Brandenburg/H

Vorbei die Zeit, als Innenminister Karl-Heinz Schröter die Stadt Brandenburg nur unter dem Getöse zahlloser Trillerpfeifenbläser betreten konnte. Galt er doch Vollstrecker der Kreisgebietsreform von Dietmar Woidke und vermeintlicher Schlächter der Kreisfreiheit. Die Stadt sei pleite, die Einkreisung alternativlos, verkündete 2015 Schröter. Nun ist nach hartem Kampf die Reform abgeblasen, Unterstützung vom Land gibt es dennoch. Und fröhliche Gesichter.

14,6 Millionen muss die Stadt sparen

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und Karl-Heinz Schröter ( SPD) haben Donnerstag die Vereinbarung zur Teilentschuldung unterzeichnet. Ziel ist es, die Kassenkredite der Stadt von 118 Millionen Euro (Ende 2018) bis Ende 2023 um 73 Millionen Euro auf 45 Millionen Euro abzusenken. Das Land übernimmt davon 58,6 Millionen Euro , die in fünf Tranchen gezahlt werden. Die Stadt verpflichtet sich zeitgleich, 14,6 Millionen Euro abzubauen.

Für Scheller: ist klar, woher die Schulden kommen: „Unser hoher Kassenkreditsaldo ist Folge des strukturellen Defizits, das aufgrund nicht ausfinanzierter Aufgabenübertragungen entstanden ist.“ Mit der Teilentschuldung erlange die Stadt finanzielle Leistungsfähigkeit zurück, auch wenn das bedeute, dass die Sparmaßnahmen weiter drücken und zusätzlich 14,6 Millionen Euro aufzubringen seien. Aber er sagt auch: „Ich danke dem Land für das längst überfällige Entschuldungsprogramm.“

Viele Gründe für die Stadtschulden

Schröter: „Wir helfen Brandenburg dabei, die Verschuldung in erheblichem Umfang abzubauen. Das ist notwendig und hilft allen Bürgern.“ Der Eigenanteil der Stadt seit dabei erforderlich, damit die „Anstrengungen der Stadt sichtbar werden.“ Das Engagement der Regierung zeige, „dass das Land die Stadt nicht alleine lässt.“ Wiederholt hatte der Innenminister in den Jahren zuvor zum Ausdruck gebracht, dass das Defizit der Stadt eben nicht allein durch die nicht ausfinanzierte Aufgabenübertragung sondern auch dadurch entstanden sei, dass die Kommune über ihre Verhältnisse gewirtschaftet hatte. Ursprünglich sollte die Entschuldung an die Aufgabe der Kreisfreiheit gekoppelt werden.

Nachdem die Kreisgebietsreform jedoch wegen des Widerstandes aus den Regionen – der unter der Führung der damaligen Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann ( CDU) geführt wurde – abgesagt werden musste, hielt das Land an der Entschuldung der drei kreisfreien Städte unter Eigenbeteiligung fest.

Ehrgeizige Ziele des Kämmerers

Ziel ist es, die Verschuldung, „die unter anderem durch langjährige strukturelle Defizite resultiert, um mindestens 50 Prozent zu reduzieren“, heißt es aus dem Innenministerium. Diese 50-Prozent-Hürde soll in maximal zehn Jahren erreicht sein. Die Stadt Brandenburg will jedoch viel schneller sein. „Fünf Jahre!“, so lautet Schellers Plan, den er in einen Beschluss gießen ließ.

Die Stadt hat Hausaufgaben gemacht: 2017 und 2018 hat sie 28 Millionen Euro Kredite abgebaut. Geht der Plan von Kämmerer Detlef Reckow auf, werden Ende 2023 fast 70 Prozent der Schulden getilgt sein. Laut seiner Finanzplanung des beschlossenen Doppelhaushaltes 2019/20 könnte das Defizit womöglich sogar auf 39,1 Millionen Euro reduziert werden.

Schröters Vorgänger Holzschuher ist zufrieden

Schröters Vorgänger, der Landtagsabgeordnete Ralf Holzschuher ( SPD), begrüßte die Einigung: „Dies ist ein guter Tag für Brandenburg an der Havel. Wir bekommen bald unsere Handlungsfähigkeit zurück.“

Nach dem „Irrweg der Kreisgebietsreform gibt es im Land jetzt einen gemeinsamen Weg zur Stärkung der Kommunen. Jetzt kann und muss die Stadt ihren Teil erfüllen. Dann wird die finanzielle Gesundung von Dauer sein“, so Holzschuher abschließend.

Von Benno Rougk