Nach Malle mit der Eisenbahn: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch: Donnerstag, 4. Juni 2020

Hurra! Wir dürfen wieder verreisen! Es wurde weiter gelockert und nun ist es wieder möglich, ins europäische Ausland zu fahren. In einem TV-Bericht sah ich gestern ein deutsches Pärchen, das im Auto über den Brenner fuhr, endlich wieder auf einen Kaffee nach Italien. Sie wirkten, als hätten die zum ersten Mal seit drei Monaten in der Wüste Wasser entdeckt. Leider wurde in dem Bericht nicht erwähnt, wo sie herkommen, also wo diese Stadt ist, in der es während der Krise keinen Kaffee gab.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Egal. Nun heißt es wieder: Auf nach Malle, Junggesellenabschied am Ballermann feiern! Denkste. Es wird bei Menschen, die deshalb gerade aus dem Häuschen sind, noch einige Enttäuschungen geben. Vor allem wegen der Frage, wie man überhaupt nach Mallorca kommt. Und allein das wird schwierig.

Vor Corona buchte man einfach für 19 Euro einen Flug und ab ging es. Fliegen allerdings wird erst einmal schwierig. Die meisten Airlines haben ihre Flugzeuge seit Wochen, gar Monaten irgendwo abgestellt. Flugzeuge sind jedoch nicht so wie Autos, wo man einfach nach Wochen einsteigt und losfährt.

Stehen die Flieger länger als gewöhnlich, müssen sie wieder nach sehr umfangreichen Plänen flugfähig gemacht werden. Stehen sie noch länger, müssen sie sogar neu zugelassen werden. Dann ist von den Luftfahrtbehörden eine technische Abnahme fällig, die dem eines neuen Fliegers entspricht.

Günther entspannt. Nach Malle möchte der gar nicht. Quelle: Stephan Boden

Irgendwer hat errechnet, dass es zwei Jahre dauern wird, alle Flugpläne wieder auf den Stand von vor der Corona-Krise zu bringen. Nun werden die Flugrouten von Deutschland nach Mallorca sicher zu denen gehören, die sehr schnell wieder aufgenommen werden dürften. Aber, es wird sicherlich eine Weile dauern, bis die Airbusse und Boeings im Minutentakt in Palma landen. Und es wird teuer.

Mit dem Auto fahren wird auch nicht leicht. Seit einer Weile ist Fridays for Future wieder sehr aktiv. Die „deutsche Greta Thunberg“, Luisa Neubauer, wegen ihrer sehr vielen früheren Fernreisen auch „Langstrecken-Luisa“ genannt, sitzt mittlerweile wieder in der Bundespressekonferenz und erklärt der Regierung, wie Wirtschaftspolitik wirklich geht und dass man jetzt sofort alle Autos mit Benzin- oder Dieselmotor wegschmeißen soll. Flugzeuge sowieso.

Neubauer wirkt derzeit ziemlich angefressen, weil es innerhalb von Fridays for Future Ärger gibt, da viele Medien sie häufig „FFF-Sprecherin“ nannten und das andere Mädchen von FFF gar nicht gut finden. Ach so, ja: Ich habe nichts gegen Fridays for Future. Nur finde ich, dass gerade Luisa Neubauer vielleicht mal auf die Idee kommen sollte, andere Argumente zumindest zuzulassen. Aber egal, jedenfalls müssen die Benzin- und Dieselautos nun zum Recyclinghof und stehen für die Urlaubsreise nach Mallorca nicht zur Verfügung.

Batterieladung reicht bis Schmerzke

Elektroautos indes gibt es derzeit kaum zu kaufen. Die deutschen Hersteller haben teilweise Lieferzeiten, bei denen man nicht mehr weiß, ob man zur Auslieferung noch lebt. Die Autos, die derzeit lieferbar sind, schaffen es mit einer Batterieladung kaum weiter als bis nach Schmerzke. Und Tesla ist ja gerade im All. Bis die hier überhaupt anfangen, Autos zu bauen, wird es sicherlich noch eine Weile dauern, denn irgendein Umweltverband findet ganz bestimmt wieder einen Käfer, der unter Naturschutz steht.

Rätselraten um den Ticketpreis

Wie also kommt man nach Malle? Natürlich mit der guten alten Eisenbahn. Von Brandenburg Hauptbahnhof bis Barcelona dauert es nur 31 Stunden. Dann nimmt man die Fähre und schon sitzt man in einer deutschen Kneipe in Palma und teilt sich mit 15 Kumpels einen Eimer Sangria und gibt, statt früher Tripper, heute Coronaviren an andere weiter.

Leider sagt die Bahn online nicht, was der Spaß kostet. Aber das soll egal sein, denn während der Krise hat man ja reichlich Geld sparen können, weil man nicht shoppen gehen konnte.

Ich freue mich schon auf die ersten Bilder auf RTL 2, wo in den Großdiskotheken Mallorcas vorn Jürgen Drews auf der Bühne hampelt und das Publikum mit 1,50 Meter Abstand und Mundschutz „Zehn nackte Frisösen“ singt. Das wird ein riesiger Spaß! Ein Hoch auf die Grundrechte!

Von Stephan Boden