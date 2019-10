Der frische Klang der Wiener Klassik

Brandenburg/H

Erfreulich, dass in dieser Sinfoniekonzert-Saison der Brandenburger Symphoniker auch Mitglieder des Orchesters als Solisten wieder verstärkt auftreten, so Konzertmeister Andreas Preisser und Raguel Ott, Oboe, sowie der Trompeter Martin Sander.

Im zweiten Konzert ist Martin Sander an drei Abenden mit Johann Nepomuk Hummels Trompetenkonzert in E-Dur zu vernehmen. Von dem Mozart-Schüler und Goethe-Zeitgenossen in Weimar bekommt man ansonsten kaum etwas zu hören. Und die Trompeter greifen neben Joseph Haydns Trompetenkonzert – nicht zuletzt wohl mangels ausreichender Alternativen – oft auf Hummels populäres Werk, in dem klassische und romantische Elemente miteinander verschmelzen, zurück. Somit hat es einen gesicherten Platz im Repertoire. In Sachen Technik und Musikalität stellt es hohe Ansprüche an den Solisten.

Solist findet souveränen Zugang zum Konzert

Am ersten Abend der drei Konzertaufführungen fand Martin Sander weitgehend einen souveränen Zugang zum Werk. Mit sicherer Tongebung und dem natürlichen Klang seines Instruments verlieh er vor allem dem schmetternden Trompetenpathos einen festlichen Glanz. Bei der Interpretation des langsamen zweiten Satz mit seiner so wunderbaren Intimität ist noch etwas Luft nach oben, besonders in puncto kantabler und verinnerlichter Gestaltung. Die Brandenburger Symphoniker absolvierten ihre Begleitaufgaben mit feiner Solidität.

Dirigent ist in vielen Konzertsälen Europas zu Gast

Am Dirigentenpult des Sinfoniekonzerts steht diesmal der Niederländer Vincent de Kort, der zu Auftritten an Opernhäusern und Konzertsälen in ganz Europa eingeladen wird. Er stellt den Brandenburger Konzertbesuchern auch zwei Sinfonien von Komponisten vor, die im gegenwärtigen Konzertleben kaum eine Rolle spielen, doch große Aufmerksamkeit beanspruchen sollten. Es sind die Werke des Böhmen Jan Vaclav Vorisek (1791 bis 1825) sowie des Franzosen Etienne Nicolas Méhul (1763 bis 1817).

Vorisek, der bereits mit 34 Jahren an Lungentuberkulose starb, nahm bei Hummel in dessen Wiener Zeit Klavierunterricht und war mit Beethoven befreundet. Dieser kann auch problemlos als musikalisches Vorbild Voriseks angesehen werden, besonders was den dynamischen Impetus und die rhythmische Prägnanz betrifft.

Komposition mit frühromantischem Gestus

Die Wiener Klassik erlebte noch einmal ihre große Stunde mit der Sinfonie in D-Dur op. 23. Vincent de Kort setzt mit den Brandenburger Symphonikern zwar auf einen frischen Klang, doch der frühromantische Gestus der Komposition geht zumeist durch bisweilen übertrieben heftigen Zugriff verloren. Glücklicherweise gibt es das Andante, in dem auch Poesievolles, Ruhiges zum Tragen kommt. Dennoch hat man den Eindruck, dass auch hierbei der Dirigent schnell zum stürmischeren Scherzo wechseln möchte.

Vincent de Kort dirigiert die Brandenburger Symphoniker. Quelle: JACQUELINE STEINER

Zum Konzertfinale musizieren die Symphoniker die Sinfonie Nr. 1 in g-Moll von Etienne Nicolas Méhul, der die Französische Revolution und ihre Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit begrüßte, und schließlich ihr wichtigster Komponist wurde. Vor allem hatte er mit Opernkompositionen Erfolg. Beethoven bekannte, wie in seinen Briefen zu lesen ist, dass er viel von dem Franzosen gelernt habe, besonders im Hinblick auf seine Oper „Fidelio“.

Méhuls Sinfonie Nr.1 begeistert vor allem wegen der Orchestrierung. Der große Abwechslungsreichtum der Klangfarben bringt dem Zuhörer nur so zum Staunen. Den Symphonikern und dem Dirigenten Vincent de Kort gefallen natürlich solche Vorgaben und sie musizieren mit großer Freude und viel Einfühlungsvermögen. Auch die Holzbläser haben, ganz im Gegensatz zur Vorisek-Sinfonie, sich hierbei klanglich gefangen.

Die Konzertgäste feiern die willkommene Rarität sowie den Dirigenten, die Musikerinnen und Musiker mit lang anhaltendem Applaus.

Weitere Termine am Freitag, 11. Oktober, und am Samstag, 12. Oktober im Brandenburger Theater, Grabenstraße 14, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr

Von Klaus Büstrin