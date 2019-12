Das Ende des Sacks rückt näher: Gelbe Tonne kommt 2021

Brandenburg/H

In einem Jahr will die Stadt Brandenburg den gelben Sack durch die gelbe Tonne beim Einsammeln von Leichtverpackungen ersetzen. Zu Jahresbeginn 2021 sollen alle Brandenburger mit nur wenigen Ausnahmen eine Tonne haben.

70 Prozent Zustimmung für die Tonne

Diese Entscheidung hat die Verwaltung nach mehreren Befragungen der Einwohner und nach den Erfahrungen mit den Gelben Säcken (windanfällig, zu wenig belastbar, durch Tiere zerstört) getroffen. Ende 2016 gab es bereits einen Beschluss der Stadtverordneten, auf den Wechsel hinzuwirken. Im September 2019 gab die Verwaltung das jüngste Umfrageergebnis bekannt: 70 Prozent der Brandenburger wollen demnach lieber die Tonne als den Sack.

Wust an Bürokratie

Doch bis dahin wartet noch ein gewaltiger Bürokratie-Wust auf das Umwelt-Team von Fachgruppenleiterin Kirstin Ohme. Deshalb hat der zuständige Stadtentwicklungsausschuss zugestimmt, dass die Verwaltung so genannte Abstimmungsvereinbarungen mit den Systembetreibern schließt.

Davon gibt es zehn Betrieber, acht davon sind im Land Brandenburg zugelassen, beispielsweise DSD, Reclay, Landbell oder Interseroh. Diese bestimmen alle drei Jahre aus ihrem Kreis einen Systemführer, dann wird gewechselt. Deshalb muss die Stadt vorsorglich auch mit allen Systembetreibern den Vertrag abschließen, besser gesagt sie muss Bescheide erlassen.

Das passiert auf der Grundlage des neuen Verpackungsgesetzes, das seit Jahresbeginn gilt. Bis dahin konnte die Stadt dem Systembetreiber nicht vorschreiben, ob dieser Leichtverpackungen in Säcken oder in Tonnen einsammelt und dem Recycling zuführt. Darüber musste damals noch Einvernehmen erzielt werden – somit hat quasi der Entsorger bestimmt.

Tonnen gab es bislang nur wenige, nämlich in den Großwohnanlagen wie in Hohenstücken, wo das 1,1-Kubikmeter-Behältnis der Standard ist. Jetzt sollen neben den großen Tonnen fast flächendeckend auch die 240-Liter-Behältnisse an die Hauseigentümer verteilt werden.

Widerstand der Systembetreiber

„Nach dem neuen Verpackungsgesetz kann die Kommune durch eine so genannte Rahmenvorgabe gegenüber den Systembetreibern festlegen die Art des Sammelsystems, Art und Größe der Sammelbehälter sowie Häufigkeit und Zeitraum der Entleerungen“, sagt Kirstin Ohme. Doch regt sich nun Widerstand bei den Systembetreibern.

„Zwischenzeitlich fand ein erstes Gespräch mit dem zukünftigen Systemführer DSD statt, auf welchem sich abzeichnete, dass die Systembetreiber den Wünschen der Stadt Brandenburg an der Havel hinsichtlich der Erfassung von Leichtverpackungen durch gelbe Tonnen und gelben Säcken mit 14-täglichem Abfuhr-Rhythmus freiwillig nicht nachkommen wollen.“ Deswegen wird die Pflicht zum Einführen der Gelben Tonne per Bescheid als „ Rahmenvorgabe“ festgesetzt. Notfalls müssen dies Gerichte entscheiden, wenn die Systembetreiber dagegen klagen.

Nicht alle Wünsche sind erfüllbar

Für die Brandenburger gelte: „Die Wünsche der Bürger sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Vorgesehen ist ein Mischsystem mit der Maßgabe der überwiegenden Entsorgung über gelbe Tonnen von 240 Litern und in ausgewählten Straßen, in denen es Platzproblemen gibt, über gelbe Säcke“, sagt Kirstin Ohme. Die Straßen, in denen die Entsorgung über den gelben Sack stattfinden soll, müssen in der Rahmenvorgabe von vornherein festgelegt werden.

Eines sei allerdings klar: Es können nicht alle Bürgerwünsche zu gelber Tonne oder gelbem Sack erfüllt werden, denn eine Festlegung eines Wahlsystems per Rahmenvorgabe ist rechtlich nicht möglich. Die Entsorgungsart muss durch die Kommune vorab „gebietsscharf“ festgelegt und den Systembetreibern vorgeschrieben werden.

Wertstofftonne wäre viel zu teuer

Verabschiedet hat sich die Kommune komplett von der Idee, statt der gelben eine Wertstofftonne (unter anderem auch für Metalltöpfe oder Elektrokleingeräte) auszugeben –doch das war schlicht zu teuer und hätte die Abfallgebühren in die Höhe getrieben.

