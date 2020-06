Darum sollte die Karriere als Postkartenschreiber bald enden: Erlebnisse aus dem Corona-Homeoffice

Brandenburg/H

Was man im Homeoffice nicht machen sollte: auf dem Handy durch alte Urlaubsfotos scrollen. Und auch wenn augenscheinlich Reisen ins europäische Ausland im kommenden Sommer wieder möglich sein werden, halten wir es lieber mit etwas Abstandhalten.

Der Politologe Michael Kolkmann. Quelle: Markus Scholz

Eine jetzt kurzfristig notwendig gewordene Fahrt mit der Bahn quer durch Deutschland ließ etwas Phantomschmerz aufkommen: in früheren Semestern war ich es gewohnt, als Pendler zwischen Berlin oder später Brandenburg an der Havel und Halle an der Saale mehrfach wöchentlich mit der Bahn zu reisen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind daraus insgesamt drei Büro-Besuche in zehn Wochen geworden – vor allem, um schriftliche Arbeiten und Klausuren abzuholen, alles andere läuft inzwischen digital.

Auf der besagten Fahrt nach Südwestfalen wusste ich plötzlich wieder, was ich die vergangenen Wochen über vermisst hatte: das gelegentliche Aus-dem-Fenster-Gucken auf mehr oder weniger spannende Landschaften, das interessierte Blättern in einem Stapel aktueller Zeitungen (die MAZ ist natürlich immer dabei…), das zögerliche Nippen an abgestandenem Filterkaffee (ja, auch den kann man vermissen) und das amüsierte Beobachten anderer, mitunter illustrer Fahrgäste.

Apropos Zeitung: Der Supergau in Corona-Zeiten wäre es gewesen, wenn die Produktion von Tageszeitungen betroffen gewesen wäre. Zwar lese ich vieles online, gerade aktuelle Nachrichten und einiges an Social Media. Aber nichts geht über eine gedruckte Zeitung, in der man schmökern und blättern kann, aus der man wichtige Artikel zum „In-Ruhe-Nachlesen“ herausreißen kann (ich nenne es „Archiv“) und von der man immer wieder überrascht werden kann, weil man auf Themen stößt, von denen man vorher nicht wusste, dass sie einen interessieren könnten.

Die Tageszeitung, regional wie überregional, die Wochenzeitung aus Hamburg, das eine oder andere Nachrichtenmagazin – ohne diese beständige Zufuhr von Nachrichten von nah und fern wäre die Zeit im Homeoffice eintöniger, langweiliger und ja: (noch) belastender geworden.

Idylle am Breitlingsee in Brandenburg an der Havel. Quelle: Michael Kolkmann

Und dann gibt es sie, immer und immer wieder: Artikel, von denen man meint, sie selbst geschrieben zu haben, weil sie einem aus dem Herzen sprechen. Etwa den Beitrag von Elisabeth von Thadden in der ZEIT: Corona-Tage seien reizarm, schreibt sie, vieles Gewohnte sei nicht möglich: „und trotzdem fällt es uns schwer, uns zu konzentrieren“.

Genau das ist meine Erfahrung, übrigens jeden Tag ein Stückchen mehr. Man ist den ganzen Tag in Aktion, fällt abends platt aufs Sofa oder gleich ins Bett – und gleichzeitig weiß man nicht, was man eigentlich den lieben langen Tag über gemacht hat.

Klar ist nur: der Tag war voll. Man hatte keinerlei Langeweile. Man hat funktioniert. Hat dies getan und jenes gemacht. Aber eine Gelegenheit mal durchzuschnaufen oder sich in Ruhe auf ein Nicht-Fachbuch zu konzentrieren? Mehr als einen oberflächlichen Blick in die Zeitung werfen? Mal einen dienstlichen Gedanken für einen Artikel oder ein Buch zu Ende gedacht? Dafür fehlt die Muße.

Die Neuentdeckung der Postkarte

Und als ich letzte Woche in der ZEIT las, dass es auch andere „Zeitmenschen“ (um mit Angela Merkel zu sprechen) gibt, die die Zeitung – ebenso wie ich – stets von hinten nach vorne lesen, war mein Tag so gut wie gelaufen; positiv natürlich. Und so langsam kann ich nachvollziehen, warum seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland 30 Prozent mehr Wein und Schnaps gekauft (und wohl auch konsumiert) werden.

Bunte Grüße aus der Havelstadt

Was wir auch wiederentdeckt haben: die ganz gewöhnliche Postkarte. Gerade in Corona-Zeiten will man vielleicht nicht täglich den nächsten Whats-App-Videoanruf tätigen, aber Verwandte und Freunde freuen sich (so hoffen wir) sicher über einen postalischen Gruß aus der Stadt und dem Land Brandenburg, wahlweise mit Loriots Waldmöpsen oder dem blauen Band der Havel als Kartenmotiv.

Gleichwohl hoffen wir, dass unsere Karriere als Postkartenschreiber bald beendet ist und wir unsere Freunde und Verwandten wieder in natura besuchen dürfen. Mit Abstand natürlich.

Info: Michael Kolkmann aus Brandenburg an der Havel ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet an der Universität Halle, doch jetzt hat ihn die Sorge vor dem Corona-Virus ins Homeoffice verbannt. In der MAZ berichtet er von seinen Erlebnissen daheim.

Von Michael Kolkmann