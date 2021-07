Lehnin

“Crew the line march!“ Nach amerikanischem Vorbild rückt die vermummte Truppe um Ausbilder Tobias Schmid vor. In ihrer gelb-blauen Kluft sind die Männer vor der Hitze, mit der sie es gleich zu tun bekommen, geschützt. Helme bedecken die Köpfe, feuerfeste Tücher verbergen die angespannten Gesichter. Die Gruppe hat einen unglaublichen Auftrag: Die Heide anstecken! Schon kommt die Bestätigung über Funk: „Wir beginnen mit dem Testfeuer.“ Aus sogenannten Flämmkannen kippen die legalen Brandstifter ein Benzin-Diesel-Gemisch, das beim Auslaufen durch einen Docht entzündet wird, auf die mit Heidekraut bewachsene Offenfläche. Die grünen Pflanzen gehen auf wie Zunder. Rauch legt sich über die öde Fläche. Zurück bleibt schwarzer Sandboden. Mission erfüllt.

Mit einem Benzin-Diesel-Gemisch aus Flämmkannen wird das Heidekraut entzündet und kontrolliert abgebrannt. Quelle: Frank Bürstenbinder

So wie bei der gelungenen Generalprobe wird es noch bis zum Wochenende auf dem Truppenübungsplatz Lehnin ablaufen. Mit Hilfe der gemeinnützigen Katastrophenschutzorganisation @fire lässt die Bundeswehr die Schießbahn Nummer 8 abflämmen. Wo sonst Infanterie den Umgang mit 40-Millimeter Granatmaschinenwaffen trainiert, soll der Aufwuchs kontrolliert zurückgedrängt werden.

Unter Anleitung löschen freiwillige Feuerwehrleute die Offenfläche ab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Abgesichert von den Feuerwehren des Übungsgeländes sowie aus den Nachbarkommunen Kloster Lehnin und Bad Belzig. „Mit dieser Aktion üben wir nicht nur das Zusammenwirken zwischen Bundeswehr und örtlichen Feuerwehren. Mit dem Niedrighalten des Bewuchses wird die Brandlast und damit die Feuergefahr auf der Schießbahn reduziert“, sagte Platzkommandant Christian Matera der MAZ.

Zur Ausbildung gehört auch das manuelle Bekämpfen von Glutnestern. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch der Naturschutz spielt eine Rolle. Würde der Mensch die Flächen nicht offen halten, würden bald Büsche und Pionierbaumarten das Heidekraut und die darin heimischen Arten verdrängen. „Die abgeflämmten Flächen erholen sich sehr schnell und treiben wieder aus“, weiß der Platzkommandant.

Platzkommandant Christian Matera. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neu ist die spektakuläre Maßnahme nicht. Schon im vergangenen Jahr sorgte der Umgang mit offenem Feuer auf dem Übungsplatz für Aufsehen. Und zwar bei den Anwohnern. Diese fühlten sich im Vorfeld nicht informiert und durch den Qualm belästigt. Bei den Leitstellen klingelten sich damals die Telefone heiß. Aus dem Kommunikationsdesaster auf einem der kleinsten ihrer Übungsplätze hat die Bundeswehr gelernt. Auf allen Kanälen war die jetzige Übung angekündigt worden. Diese wird von der Katastrophenschutzorganisation @fire gleichzeitig für die Ausbildung von über 50 Teilnehmern genutzt.

Bereit zum Feuer legen: Die Ausbildung kann beginnen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Brandschutzübung findet in der jährlichen Sommerpause des seit 1956 existierenden Militärareals statt. Sechs Wochen lang wird an der Infrastruktur gearbeitet bis die nächste übende Truppe wieder in Lehnin/Brück eintrifft. Beim Abflämmen muss allerdings das Wetter mitspielen. Ab der Waldbrandgefahrenstufe 5 geht nichts mehr. Am Mittwoch galt die Stufe 3 – mittlere Gefahr. Jeden Tag wird neu entschieden, ob die Maßnahme weitergeführt werden kann. Während der Ausbildung gibt es alle 15 Minuten die neuesten Wetternachrichten über Funk mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windstärke. Wird es stürmisch, packen die Fire-Fighter ein.

Eine Gruppe von @fire macht die Flämmkannen scharf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie Andreas Riemer von der Bundesfeuerwehr berichtete, blieb es auf dem Übungsplatz in diesem Jahr bisher relativ ruhig: „Doch die Gefahr ist real. Es gab einzelne Feuer in der Nähe von Radwegen und Straßen, die nicht auf natürliche Weise ausgebrochen sind. Zum Glück haben wir sie schnell unter Kontrolle bekommen. Eine gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den freiwilligen Feuerwehren ist die beste Garantie, um ein mögliches Feuer schnell in den Griff zu bekommen.“ So sehen es auch der Brücker Amtsdirektor Marko Köhler und Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Immerhin müssen die Bürger ihrer Anrainerdörfer mit dem Übungsbetrieb bei der Bundeswehr leben: „Gerade im Hinblick auf extreme Wetterlagen mit Trockenheit begrüßen wir gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen.“

Von Frank Bürstenbinder