Warum es immer schwieriger wird, sich an die Regeln zu halten: Das Corona-Tagebuch

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Mittwoch, 3. Juni 2020

Zum ersten Mal seit Anfang März waren wir gestern mal wieder in Berlin. Daran, dass es drei Monate her ist, ist mir aufgefallen, wie schnell die Zeit vergeht und wie lange uns diese Pandemie bereits im Griff hat. Nun ist der Griff lockerer geworden und so nahmen wir eine Einladung zu einem Geburtstagsgrillen an.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Eine Handvoll Leute mit Kindern im Freien. Die Frage, die sich mir dabei stellte: Ist das eigentlich erlaubt? Wie viele Menschen dürfen an solch einer privaten Feier draußen teilnehmen? Ich weiß es bis heute nicht so ganz. In der Regel hilft Google bei solchen Fragen ganz zuverlässig, Antworten zu finden. Aber man muss dabei auch sehr genau googeln.

„ Corona Berlin“ ist sinnlos, weil dann 665 Millionen Ergebnisse erscheinen. „ Corona Regeln Berlin“ grenzt das Ganze schon wesentlich besser ein und die Suchmaschine spuckt nur noch 44 Millionen Ergebnisse aus. Gleich recht weit oben erscheint dann die Seite der Stadt Berlin mit der neuen Verordnung. Klickt man da drauf, wird einem nach einer Minute bereits nach dem Lesen der Einleitung schwindelig.

Ich zitiere: „Die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 22. März 2020, verkündet am 22. März 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764) geändert worden ist, zuletzt geän….“ ach komm, lassen wir das. Das ist so nach dem Motto: „Wir formulieren das so, dass es niemand versteht”.

Ein weiterer Artikel macht mich auch nicht wesentlich schlauer. Also google ich: „Ist grillen in Berlin erlaubt?“ Allein, wenn mir mal jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass ich diese Frage bei Google stelle, wäre ich verrückt geworden oder hätte gedacht, dass es da eher um Brandvermeidung geht. Gibt man aber allein „ist grillen...“ bei Google ein, kommen sofort Suchvorschläge, die zeigen, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der nach einer Antwort sucht.

Was ist erlaubt? Schwierige Suche nach den Regeln

Egal, ich fand schließlich anhand dieser Sucheingabe heraus, dass sich offenbar bis zu fünf Menschen draußen zusammenfinden dürfen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, weil mittlerweile ja irgendwie gar nichts mehr zu stimmen scheint, was man liest. Auch egal, ich glaube das einfach mal.

Nun werden für solche privaten Grillveranstaltungen ja selten Eintrittskarten verkauft oder Gästelisten erstellt, die dann von vier Meter großen Türstehern überwacht werden. Nein, man bekommt eine Whatsapp-Nachricht mit „Habt ihr Lust, zu kommen? Wir grillen!“ und Antwortet mit Ja/Nein/Vielleicht.

Wohl kaum jemand wird auf die Idee kommen, zu fragen, wie viele Personen denn teilnehmen und ob das mit den derzeitigen Verordnungen übereinstimmt. Wenn man dann nicht gerade nur genau diese fünf Personen einlädt, wird es noch schwieriger. Angenommen, irgendwann sind fünf Leute zusammen und es kommt dann noch eine Person dazu. Schickt man die weg?

Wer kontrolliert das Einhalten der Bestimmungen?

Oder angenommen, es sind vier Leute und dann kommt ein Pärchen dazu. Was macht man dann? „Schatzi, fahr Du bitte heim, wir sind eine Person zu viel.“ Und sollte dann jemand nach einer Stunde gehen müssen, darf Schatzi dann nachrücken? Und vor allem – wer kontrolliert sowas?

Danach bin ich auf die Idee gekommen, mal nachzusehen, wie das Ganze in Brandenburg geregelt ist. Die Seite des Landes habe ich bewusst vermieden, weil ich Formulierungen befürchtete, die Knoten in meinen verbliebenen Synapsen zur Folge haben könnten. Die Knoten kamen dennoch. Denn ich fand einen Artikel, in dem alles sehr schön zusammengefasst wurde.

In Berlin leben viele Menschen in WGs

Es dürfen sich (offenbar) Personen im öffentlichen Raum aus zwei Hausständen treffen. Die Personenanzahl spielt dabei keine Rolle. Dass es diese Regel in Brandenburg gibt und in Berlin nicht, macht durchaus Sinn. Denn während in Brandenburg „Personen aus zwei Hausständen“ vielleicht acht bis zehn Menschen bedeuten dürfte, können es in Berlin gleich ganze Massenansammlung werden. Schließlich leben dort wegen der hohen Mieten und dem knappen Wohnraum ja viele Menschen in WGs.

In Kreuzberg bekommt man oft den Eindruck, dass dort in jeder Wohnung mindestens 40 Studenten hausen. Dazu kommen die Großfamilien. Brandenburg hat aber noch weiter gelockert als die Bundeshauptstadt, denn es ist auch Gruppen von bis zu zehn Personen erlaubt, sich im öffentlichen Raum zu treffen. In Berlin nur fünf.

Und das ist letztlich der Beweis für etwas, was ich eh schon vermute, seit wir von Berlin nach Brandenburg gezogen sind: Brandenburg ist doppelt so gut wie Berlin. Mindestens.

Von Stephan Boden