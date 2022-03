Das Brandenburger Denkmal des Monats steht am Parduin

Brandenburg/H

Der Bauingenieur Jürgen Wagner hat das wohl schönste Büro in der ganzen Stadt, vor allem das älteste – es liegt im Gebäudekomplex Parduin 11. „Das Denkmal zählt zu den ältesten Häusern von Brandenburg, es entstand um 1450, die ältesten verwendeten Bauteile stammen von 1340“, erzählt Wagner. In den einst zwei hintereinander liegenden massiven Räumen sind die Prunkstücke die Kreuzgewölbe mit Birnstabrippen über Eckkonsolen sowie die Schlusssteine mit Maßwerkverzierung. Die Quermauer durfte entfernt werden, der ganze Fußboden wurde um 40 Zentimeter abgesenkt – so entstand wieder ein großartiger Raumeindruck.

Baugeschichte am Gewölbebogen

Wagner hat die jahrelang währende Sanierung geleitet, Dutzende Gespräche mit Denkmalschützern geführt. An einem Gewölbebogen wird die ganze Geschichte sichtbar – erst die Ziegel, darüber die verschiedenen Putzschichten bis zu einem Zementputz.

Ingenieur Jürgen Wagner in seinem mittelalterlichem Büro. Quelle: André Wirsing

1995 gab es eine Untersuchung durch den renommierten Hamburger Bauforscher Hans-Christian Holst. Er vermutete, dass im späten Mittelalter hier eine Apotheke gewesen sein könnte. Wagner hat die Theorie von einem Hanse-Büro direkt neben dem Altstadt-Rathaus, zeitgleich erbaut. Die Händler hätten hier ihre Waren ausstellen müssen, um den Stadtbürgern die Chance zu geben, etwas davon zu erwerben. Dafür sprechen die frei gelegten Nischen in den Wänden.

Komplex wurde häufig umgebaut

Der Steinkomplex war in einen Holzständerbau integriert, sagt Denkmalpflegerin Anja Castens, um 1600 ersetzt durch ein Fachwerk mit Putzblende. 1803 kam der Seitenflügel an der Schusterstraße hinzu. Heute sieht man von außen die Putzfassade von 1870.

Mammutaufgabe übernommen

Das Ehepaar Anke und Knut Strefling hat sich der Ruine nach mehr als 20 Jahren Leerstand erbarmt. Mitte der 1990er Jahre sind die letzten Mieter ausgezogen. Die Besitzer des Hauses wechselten. 2015 gab der Vorbesitzer auf, er wollte den Komplex allen Ernstes abreißen. „Das kannst du nicht machen“, protestierte Strefling – und übernahm es selbst. Erste Sicherungen gab es schon 2009, ein paar Jahre später war es fast zu spät: Durchs Dach eindringende Nässe ließ die Holzbalken zu „Blumenerde“ (Wagner) werden, mit einer Holzkonstruktion wurde die Ziegelwand abgestützt. Handwerker hatten die originale Holzkonstruktion tagelang auf 65 Grad Celsius aufgeheizt, um Schädlinge wie Bakterien und Pilze abzutöten.

Die verschiedenen Putzschichten auf historischem Mauerwerk. Quelle: André Wirsing

Zudem mussten Balkenköpfe ausgetauscht oder neu angesetzt werden. Auch der weitgehend intakte Dachstuhl wurde nur auf dem unteren halben Meter ertüchtigt. Da zählte es zu den kleineren Problemen, dass die Decken unterschiedliche Höhen hatten oder Wände versetzt standen.

Sechs Wohnungen und ein Büro

Fünf Mietwohnungen und die eine Gewerbeeinheit mit Wohnung für die Wagners sind in dem alten Haus sowie in dem in der Schusterstraße liegenden Neubau entstanden, beide Teile sind durch ein gläsernes Treppenhaus verbunden.

Im einst prächtigen Eingangsbereich des „Gasthofes „Zur goldenen Prätzel“ ist großartiges Ziegelwerk zum Glück nicht hinter Putz verschwunden, so eine Dekoration hat nicht jede Wohnküche.

Sanierung nur mit Finanzhilfe möglich

Knapp zwei Millionen Euro war die Sanierung teuer. Das Vorhaben wurde über das städtische Programm SSE – Sichern, Sanieren, Erwerben mit etwa 460.000 Euro unterstützt.

Die Arbeitsgemeinschaft der mittlerweile 31 Städte mit historischem Stadtkern hat den Parduin-Komplex nun als 270. Denkmal des Monats in ihrer 30-jährigen Geschichte ausgezeichnet, es ist das 14. in Brandenburg an der Havel.

Am 22. Mai wird der 30. Geburtstag in Brandenburg an der Havel gefeiert, mit einer Straßenbahn, die durch die Alt- und Neustadt fährt, zudem gibt es Videos und Fotos von den vergangenen drei Jahrzehnten der Stadtsanierung.

Von André Wirsing