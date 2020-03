Politiker futtern „Boulette Chef“ und denken sich ein Virus aus: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Corona-Tagebuch. Dienstag, 31. März 2020; Klorollen-Bestand: zehn Stück

Vielleicht sollte mal jemand das ganze Internet ausmachen oder es manchen Menschen mal ein paar Tage wegnehmen. Denn was Einige da draußen so verbreiten, lässt darauf schließen, dass sie zu viel Hefe geraucht oder zu oft an Latexhandschuhen geleckt haben. Anders kann ich mir so manchen Kommentar auf Facebook nicht erklären.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Da gibt es die eine Fraktion, die vermutet, die Corona-Krise sei künstlich von der Presse gehypt und gar nicht so schlimm. Na klar, da haben irgendwann alle Journalisten zusammengesessen und sich das ausgedacht. Nach dem Motto: „Har, har – damit steigern wir unsere Abos, werden reich und dann leben wir in Schlössern. Das wird toll.“

Die Bilder von aufgebahrten Toten weltweit und diese ganzen Zahlen stimmen natürlich nicht – alles inszeniert. In solchen Diskussionssträngen tauchen dann irgendwann die Textbausteine „normale Grippe“ und „harmlos“ auf. Mir jucken oft die Finger und ich würde dann gerne antworten, aber dann überlege ich mir, dass ich diesen Menschen unter anderem den Begriff „exponentiell“ erklären müsste. Das wäre ungefähr die gleiche Aufgabe, wie meinem Hund Günther zu zeigen, wie man Atemschutzmasken schneidert – sinnlos.

Günther will einfach nur beschäftigt werden. Quelle: Stephan Boden

Dann gibt es die Abteilung, die behauptet, diese Situation sei „politisch gewollt“. Lustig daran: Diese Leute kommen aus gleich mehreren Lagern. Die einen sagen, damit würde man dieses Klimagedöns endlich vom Tisch kriegen, die anderen sagen, damit würde man dieses Flüchtlingsgedöns vom Tisch kriegen. Die nächste Gruppe vermutet, dass unsere Regierung das macht, um gut dazustehen und wiedergewählt zu werden. Nur ein Hinweis am Rande: Frau Merkel will überhaupt nicht wiedergewählt werden.

Diese Theorie würde dann im Übrigen bedeuten: Erdogan, Putin, Trump, Merkel, der Chinesenchef, ja sogar Brandenburgs Oberbürgermeister Scheller – alle hätten sich irgendwann bei einer „Boulette Chef“ (mit Käse und Schinken überbacken) zusammengesetzt und besprochen: „Wir machen jetzt eine künstliche Krise, retten mit den Steuern der armen Bürger die Welt, werden 100 Jahre wiedergewählt und leben dann in Schlössern. Har, har!“

Günther sorgt für eine Corona-Frisur. Quelle: Stephan Boden

Die dritte Fraktion glaubt, dass alle unter einer Decke stecken. Regierungen und die „Systemmedien.“ Die stellen sich das sicher so vor: Als ich gefragt wurde, ob ich dieses Tagebuch schreibe, hieß es: „Sag mal, wir kennen uns zwar nicht, aber wir brauchen Leute, die eine nicht existente Bedrohung groß schreiben. Bist Du dabei?“ Und alle Politiker, alle Journalisten, in China, auf den Bahamas, in den USA und in Premnitz, ja sogar in Spandau würden zusammenhalten, von dieser Verschwörung wissen und alle würden dicht halten. Leute – so viele Schlösser gibt es überhaupt nicht.

Das Lustige (so lustig ist das gar nicht) an der Sache: Genau diese Leute, die jetzt sowas schreiben, vermuten sonst, dass unsere Politiker von der Wirtschaft fremdgesteuert werden und mit ihnen unter einer Decke stecken. Das wäre von der Wirtschaft jetzt gerade echt dumm. Denn Unternehmen, die vor kurzem noch Milliardengewinne gemacht haben, stehen jetzt kurz vorm Kollaps.

Günther ist müde vom Spielen. Quelle: Stephan Boden

In Geschichte aufgepasst zu haben, zahlt sich häufig aus. Die alten Römer (ja, die aus Asterix mit den Metallhelmen) waren sehr klug. Die haben schon vor über zweitausend Jahren gewusst, wie man eine Bevölkerung bei Laune hält und seinen Posten festigt. „Panem et circenses“ lautet die Zauberformel. Das bedeutet: Brot und Spiele.

Diese Strategie hat sich überall auf der Welt bewährt und es wäre von Politikern ziemlich dumm, genau das Gegenteil zu machen, wenn man irgendwann stinkreich in einem Schloss leben will. In den Läden gibt es nämlich kaum Brot und die Bundesliga ist auch dicht.

Händewaschen ist wichtiger denn je. Quelle: Stephan Boden

Man muss nicht einmal besonders klug sein, um die Dinge, auf die es gerade ankommt, zu befolgen: Hände mit Seife waschen, Abstand halten, auf andere Acht geben und verdammt nochmal zu Hause bleiben. Meckern kann man dann in vier Wochen noch genug.

Wenn dann noch Zeit bleibt, vielleicht mal ein Buch lesen. Irgendwas mit Geschichte.

Wir fahren gleich wieder aufs Land. Vielleicht fahre ich heute mal am Plauer Schloss vorbei und sehe nach, ob gerade jemand einzieht.

Von Stephan Boden