg/H

Der schlimme Verdacht hat sich bestätigt, der von Anfang an im Raum stand: Das Amtsgericht Brandenburg hat am Dienstag den ehrenamtlichen Feuerwehrmann Patrick M. wegen fünffacher versuchter Brandstiftung zu einem Jahr auf Bewährung und 150 gemeinnützigen Arbeitsstunden verurteilt. Der 35-Jährige ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Damsdorf und trat vor Gericht im T-Shirt mit deren Logo auf. Er zündelte mehrfach in den Kellerräumen seiner direkten Nachbarn und nahm billigend ein unkontrolliertes Ausbreiten der Flammen in Kauf. Anschließend beteiligte er sich an den Löscharbeiten. M. soll auch für weitere Brandstiftungen verantwortlich sein, die nicht Gegenstand der Anklage waren, etwa zwei kleinflächige Waldbrände in direkter Nähe zu seiner Wohnung.

Das Strafmaß fiel denkbar gering aus. Das räumte auch Staatsanwalt Ralf Menger am Rande des Prozesses ein. Möglich gewesen wäre eine mehrjährige Gefängnisstrafe, bei Versuch bis 7 Jahre und fünf Monate und bei vollendeter Tat bis zu zehn Jahren. Die Anklage hatte ein Jahr auf Bewährung gefordert. Der Verteidiger Thorsten Gärtner plädierte auf eine Freiheitsstrafe nicht über einem Jahr, ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt.

Anzeige

Beikoch gesteht im vollem Umfang

Grund für das milde Urteil, das nach einer Verständigung zwischen Gericht und Anklage zustande kam, war das vollumfängliche Geständnis des gelernten Beikochs gleich zu Beginn des Prozesses und eine günstige Sozialprognose, die ihm Richterin Susanne Götsche zubilligte. Vor den Taten war Patrick M. nie polizeilich in Erscheinung getreten. Angesetzt waren ursprünglich vier Verhandlungstage und der Auftritt vieler Zeugen. Nun fiel das Urteil kaum zwei Stunden nach Verhandlungsbeginn. Staatsanwalt Menger sagte nach dem Prozess, die Taten seien Patrick M. ohne das Geständnis schwer nachzuweisen gewesen, „niemand hat ihn dabei gesehen“.

Das Ausmaß der Kellerbrände in Damsdorf. Quelle: Jacqueline Steiner

Patrick M. hat zwischen dem 7. Dezember 2017 und 8. Januar 2018 in seinem direkten Wohnumfeld in der Göhlsdorfer Straße fünf Feuer gelegt. Mehrfach entfachte der Angeklagte im Keller seines eigenen Wohnhauses Brände. Patrick M. wohnt noch immer in der Göhlsdorfer Straße, mittlerweile aber mit neuer Freundin und Kind. Motiv für die Taten war Frust über die Trennung von seiner damaligen Partnerin und Geltungssucht.

Hohes Risiko für Nachbarn

Der Sachverständige Sebastian Herrgesell, dessen Gutachten vor Gericht teilweise verlesen wurde, machte deutlich, dass es nur großes Glück gewesen sei, dass kein Mensch zu Schaden gekommen sei. „Das Risiko, dass es zu einem Personenschaden hätte kommen können, war sehr hoch.“ Bei einem Brand war die Hausgasleitung nur einen Meter von den Flammen entfernt. „Es war genügend Energie, um die Gasleitung zu beschädigen“, heißt es in Herrgesells Gutachten. Eine Explosion hätte zu großen Schäden am Gebäude geführt und das Risiko, dass Menschen zu Schaden gekommen wären, war hoch, heißt es im Gutachten weiter.

Verbrannter Schutt vor den Häusern zeugt von einer Tat des Brandstifters. Quelle: JACQUELINE STEINER

Einig waren sich Gericht und Staatsanwaltschaft, dass Patrick M. billigend in Kauf nahm, dass sich das Feuer unkontrolliert ausbreitete. Aber die Taten ereigneten sich jeweils in den Kellerräumen und nicht in den Wohnungen darüber, was zu einer schärferen Ahndung geführt hätte, wie Staatsanwalt Menger am Rande des Prozesses sagte.

Zufall verhinderte Schlimmeres

In einigen Fällen meldete Patrick M. die Feuer selbst der Leitstelle, in anderen war es reiner Zufall, dass Zeugen aus der Nachbarschaft den Rauch gerade noch rechtzeitig bemerkt hatten.

Über Wochen herrschte in Damsdorf, insbesondere in der Göhlsdorfer Straße Angst vor dem Brandstifter, von dem es schon früh hieß, es müsse einer der Bewohner sein, weil niemals Einbruchsspuren an den Haus- und Kellertüren festgestellt werden konnten. Der Staatsanwalt sprach von „Riesengefährdungspotenzial“. Patrick M. hätte in seiner Nachbarschaft Angst und Schrecken verbreitet.

Brände griffen nicht auf Gebäude über

Dass nur versuchte Brandstiftung und keine vollendete Taten Gegenstand der Anklage waren, liegt daran, dass die Brände immer so schnell gelöscht werden konnten, dass die Flammen nicht auf das Gebäude selbst übergreifen konnten. Das wäre Voraussetzung für eine vollendete Brandstiftung gewesen. Gebrannt hatten Regale, Tapettenreste und Gegenstände, die die Mieter in ihren Kellerverschlägen gelagert hatten. Beim ersten Brand lag der Schaden bei 200 Euro. Diese Summe erhöhte sich jedoch deutlich im Laufe der Brandserie, bei der die Keller und Teile des Treppenhauses verrußten von der Rauchbildung.

Die Tatbegehung war jedes Mal ähnlich: Der Damsdorfer schlich sich in die Kellerräume und stellte brennende Kerzen in die Regale. Dann verließ er jedes Mal den Tatort und das Feuer griff um sich.

Auf den Langzeitarbeitslosen können jetzt noch zivilrechtliche Forderungen von Versicherungen zukommen. Der Schaden war immens, der durch die Rauchentwicklung entstand. Geringe Intelligenz bescheinigten Gericht und Staatsanwalt dem Angeklagten, dessen Anwalt sagte: „Mein Mandant ist kein intellektuelles Schwergewicht.“ Richterin Susanne Götsche ermahnte Patrick M. in ihrem Schlusswort, mit Adventskerzen keinen Unsinn zu machen, auch nicht bei einer eventuellen Trennung von seiner jetzigen Freundin. Sonst sei er ganz schnell im Knast. Die Bewährung wurde für drei Jahre verhängt.

Von Marion von Imhoff