Darum muss ein Weihnachtsbaumdieb in Brandenburg sofort ins Gefängnis

Brandenburg/H

Zugriff in der Magdeburger Straße/Vereinsstraße! Ein Diensthundeführer schnappte sich am Sonnabend einen Mann, der zuvor bei Thomas Philipps in der Neuendorfer Straße einen Weihnachtsbaum gestohlen hatte. Ein Zeuge hinterher. Der Dieb lief dem Polizisten in die Arme. Als der Beamte die Personalien des 43-Jährigen kontrollierte, staunte der Gesetzeshüter nicht schlecht.

Ein gesuchter Mann

Der vor ihm stehende Weihnachtsbaumdieb wurde per Haftbefehl gesucht. Außerdem lagen sieben Aufenthaltsermittlungen von fünf verschiedenen Staatsanwaltschaften vor. Der Baum kam zurück in den Sonderpostenmarkt. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt und dem Bereitschaftsrichter dem Amtsgericht Frankfurt/Oder zugeführt und nach Verkünden des Haftbefehls in die JVA Cottbus überführt.

Von Frank Bürstenbinder