Brandenburg/H

Es ist doch beinahe zu schön, um wahr zu sein: Wieder einmal in letzter Minute gibt die Verwaltung ihre Blockadehaltung auf und schreibt alle Wünsche aus der Kommunalpolitik in ihr Papier, dass die Zukunft der Schulen bis Ende 2025 beschreibt. Auch ein Schulzentrum in der Innenstadt, das noch vor zweieinhalb Jahren „Teufelszeug“ war, erscheint nun ganz selbstverständlich darin. Was hat die Verwaltungsspitze zum Umdenken bewegt? Es sind wohl zwei Gründe: Der Druck, den sechs von sieben Fraktionen erzeugen, hätte neuerliche Abstimmungsniederlagen mehr als wahrscheinlich werden lassen. Zudem sitzt das Bildungsministerium im Nacken: Die neue Oberschule ist zwar formal genehmigt, es braucht aber auch ein Verankern im Schulentwicklungsplan und einen Nachweis, dass sie auch dringend notwendig ist. Dafür braucht Scheller schnell einen Beschluss. Es musste also erst wieder der Leidensdruck groß genug sein, bis es notwendige Zugeständnisse gab. Die Stadtverordneten sollten nun darauf achten, dass alle Maßnahmen auch zügig umgesetzt werden. Sonst wäre wieder nur das Blaue vom Himmel herunter versprochen worden.

Von André Wirsing