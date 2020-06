Brandenburg/H

Wer gedacht hatte, die Industrieruinen des längst verlassenen Geländes des Bahnbetriebswerkes in Brandenburg an der Havel würden niemanden mehr interessieren, sah sich am Freitagmittag getäuscht. Von nah und fern waren Projektentwickler und Kaufinteressenten zum Hohen Steg jenseits der Gleise am Hauptbahnhof gekommen, um sich vor Ort ein Bild von dem gut 20 000 Quadratmeter großen Areal zu machen, auf dem noch elf überwiegend baufällige Gebäude stehen.

Das Bahnausbesserungswerk direkt am Brandenburger Hauptbahnhof ist als städtisches Filetstück jetzt in einer Auktion angeboten worden und wurde Freitag besichtigt. Quelle: Benno Rougk

Die DB Netz AG will das Grundstück loswerden und hat es am 26. Juni beim Auktionshaus Karhausen in Berlin zur Versteigerung in Auftrag gegeben. Nur auf den ersten Blick können Investoren dort ein Schnäppchen machen. Das Mindestgebot von 25 000 Euro scheint übersichtlich. Allein, das neben der ehemaligen Disco Manhattan gelegene Areal dürfte durch die frühere Nutzung schwer mit Altlasten belastet sein. Ein riesiges Sozialgebäude und zehn weitere Gebäude, darunter der alte Lokschuppen, sind längst von der Natur in Beschlag genommen worden. Der Zahn der Zeit hat überall genagt, die meisten Gebäude werden nicht mehr zu retten sein.

Die Deutsche Bahn als Verkäufer und das Auktionshaus hatten im Vorfeld des Versteigerungstermins gegenüber der MAZ vor übertriebenen Erwartungen in die künftige Nutzung gewarnt, das Gelände ist abwassermäßig nur durch Gruben erschlossen. Doch schließt man auf Seiten der Verkäufer eine Entwicklung des innenstadtnahen Areals als Gewerbe- oder Wohngebiet nicht komplett aus. Wer das Gelände ersteigert, der kauft auch die Eisenbahninfrastruktur mit. Also Gleise, Schwellen und Schotter. Und außerdem Müll. Mit Verunreinigungen im Boden muss ein Käufer wegen der früheren Nutzung zu Bahnzwecken rechnen.

Die Ursprünge des Bahnbetriebswerks Brandenburg reichen bis 1846 zurück. Am 1. April 1914 nahm die Preußische Staatsbahn die Stationsschlosserei in Betrieb. Am 16. Oktober 1987 endete die Dampflokzeit im Brandenburger Bahnbetriebswerk.

Im Vorfeld der Versteigerung wird in der Brandenburger Lokalpolitik seit Wochen darüber diskutiert, ob und wie man das Grundstück in städtischem Sinn am besten nutzen könne. Aus fast allen Parteien waren dazu Vorschläge gemacht worden. Seit Wochen beschäftigen sich auch Oberbürgermeister Steffen Scheller und sein Stab mit dem Thema. Der Stadtverordnete Ralf Krombholz (Grüne) hatte mit eigenen Vorschlägen für eine städtische Nutzung wiederholt mit Scheller in dieser Frage Kontakt. Wie Scheller sagt, habe er mit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Joachim Trettin, zu dem Thema getagt und signalisiert, dass sich die Stadt auch eine eigene Nutzung vorstellen könne und wenig von einer Versteigerung mit ungewissem Ausgang halte. Schließlich sei es denkbar, dass auch ein Glücksritter den Zuschlag bekomme und dann die Entwicklung des Geländes auf viele Jahre blockiere.

Der Lokschuppen ist längst ein Biotop. Quelle: Benno Rougk

Es gibt die Zusage der DB, beim Verkauf von wichtigen Flächen auch die Kommunen mit ins Boot zu holen. Das scheint in diesem Fall nicht so gewesen zu sein, denn die Stadt war vom Versteigerungstermin überrascht worden. Doch noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. „Wir sind im Gespräch“, sagt Scheller. In der kommenden Woche wieder. Die Auktion wird wohl nicht zu stoppen sein, allerdings dürfte ein Erwerber nicht an städtischen Plänen vorbeikommen.

Die gibt es noch nicht im Detail. Deswegen haben die Grünen auf die Schnelle einen Antrag eingebracht, mit dem die Stadtverordnetenversammlung die Verwaltung beauftragen will, für den Bereich „Bahnbetriebsgelände Hoher Steg“ einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu erstellen und diesen der SVV zum Beschluss vorzulegen. Die Grünen wollen die öffentliche Nutzung relevanter Teile des Gebiets für Zwecke der Verkehrsanbindung der südlichen Stadtteile an den ÖPNV nutzen. Das Bahnbetriebsgelände grenzt nämlich an die Bahnlinie und eröffnet durch den Ausbau des vorhandenen Tunnels die Möglichkeit, die Bahnsteige der DB von Süden her zu erreichen. Gleichfalls wären die Einrichtungen des ÖPNV der Stadt, wie der Busbahnhof und die Tram, von Süden her erschließbar, sowie der Zugang zur Innenstadt.

Auch die Schienen, Schwellen und Birken ersteigert der Erwerber mit. Quelle: Benno Rougk

Die Erreichbarkeit der Einrichtungen des ÖPNV von Süden her verkürzt die Wege aus den Stadtteilen Schmerzke, Neuschmerzke, Hoher Steg, Eigene Scholle und Göttin erheblich und entlastet die B1 / B 102. Wenn das die städtischen Ziele für das Areal wären, würde das Unterfangen für viele Projektentwickler natürlich uninteressant. Allerdings stößt der Plan der Grünen auch im Rathaus auf wenig Gegenliebe.

Dutzende Interessenten machten sich Freitag direkt vor Ort ein Bild vom Zustand der Immobilien. Quelle: Benno Rougk

Man könne aus dem Gelände etwas machen, ist Scheller überzeugt. Auch mit Blick auf die sich erweiternde Stadt und Ansiedlungen wie das Außenministerium sei das Gelände attraktiv. So verwunderte es nicht, dass auch Wobra-Chef Stephan Falk am Freitag beim Besichtigungstermin erschien, aber über eigene Pläne nicht sprechen wollte. „Die Wobra ist ein Instrument der Stadtentwicklung“, ist Scheller überzeugt. Das habe das Unternehmen auch beim Ausbau des Bahnhofs unter Beweis gestellt. Wenn man jetzt die Möglichkeit habe, eine Fläche, fast so groß wie der Packhof, im Sinne der Stadtentwicklung zu bekommen, müsse man alle Möglichkeiten prüfen, sagt Scheller. Man darf gespannt sein, wer am 26. Juni den Zuschlag bekommt.

