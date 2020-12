Wegweiser für Wanderer: Fleißige Ehrenamtler stellen Schilder bei Brandenburg an der Havel auf

Brandenburg/H

Sie müssen keine Löcher in die harte und kalte Erde graben für den ersten Schwung der Markierungsstangen, die von nun an Wanderern, Läufern oder Radfahrern die Wegfindung in der „Unendlichkeit“ zwischen den drei märkischen Dörfern Wust, Schmerzke und Rietz erleichtern sollen. Bodo Kaßau erledigt das schnell und unkompliziert mit einem Erdbohrer. Seine Mitstreiter Rolf Materne, Renaldo Maron und Gerhard Schneider vom Verein Kulturwust mit seiner Tochter Anke Schiewek stehen bereit. Sie stellen die hölzernen und vorgestrichenen Markierungsstangen in die Löcher, richten sie mit gutem Augenmaß und zusätzlich der Wasserwaage aus, füllen dann Ruck-Zuck-Beton und Wasser auf, und „fertig is…“

Wust, Schmerzke und Rietz verbindet bald noch mehr als die Randlage zur großen Stadt. Zwei Vereine legen derzeit einen ausgedehnten Lauf- und Wanderpark zwischen den Ortschaften an.

Überdachte Info-Tafeln

Die erste Markierung des Tages steht an der Tankstelle in Wust. Wer sich von dort in Richtung des kleinen Bahnübergangs aufmacht, findet rechts davor eine nigelnagelneue, große und sogar überdachte Infotafel mit Übersichtskarte, unterschiedlichen Rundwegen, schönen Fotos und Infos über die beiden initiierenden Fördervereine.

Idylle pur

Nach Querung des Bahnübergangs ist man drin – in der „ Unendlichkeit“. Schon wenige Meter weiter ist vom Autoverkehr nichts mehr zu hören. Man steht und geht auf Wald- und Feldwegen, links und rechts und vorn und hinten immer wieder Felder, Wiesen und kleine Waldstücke. Idylle pur. Zivilisatorische Anzeichen von Hausdächern, rauchenden Schornsteinen, Straßen und ähnlichem sind weit und breit nicht zu sehen.

Zugang vom Wohngebiet

Ein ähnlich gearteter „Eingang“ in den Wanderpark findet sich in unmittelbarer Nähe des gerade entstehenden neuen Wohngebietes Am Zingel. Die Naturbegeisterten unter den neuen Siedlern werden es gut und vor allen Dingen nicht weit haben.

Wegmarken an allen Kreuzungen

Seit dem Wochenende gibt es an verunsichernden Weggabelungen oder -kreuzungen die neuen Wandermarkierungen, die ein Verlaufen quasi unmöglich machen und die Richtung und Entfernung zu den Dörfern anzeigen. Man findet also von überall rein und wieder raus aus der „ Unendlichkeit“, die auch Namensgeber für das 36.000 Quadratmeter große Landschaftsparadies des Landschaftsarchitekten Jan Bödecker war. Dieser zeigte sich von der Idee des Lauf- und Wanderparks sehr angetan und übernahm die Finanzierung der Tafeln und Markierungen. Gebaut wurden sie in den Fliedner-Werkstätten. Weitere werden im Frühjahr und Sommer folgen.

Naturlehrpfad ist geplant

„Wir planen außerdem einen Naturlehrpfad.“, erzählt Gerhard Schneider, die Absprachen mit dem Naturschutzbund Nabu dazu seien schon im Gange. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Im Moment bedauert er nur, dass zwar Bier im Auto sei, aber niemand an etwas Heißes gedacht hatte. Es war sehr kalt, aber die große Sorge, dass sie beim Löchergraben auf irgendwelche Leitungen stoßen würden, hatte sich als unbegründet erwiesen. Der Glühwein am Ende des freiwilligen Einsatzes wird also besonders gut schmecken.

Von Heike Schulze