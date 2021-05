Das Flakowski-OSZ steht schon wieder auf der Kippe

Brandenburg/H

Das Oberstufenzentrum „Alfred Flakowski“ in der Caasmannstraße steht schon wieder auf der Kippe. Möglicherweise wächst die neue Oberschule, die zum neuen Schuljahr im selben Gebäude mit zwei siebten Klassen startet, so schnell auf, dass sie die Berufsschüler verdrängen würde.

Eigentlich Bestandsgarantie

Obwohl die Stadtverordneten im vergangenen Jahr mit dem Schulentwicklungsplan eine Bestandsgarantie für das Flakowski-OSZ beschlossen hat, wird dies durch eine neue Verwaltungsvorlage schon wieder aufgeweicht: „Trotz der im Zusammenhang mit dem Schulentwicklungsplan getroffenen Beschlüsse wird vorsorglich nochmals darauf hingewiesen, dass diese Oberschule, auch als drei-vierzügige Schule, durchaus auch am Standort Caasmannstraße betrieben werden könnte. Das ist allerdings nur möglich, wenn das Oberstufenzentrum ,Alfred Flakowski’ zum Standort des Oberstufenzentrums ,Gebrüder Reichstein’ an den Neuendorfer Sand ziehen würde“, heißt es in der von Amtsleiterin Viola Cohnen vorgelegten Schulbedarfsplanung für das Schuljahr 2022/23.

Wirtschaftlichste Variante

Das Schulgebäude in der Caasmannstraße umfasst 37 Klassenräume und 15 Fachunterrichtsräume. Diese Räume wären ausreichend. Cohnen bezeichnet dies als die wirtschaftlichste Variante, auch wenn für den Umzug des Flakowski-OSZ an den Neuendorfer Sand ebenfalls hohe Kosten anfallen.

Mehr Geld für Gymnasien

„ Gerade vor dem Hintergrund, dass auch an anderen Schulstandorten noch größere Sanierungen erforderlich sind, ist der immense Einsatz von städtischen Mitteln an nur einem Standort allen anderen Schulen nur schwer vermittelbar. Das Oberstufenzentrum ,Alfred Flakowski’ mit rückläufigen Schülerzahlen und Ausbildungsberufen ist in einem nunmehr überdimensionierten Gebäude untergebracht, obwohl auch das Oberstufenzentrum ,Gebrüder Reichstein’ freie Raumkapazitäten hat. Seitens der Kommune sollten langfristig gesehen vielmehr Mittel für die Verbesserung der Unterrichtssituation an den Gymnasien in die Handgenommen werden.“

Gegeneinander Ausspielen

Im Klartext: Die Kommune versucht nun, die verschiedenen Schulen untereinander auszuspielen, statt ihren von der SVV einmütig formulierten Auftrag zum Bau eines neuen Schulzentrums in der Innenstadt mit Grund- und Oberschule zügig umzusetzen. Statt Neubau setzt man offensichtlich auf den vorhandenen Standort an der Peripherie.

Widerstand im Bildungsausschuss

Widerstand gab es am Dienstagabend bereits im Bildungsausschuss. „Am Flakowski-OSZ gibt es schon wieder Unruhe wegen der neuen Pläne. Ein Umzug zum Reichstein-OSZ würde dort die Raumkapazitäten sprengen. Wir fragen uns, wie lange das Flakowski-OSZ noch überlegen kann“, sagt Marlis Eichhorn (Freie Wähler), die im Hauptberuf selbst am Flakowski-OSZ lehrt.

Zahlen steigen stetig

Cohnen versucht zu beschwichtigen: „Es gibt den Beschluss zum neuen Schulzentrum. Doch ist dieser bis zum Schuljahr 2022/23 gar nicht umsetzbar. Deshalb sollten nun alle miteinander das Gespräch über praktikable Lösungen suchen. Wir sind für die Schule da und nicht gegen sie.“

Die Schülerzahlen in der Havelstadt steigen ständig: Im laufenden Schuljahr sind es 7947, im kommenden werden es 8186 sein. Für 2022/23 werden 8225 erwartet, davon 1336 in der Oberschule.

Ab 2022 dreizügig

56 Siebtklässler in zwei Klassen sollen zum neuen Schuljahr in der Caasmannstraße aufgenommen werden. Ein Jahr später kommen schon – laut Planung – 68 weitere hinzu. Das bedeutet, die Schule müsste bereits dann mindestens auf Dreizügigkeit umgestellt werden.

Es ist eng in Grundschulen

Doch es knirscht nicht nur bei den Räumen für die Oberschulen, auch in den Grundschulen wird es immer enger, auch wenn die Schulverwaltung davon ausgeht, für die kommenden beiden Schuljahre ohne Neubau auskommen zu können. Das kritisiert Udo Geiseler (SPD): „Es sieht aus, als ob da Klassen in der Berechnung fehlen, es könnte eng werden.“ Der Ortsvorsteher hofft gleichzeitig auf eine neue Grundschule in Plaue.

Containerlösungen geplant

In den städtischen Plänen geht man zudem davon aus, dass die neue Oberschule (egal an welchem Standort) sowie auch das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Nord perspektiv sechszügig ausgebaut werden. Bereits jetzt geht man von Erweiterungen mit Containern beziehungsweise Modulbauten aus.

Streit ist programmiert

Ausschusschef Hanswalter Werner (SPD) kritisiert die komplette Berichtsvorlage: „Ich halte diese für zu ambitioniert und schwer umsetzbar.“ Die Diskussion um die kommunalen Schulen wird also munter bleiben in den kommenden Monaten.

Von Julia Kazmierczak und André Wirsing