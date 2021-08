Brandenburg/H

Im Brandenburger Ortsteil Gollwitz wartet ein Geheimnis noch darauf, gelüftet zu werden. An der sogenannten „alten Ablage“ auf dem Havelradweg stehen plötzlich eine Sitzgruppe und ein Mülleimer. Dort, wo zuvor gar nichts stand.

Die gewöhnlich gut unterrichtete Gollwitzer Ortsvorsteherin Nicole Näther (SPD) weiß in diesem Fall von nichts. Ihre Mutter rief sie im Urlaub an und fragte, was es mit der Sitzgelegenheit auf sich habe. „Wir wissen nicht, wer der edle Spender ist“, versichert Nicole Näther.

Gleichwohl ist die ordnungs- und sauberkeitsliebende Kommunalpolitikerin sehr erfreut über den unbekannten Gönner und die milde Gabe aus dem Nichts.

Knorpelschänke an anderer Stelle

Mit einer Knorpelschänke an einer ganz anderen Stelle entlang des Havelradwegs hätte die Ortsvorsteherin ja gerechnet. Schließlich haben die Stadtverordneten vor mehr als einem Jahr nach kontroverser Haushaltsdiskussion beschlossen, dass eine Knorpelschänke an der Saaringer Spitze den alten, durch einen Sturm zerstörten Rastplatz gleichwertig ersetzen soll und an der Krummen Havel eine Bank und drei Mülleimer aufgestellt werden.

Was die zusätzliche neue Sitzgruppe betrifft, hat Näther bei der Flächenagentur Brandenburg nachgefragt, die diese Flächen für die Stiftung Naturschutzfonds verwaltet. Von dort erfuhr sie nur, dass es im Januar eine Vor-Ort-Besichtigung mit Vertretern der Flächenagentur, dem Landesamt für Umweltschutz und der Stadtverwaltung gegeben habe.

Doch dem Rätsel der Sitzgruppe ist die Gollwitzer Ortsvorsteherin noch nicht ganz auf die Spur gekommen. Sie freut sich daher über sachdienliche Hinweise auf den edlen Spender. Näther: „Ihm oder ihr gebührt ein Merci. In jedem Fall sind wir sehr dankbar und freuen uns über solche Lösungen, ohne viel Wind zu machen.“

Von Jürgen Lauterbach