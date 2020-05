Wie das Hotel Bollmannsruh aus der Corona-Krise startet

Päwesin

Der Parkplatz vor dem Hotel Bollmannsruh war gewiss schon voller als an diesem Freitag. Aber dafür, dass wir noch in Woche 1 sind nach dem Corona-Gau für die Hotelbranche, herrscht doch schon ganz gut Betrieb vor und im Drei-Sterne-Haus von Päwesin. Die auswärtigen Autokennzeichen vor dem Eingang lassen darauf schließen.

Ditta Fuhse und Michael Mertke aus Hannover haben es am 14. April gewagt. Sie haben für den 25. Mai und die folgenden vier Tage ihren Aufenthalt im Hotel Bollmannsruh gebucht. Auf Verdacht, dass das gut geht. Ist gut gegangen.

Mit Geheimtipp im Gepäck

Wie schon in den vergangenen Jahren hat das Paar aus Hannover Erholung gefunden an diesem idyllischen Wohlfühlort. Gestärkt von ihrem Frühstück und bereichert um einen Geheimtipp von Servicemitarbeiterin Katrin Beckmann, wo es leckere Wurst zu kaufen gibt, packen die Gäste ihre Sachen und sind bereit zur Abreise. Bis zum nächsten Mal.

„Wir haben eine ganze Reihe von Stammgästen, die unser Hotel auch in dieser schwierigen Situation gern besucht haben und dies auch weiterhin tun“, erzählt Hotelmanagerin Sandra Schumann. In den vergangenen Wochen hatten sich die Buchungsanfragen von verunsicherten Menschen gehäuft mit der immer gleichen Frage: „Dürfen wir anreisen?“

Seit dem 25. Mai dürfen Urlauber wieder kommen. Das streichelt deren Seele und hebt die ganze Stimmung im Hotel. Wie bei der gesamten Branche ist der Hotel- und Restaurantbetrieb auch in Bollmannsruh seit dem 16. März eingebrochen.

„Bis zum 15. Mai haben wir nur sehr geringe Umsätze verzeichnen können“, berichtet die Frau, die im August 2003 in Bollmannsruh als Rezeptionistin angefangen und sich dann zur Hotelmanagerin hochgearbeitet hat.

Rezeption war immer besetzt

Ihr Haus war auch in den Corona-Wochen nie komplett geschlossen. Die Rezeption war durchgehend 24 Stunden besetzt, auch aus Sicherheitsgründen. Geschäftsreisende konnten zu jeder Zeit gern übernachten, mussten aber ohne gastronomische Leistungen und Frühstück auskommen.

Endlich wieder Wunscherfüllerin: Matthea Ast ist erleichtert über den Neuanfang. Sie hält die Gäste bei Laune. Quelle: Heike Schulze

Kurzarbeit besteht auch momentan noch in den Abteilungen Service, Küche sowie für die Hausmeister und das Housekeeping. Trotzdem können Sandra Schumann, Vertreterin Matthea Ast und ihr Team etwas durchatmen. „Es war sehr anstrengend, aber jetzt können wir endlich wieder Wunscherfüller sein“, sagt Matthea Ast.

Sogar eine Trau-Zeremonie in der dafür vorgesehenen Beetzsee-Lounge hat am 20. Mai wieder stattgefunden. Jedoch nur im kleinsten Familienkreis und ohne anschließende Feier. Denn wer will schon Fete machen, wenn um 22 Uhr die Lichter ausgehen müssen?

Noch längst kein Normalbetrieb

„Von einem Normalbetrieb können wir noch eine ganze Weile nicht reden“, stellt Sandra Schumann fest. Feierlichkeiten und vor allem die gebuchten Hochzeiten in den Sommermonaten seien zu 95 Prozent in das nächste Jahr verschoben.

Die Hotelmanagerin zählt noch ein paar Dinge auf, die anders sind als vor Corona. Im kompletten Restaurant können 100 bis 120 Gäste bewirtet werden. Doch wegen der Abstandsregelungen von Tisch zu Tisch werden im Innenbereich momentan lediglich 69 Plätze angeboten.

Der Juni war sonst immer unter der Woche mit Tagungen ausgebucht. Nun sind alle abgesagt oder umgebucht. Von Montag bis Donnerstag gibt es mittags vorerst keine warme Küche.

Pfingsten mal etwas anders

Hotelgäste buchen gern Frühstück und Halbpension am Abend dazu. Doch Sandra Schumann und Matthea Ast müssen die Auslastung des Hotels auf die verfügbaren Restaurantplätze eingrenzen, auch an diesem Pfingstwochenende, das knapp corona-entschleunigte 70 Gäste in Bollmannsruh verbringen.

Auch sie müssen auf Frühstücks- und Abendbuffets vorerst verzichten. Die Kellnerinnen verdienen sich Kilometergeld, um die Wünsche an jedem Tisch möglichst schnell zu erfüllen.

Katrin Beckmann desinfiziert die Speisekarten. Für liebe Gäste hat sie außerdem Tipps parat. Quelle: Heike Schulze

Jeder Hotelgast erhält am Morgen einen individuellen Service am Tisch mit der Frühstücksauswahl, die er am Vortag getroffen hat. Das Abendessen wird im Menü-Service oder à la carte angeboten. Jede Speisekarte wird desinfiziert, sobald sie ausgelesen ist und ehe sie in neue Hände kommt.

„Viel Vorlauf hatten wir nicht, um alles im Detail vorzubereiten“, erklärt Sandra Schumann. Sehr viel Zeit habe die Erarbeitung von Hygiene- und Maßnahmenplänen in Anspruch genommen unter Berücksichtigung des Personalstandes und der einzelnen Abteilungen.

In der bisherigen Corona-Hauptphase war das Hotel in den Medien sehr aktiv. Vor allem auf Facebook und Instagram hat die Marketingbeauftragte Matthea Ast ständig gepostet.

Kontakt gehalten über soziale Medien

Denn es ist wichtig, mit den Gästen in Kontakt zu bleiben und auf kleine feine Besonderheiten von Bollmannsruh hinzuweisen. Und sei es nur der Sonnenaufgang über dem See ist oder das Zwitschern der Vögel. Die Hotelchefin: „Die Gäste sollen sich auf Ihren nächsten Urlaub freuen.“

Das tun die niedersächsischen Gäste Ditte Fuhse und Michael Mertke schon mit der Abreise. Dass die Sauna geschlossen war diesmal, fanden sie zwar schade. Aber die einzigartige Lage lockt sie immer wieder her. Und außerdem mögen sie auf ihrem Brandenburg-Trip nicht auf Mannis Feldküche und dessen „tote Oma“ verzichten.

140 Betten und 25 Mitarbeiter Das Hotel Bollmannsruh besteht seit Oktober 1995. Es hat 73 Zimmer mit 140 Betten. 25 Mitarbeiter sind fest angestellt, davon sind drei Auszubildende. Die Zwangspause hat das Hotel genutzt für Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Im Bettenhaus Päwesin wurden 21 Zimmer gestrichen und mit neuen Gardinen ausgestattet. Auch neue Badlüfter wurden dort eingebaut. Die Außenfassaden der Bettenhäuser und die Treppenaufgänge wurden neu gestrichen. Die Bäume auf dem gesamten Grundstück haben ihre Pflege bekommen.

