Was wir aus der Krise lernen: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv. Dieser ist der letzte Teil.

Corona-Tagebuch: Freitag, 5. Juni 2020

Am Samstag, 7. März 2020, habe ich die ersten Zeilen dieses Tagebuchs geschrieben. Als ich ein paar Tage vorher von der MAZ-Redaktion danach gefragt wurde, ging ich davon aus, vielleicht ein paar Tage oder Wochen zu schreiben. Nun sind es bereits drei Monate.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Zu der Zeit war meiner Frau noch schwanger und wir schätzten die Lage damals so ein, dass zur Geburt Ivans Anfang Mai die Lage wesentlich besser ist. Niemand hat damals wohl damit gerechnet, was alles noch kommen würde.

Eine Woche später wurden in Deutschland Schulen und Kitas geschlossen und der König von Amerika, Donald Trump, sagte noch, dass dieses Virus in den USA kein Problem sein wird.

Damals wusste in Deutschland noch niemand, dass die Geschäfte schließen werden müssen. Herr Trump wusste nicht, dass in den USA mittlerweile mehr als 100.000 Menschen an dem Virus gestorben sind. Aber Herr Trump weiß offensichtlich vieles nicht.

In diesen drei Monaten haben wir alle sehr viel gelernt. Zum Beispiel, wie man sich die Hände wäscht und wie hoch der Anteil von Bekloppten in unserer Gesellschaft ist. Drei Monate später geht es den Herstellern von Klopapier sehr schlecht, weil sich sehr viele Menschen für Monate damit eingedeckt haben und das Zeug nun wie Blei in den Regalen liegt.

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Toilettenpapier ist begehrte Ware. Quelle: Stephan Boden

Wurde im März noch doppelt so viel Klopapier gekauft, gehen die Umsätze seit April dramatisch zurück und die Produktionsbänder, die vor drei Monaten noch sieben Tage rund um die Uhr liefen, werden nun stillgelegt. Andere Unternehmen sind die absoluten Gewinner.

Der Anbieter für Videokonferenzen, „Zoom“, hatte im vergangenen Dezember noch zehn Millionen Nutzer, heute sind es 300 Millionen. Deren Aktie geht gerade durch die Decke. Ich musste diese Woche eine Webcam kaufen. Früher kostete so ein Teil ein paar Euro. Heute bekommt man sie schwer und ich habe für das preiswerteste Modell 50 Euro berappen müssen. Es gibt also auch Gewinner dieser Krise.

Unser Kind Ivan wird sicherlich später mal zu den „Corona-Kindern“ zählen. Wir haben für ihn einige Sachen aufgehoben, so zum Beispiel Theaterkarten für die Premiere von „Faust“, die niemals stattfand und die wir nicht zurückgegeben haben, um das Theater zu unterstützen. Ich bin sehr gespannt, wie Mini-Boden später mal über diese Krise denkt.

Corona bleibt in Erinnerung wie der 11. September

Diese Zeit wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben, so wie die Wende, Tschernobyl oder der 11. September. Nicht nur das, denn die Corona-Krise wird unser aller Leben ähnlich nachhaltig verändern. Vor dem 11. September konnte man noch quer durch die Welt fliegen und Flaschen mit in den Flieger nehmen und seinen Ausweis vergessen. Das ist heute undenkbar. So wie vieles undenkbar sein wird, was für noch im letzten Jahr als normal betrachteten.

Händewaschen ist wichtiger denn je. Quelle: Stephan Boden

In diesen drei Monaten konnte wohl auch jeder, der nicht sowieso jeden Tag mit Schaum vorm Mund herum rennt, sehen, dass wir in einem der besten Länder leben, die es auf der Welt gibt. Die ganze Welt wundert sich über unsere Sterberate, unsere Fallzahlen und dass die Bundesliga schon wieder spielt.

Uns kleinen Unternehmern wurde schnell und unbürokratisch geholfen, Kurzarbeitergeld gezahlt und sachlich und vernünftig mit der Krise umgegangen. Bei aller Kritik, die man stellenweise üben kann, hat unsere Regierung ein sehr gutes Bild abgegeben. Genauso denke ich übrigens über die, die unsere Geschicke in Brandenburg an der Havel lenken.

Viele Menschen sind unglaublich hilfsbereit

In den vergangenen drei Monaten gab es auch viele herzzerreißende Dinge und Erlebnisse. So wie zum Beispiel diese ganzen Hilfsaktionen für ältere Nachbarn, die genähten und gespendeten Masken. Es ist toll zu sehen, dass die allermeisten Menschen für andere da sind.

Mittlerweile merken nur noch sehr wenige Menschen etwas von der Pandemie. Irgendwie darf man ja wieder fast alles und es fühlt sich so an, als wäre die Krise überstanden.

Das Corona-Tagebuch endet jetzt

Diesen Stand der Dinge nehme ich auch zum Anlass, diese Tagebücher hiermit zu beenden. Corona ist nicht mehr das alles beherrschende Thema und daher höre ich jetzt auf bevor ich beginne, mir Sachen aus den Fingern saugen zu müssen.

MAZ-Leser beschenken die Bodens und denken dabei auch an Günther, für den es eine Extraportion Leckerli gibt. Quelle: Stephan Boden

Diese drei Monate haben mich und meine Frau oft sprachlos gemacht. Wegen all der vielen Zuschriften, Anrufe, persönlichen Begegnungen. Wegen all der Glückwünsche zur Geburt unseres Sohnes. Wegen der unglaublichen Anteilnahme und der wundervollen Geschenke für Ivan. Und alles nur, weil irgendein Chinese eine nicht ganz durchgebratene Fledermaus gegessen hat.

Ich möchte allen Menschen dafür danken und mich mit herzlichen Grüßen verabschieden.

Na, was läuft? Stephan Boden und „Jünther“ sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Quelle: Stephan Boden

So ganz höre ich allerdings nicht auf, für die MAZ zu schreiben. Es wird ab nächster Woche eine wöchentliche Kolumne geben, auf die ich mich sehr freue.

Bleiben Sie weiterhin alle gesund! Und viele Grüße auch von „Jünther“.

Dieses Tagebuch wird auch als Buch veröffentlicht. Es ist demnächst online beim Autor erhältlich.

Von Stephan Boden