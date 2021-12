Brandenburg/H

Ein kleines Jubiläum: Seit mittlerweile 15 Jahren erstrahlt das Buhnenhaus wieder im neuem Glanz. Das Ehepaar Wolfgang und Lisa Feindor hatte das Objekt nahe der Mündung der Havel in den Breitlingsee erworben und aufwendig sanieren lassen. Grund genug, sich einmal auf eine kleine Zeitreise durch über 120 Jahre Brandenburger Gaststättengeschichte zu begeben.

Zur Galerie Seit über 120 Jahren empfängt das Buhnenhaus in Brandenburg an der Havel hungrige und durstige Gäste. Dass in der Nähe eine Fähre über die Havel setzt, ist ein großer Standortvorteil.

Eine erste urkundliche Erwähnung des Buhnenhauses, auch Wohnhaus des Leuchtturmwärters Albert Voigt, reicht ins Jahr 1890 zurück. Die Geburtsurkunde von Lene Voigt war auf den 30. April 1890 datiert. Ihr Geburtsort war das Buhnenhaus. Der Leuchtturm am Havelgemünde steht heute noch.

Um 1900 wurde aus dem Gebäude eine Gaststätte. Die Ursache, so erzählt man sich, sei die Stadt Brandenburg gewesen. Die Kommune habe die Pacht erhöhte, weil der Leuchtturmwärter nebenbei Kaffee, Kuchen und Bier an die Schiffer verkaufte.

Um die Jahrhundertwende kam es in Mode, in Gaststätten zu feiern und mit der Familie auf gemütliche Ausflüge zu gehen. Was in Brandenburg zur Folge hatte, dass so manche Gaststätte ständig bis auf den letzten Platz gefüllt war. Da nahm sich das Buhnenhaus nicht aus. Auf alten Ansichtskarten findet man den Hinweis, dass das Buhnenhaus auch als „Freibad Buhnenhaus“ firmierte.

Alte Postkarten aus dieser Zeit weisen darauf hin, dass J. Friedländer und Hermann Dietrich (Adressbuch 1914/15) die ersten namentlich genannten Gastwirte waren. In den 1920er Jahren führte Richard Zimmer die Gaststätte, ab 1932 Herrmann Heinsdorff (Adressbuch 1932).

Das Buhnenhaus warb im Brandenburger Anzeiger

In den Annoncen des Brandenburger Anzeigers nach der Jahrhundertwende findet man des Öfteren Hinweise, dass das Buhnenhaus vor allem an den Wochenenden zum Tanz innerhalb und außerhalb der Gaststätte gelud. Die Anzeigen warben für „Schrammelmusik“ und „große Freiluftkonzerte“.

Blick vom Bier- und Kaffeegarten der Gaststätte "Buhnenhaus" auf die Anlegestelle des Dampfers an der Havel. Quelle: Sammlung Hesse

Das Motorboot „Preußen“ befuhr bereits 1912 die Linie Buhnenhaus-Malge-Gränert. Eine regelmäßige Schiffslinie mit den Salon-Schraubendampfern „Odin“ und „Europa“ (Reederei Paul Grüttke) und den Dampfern „Freya“, „Sonnenschein I und II“ und „Deutschland“ (Besitzer Carl Stein) bedienten im Sommer täglich nachmittags nicht nur das Buhnenhaus, sondern auch die Malge, den Gränert, den Seegarten in Kirchmöser, Plaue und die Plauer Schleuse in einem Rundkurs. So beschrieb es der Brandenburger Lehrer und Heimatforscher Friedrich Grasow in seinem Buch „Chur- und Hauptstadt Brandenburg/Havel“ im Jahre 1933.

Am 1. Mai lud der Dampfer „Deutschland“ regelmäßig über eine Annonce im Brandenburger Anzeiger zur großen Mondscheinfahrt mit Musik nach der Plauer Schleuse ein. Zwischenstopps waren das Buhnenhaus, die Malge und der Gränert.

Leuchtturmwärter und Buhnenmeister Albert Voigt, Spitzname Seebär, begann um 1900, die Schiffer mit Kaffee, Kuchen und Bier zu versorgen. Seinen Verdienst steckte er in ein Stück Land auf anderen Havelseite bei Neuendorf. Hier entstand das „Seeschlößchen“ als Pendant zum „Buhnenhaus“, zwischen denen per Handkahn die Gäste über die Havel gelangten.

Eine Fähre setzt in Brandenburg über die Havel

Fährmeister Paul Voigt setzte von 1917 bis 1927 eine freifahrende Holzfähre ein. Die Kähne wuchsen mit den Jahren, denn immer mehr Menschen wollten übersetzen. Als die Arado-Flugzeugwerke ihr Werk in Neuendorf errichteten, in dem zeitweilig 11.000 Menschen arbeiteten, war auf dem Gelegenheitskahn endgültig eine regelmäßige Fähre geworden.

Die Seilfähre verbindet in der Stadt Brandenburg den Ortsteil Neuendorf mit dem Buhnenhaus am anderen Havelufer, hier auf einer 1942 verschickten Ansichtskarte. Quelle: Sammlung Hesse

In den frühen 40er Jahren baute man trotzdem eine Fußgängerbrücke aus Holz, die das Neuendorfer Ufer mit dem Buhnenhaus verband. Davon profitierten beide Lokale. Am Buhnenhaus findet man noch Reste der Brückenrampe.

Ein nicht alltägliches Schauspiel erlebten die zahlreichen Gäste des Buhnenhauses am 22. August 1924. Das aus Oels in Schlesien stammende Reiterregiment Nr. 8 unter den Kommandanten Oberstleutnant von Petersdorf zog vorüber – auf dem Marsch von Altengrabow nach Döberitz setzte er als Übung am Buhnenhaus über die Havel. Während der Tross mit Bagage-, Futter und- und Munition den Weg entlang der Wilhelmsdorfer Landstraße in die Stadt genommen hatte, mussten Mannschaften und Pferde den Fluss am Buhnenhaus überqueren.

Das Schauspiel dauerte viele Stunden, weil nach dem Ersten Weltkrieg Pontons und Brückenmaterial verboten war. So manches Pferd wollte nicht ins Wasser. Und auch die Soldaten hatten ihre Probleme mit der Überquerung.

Im Buhnenhaus gab es regelmäßig Live-Musik, die Kapellen spielten die größten Hits. Der Brandenburger Hugo Haberland und seine Band spielte im Buhnenhaus, aber auch besonders gern im Café Oske am Molkenmarkt oder an der Malge. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich diese Tradition fort. Getanzt wurde im großen Saal und in den Sommermonaten gern mal unter freiem Himmel.

Aal in Gelee war der Renner im Buhnenhaus

Der letzte Gastwirt bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war Karl Hering. Berühmt war seine Küche für „Aal in Gelee“ mit Röstkartoffeln. Alle 14 Tage sorgte dieses Gericht für eine volle Gaststätte.

Karl Hering rührte fleißig die Werbetrommel. Im Brandenburger Anzeigers informierte er über die Begehbarkeit des Planeweges nach dem Hochwasser, um Gäste auch aus der Stadt zum Buhnenhaus zu locken. Der Planeweg führt zwischen der Planebrücke am Landhaus parallel zum Fluss auf der der Havel zugewandten Seite zum Buhnenhaus.

Das Buhnenhaus warb in der Märkischen Volksstimme

Dieser Weg taucht um 1924 in verschiedenen Wanderkarten auf. Der Brandenburger Lehrer und Heimatforscher Karl Schlottmann beschriebt diese Strecke in seinem Büchlein „Brandenburger Umgebung“ als schönen Wanderweg. In seiner Neujahrsannonce in der „Märkischen Volksstimme“ vom 30. Dezember 1951 warb der Gastwirt auch noch für sein Lokal in gleicher Art und Weise.

Später wurde die Gaststätte über die Treuhand verstaatlicht, die Bewirtschaftung lief nun über die Handelsorganisation (HO). Die Wechsel der Gaststättenleiter erfolgten in sehr kurzen Abständen.

Die HO-Gaststätte Buhnenhaus in Brandenburg an der Havel zu DDR-Zeiten, Quelle: Reiner Heublein

Klaus Wendt, letzter HO-Gaststättenleiter von 1984 bis 1990, wusste einiges über seine Zeit im Buhnenhaus zu berichten. Seine Ehefrau, von den Gästen das „Juwel der Küche“ genannt, und zwei Küchenhilfen waren in der Küche rundum beschäftigt und versuchten, aus den staatlich vorgegebenen Kontingenten an Rollladen, Schnitzel und Eisbein das Beste zu machen.

Beliefert wurde die Gaststätte von der zentralen Vorbereitungsküche in der Anton-Safkow-Allee (Kulturhaus). Pro Tag standen je Fleischsorte 50 Portionen zur Verfügung, Bouletten und Brat- und Bockwürste waren zahlenmäßig nicht begrenzt. Insgesamt schaffte man es, auf 400 Essen pro Tag zu kommen.

Am Tresen stand der Gaststättenleiter und das den ganzen Tag. Kellner gab es nicht, es war Selbstbedienung angesagt. Im Sommer standen auch im Garten Stühle und Tische. Die Kinder der nahegelegenen Ferienlager am Schmöllner Weg (Träger waren die Reichsbahndirektion, das Gusswerk Wernigerode, das Getriebewerk Brandenburg und der Deutsche Turn- und Sport-Bund) waren sehr oft Gast im Buhnenhaus.

Was den Wirt plagte, aber seine kleine Gäste noch viel mehr: Oft gab es bei den Kindern, weil das Eis und die Getränke alle waren. Auch diese Produkte waren kontingentiert.

Um 9 und 14 Uhr legten zu DDR-Zeiten am Steg die Fahrgastschiffe „MS Maxim Gorki“ und die „MS Brandenburg“ an.

Musik- und Gesangsverein „Harmonie“ aus Brandenburg an der Havel zu Gast

Konzerte wie einst gab es zwar nicht mehr. Aber einmal im Jahr war der Männerchor vom Musik- und Gesangsverein „Harmonie“ aus Brandenburg zu Gast, der bereits am 25.Juni 1894 als Zitherklub Harmonie gegründet wurde und heute noch aktiv ist. Auf Initiative des Gaststättenleiters fand ein Sommer- und ein Fischerfest statt. Persönliche Verbindungen machten es möglich, dass dann die Versorgung sichergestellt war. Auf Initiative des zuständigen HO-Leiters Horst Wolf wurde der Buhnenhaus-Chef auch ein wenig unterstützt.

Auch dies gab es: Als Gegenleistung für die Aufstellung von zwei Bungalows einer Firma aus Lindau bei Zerbst (diese Bungalows stehen heute noch), wurde alle 14 Tage durch die Firma der Rasen gemäht und Instandsetzungsarbeiten am Buhnenhaus durchgeführt.

Nach der Wende verfiel die Gaststätte "Buhnenhaus" in Brandenburg an der Havel, hier der Zustand im Frühjahr 2005. Quelle: Heiko Hesse

Nach der Wende pachtete die Firma „Gaststätten- und Freizeiteinrichtung bürgerlichen Rechts" das Restaurant. Doch es half nichts: Nach wenigen Monaten schloss das Restaurant, das Haus und das Grundstück verfielen zusehends.

Es geschah, was in Brandenburg und anderswo in solchen Situationen oft passiert: Leute aus dem Umfeld nahmen sich aus dem Objekt, was sie brauchen konnten. Dabei deckten sie sogar das Dach zum Teil ab. Was die Leute nicht mehr brauchten, warfen sie auf das Grundstück, es verkam zur Müllhalde. Die abrissreife Immobilie wurde 1994 der Stadt Brandenburg zugeordnet. Irgendwann brannte es darin auch.

Ben Feindor führt das Buhnenhaus seit Jahren

Nach langem Stillstand erwarb schließlich das Ehepaar Wolfgang und Lisa Feindor das Buhnenhaus inklusive des 38.000 Quadratmeter großen Grundstückes und führte die Ansiedlungsgespräche mit der Stadt. Im Jahre 2004 lagen schon erste Pläne für die Nutzung auf dem Tisch. Dann ging es recht zügig. Bereits Ende 2006 war das Buhnenhaus saniert und glänzte wie aus dem Ei gepellt. Brandenburg hatte sein schönes Ausflugslokal zurück.

Das Ehepaar zog sich nach der Eröffnung zurück und übergab Sohn Ben Feindor das Lokal, das er mit großem Erfolg führt.

Von Reiner Heublein