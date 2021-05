Das DRK kann weiter keine Rettungsschwimmer ausbilden

Brandenburg/H

Noch immer hängt die Aus- und Weiterbildung von Rettungsschwimmern in der Luft, und es ist kein Ende in Sicht. Die kategorische Schließung der Schwimmbäder erlaubt keine praktischen Kurse und Prüfungen. „Für diese vorrangig praktische Ausbildung gibt es keine adäquaten Onlinekurse. Und selbst wenn jemand theoretisch den Unterschied zwischen Strömung und Strudel kennt, bedeutet dass nicht, dass er sich in einer Gefahrensituation entsprechend verhalten kann“, betont Nicole Kreißig, Landesbeauftragte Rettungsschwimmen beim DRK Landesverband Brandenburg.

Für aktive DRK-Rettungsschwimmer im Dienst gelte eigentlich eine Gültigkeit der Lizenz (Rettungsschwimmabzeichen) von zwei Jahren, für Ausbilder vier Jahre. Da keine Auffrischungskurse oder Prüfungen möglich sind, würden viele Lehrscheine ohne Verlängerung verfallen, hätte der Landesverband nicht ein Jahr Aufschub gewährt. Nun hoffen Kreis- und Landesverband auf eine baldige Öffnung der Schwimmbäder – und auf warmes Wetter, um wenigstens im Freiwasser einige Ausbildungen durchführen zu können. Auch die behördlichen Vorgaben im Hinblick auf die zulässigen Teilnehmerzahlen müssen stimmen. „Derzeit sind Kurse nur mit maximal fünf Teilnehmern möglich, was wegen des Organisationsaufwands und der Kosten zu wenig ist.“

Prioritätenliste für künftigen Lehrbetrieb

Zwar werden vom DRK inzwischen auch Intensivkurse an der Wasserrettungsstation Wusterwitz angeboten, mit denen man die Teilnehmer gegebenenfalls auch in einem engen Zeitfenster schulen kann, sofern das überhaupt wieder möglich sein wird. Doch sei dieses Angebot nur für besonders gute und geübte Schwimmer mit überdurchschnittlicher Kondition zu empfehlen, wie Nicole Kreißig anmerkt. Die lange Schließzeit des Marienbads während der kalten Jahreszeit dürfte es den meisten Schwimmern verunmöglicht haben, ausreichend in Form zu bleiben, was die Schwimmausdauer betrifft.

Rettungsschwimmer-Ausbildung mit Dummy. Quelle: DLRG

Ob in diesem Sommer schon wieder Kurse stattfinden können, ist mehr als fraglich. Während das DRK seine vorläufigen Kurstermine im Juni und September noch zur Buchung offen hält, werden vom Stadtverband der DLRG für dieses Jahr vorerst gar keine Kurse angeboten. „Die Variante, die Kurse im Freiwasser abzuhalten, kommt für uns aus Sicherheitsgründen nicht in Betracht“, sagt Benedikt Michaelis der MAZ. „Die Sichtweiten an der Regattastrecke sind zu schlecht, um dort notfalls jemanden unter der Wasseroberfläche zu retten.“ Für eine Wiederaufnahme des Schwimmbetriebs im Marienbad eine Prioritätenliste erstellt worden: Die bestehenden Rettungsschwimmer sollen zuerst drankommen, da deren Auffrischungskurs und Prüfung in kürzerer Zeit absolviert sei, so der DLRG-Ehrenamtler.

DLRG-Kreisvorstand Benedikt Michaelis ist seit 2002 Mitglied der DLRG, seit 2015 wird der ausgebildete Wasserretter und Sanitäter als aktiver Rettungsschwimmer in Brandenburg an der Havel eingesetzt. Quelle: privat

Junioren müssen bis auf unbestimmte Zeit warten

Falls es das Infektionsgeschehen künftig wieder gestatten sollte, neue und bestehende Rettungsschwimmer aus- oder fortzubilden, gibt es im Lehrbetrieb der Verbände und Vereine voraussichtlich gar nicht genügend Lehrkräfte, um die vielen Kurse und Prüfungen zeitnah nachzuholen. „Unsere ehrenamtlichen Ausbilder haben gar nicht die Kapazitäten, sowohl die Ausbildung der Rettungsschwimmer als auch die der Junioren auf einen Schlag nachzuholen“, sagt die DRK-Landesbeauftragte Kreißig.

Und verweist auf die Juniorretter-Ausbildung, die Kindern ab acht Jahren beibringt, Gefahrensituationen zu erkennen und erste Grundlagen des Rettungsschwimmens und der Ersten Hilfe anzuwenden. Da sich diese Ausbildung nicht für das Freiwasser eignet, ist man hierfür auch im Sommer auf das Marienbad angewiesen. Dass es auch anders gehen kann, zeigt das Beispiel Düsseldorf, wo es der DLRG im Rheinbad längst wieder gestattet ist, den Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb im Bereich Rettungsfähigkeit und Rettungsschwimmen unter Einhaltung strenger Auflagen abzuhalten.

Von Moritz Jacobi