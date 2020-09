Das Rathaus öffnet wieder für die Bürger

Brandenburg/H

Es hat lange gedauert, doch nun öffnet die Verwaltung wieder das Rathaus und die Behörden mit Besucherverkehr. Dazu tritt ab diesem Mittwoch ein Kombi-System aus Terminvergaben und freien Sprechzeiten in Kraft.

Vorsorge ist getroffen

Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel Steffen Scheller . Quelle: Rüdiger Böhme

„Das zügige Bearbeiten der Bürgeranliegen steht absolut im Zentrum der Arbeit der Stadtverwaltung. Das galt bisher und gilt weiterhin. Während der Corona-Pandemie ist es aber auch wichtig, dass die Bearbeitung sowohl für die Mitarbeiter aber auch für die Bürger möglichst sicher erfolgen kann. Dafür haben wir Vorsorge getroffen und können die Verwaltung ab Mittwoch schrittweise wieder für den gewohnten freien Besucherverkehr öffnen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Bisher mussten die Brandenburger bis zu vier Wochen, manchmal länger auf einen Termin warten.

Hygieneregeln gelten weiter

Wie in Supermärkten und anderen Einrichtungen müssten die Bürger dabei den Mindestabstand einhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Kontakt zur Stadt Für die Terminvereinbarung am Nachmittag können Bürgerinnen und Bürger folgende Telefon-Nummern zu den regulären Sprechzeiten anrufen oder per E-Mail Kontakt aufnehmen: Bürgerservice: 03381 58 13 00 buergerservice@stadt-brandenburg.de Zulassungsbehörde: 03381 58 32 50 zulassungsbehoerde@stadt-brandenburg.de Fahrerlaubnisbehörde: 03381 58 32 70 fahrerlaubnisbehoerde@stadt-brandenburg.de

Beigeordneter Wolfgang Erlebach. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Die Terminvergabe im eingeschränkten Regelbetrieb funktionierte in der Mehrheit unserer Verwaltungseinrichtungen gut und ermöglicht das nötige Maß an Sicherheit“, sagt Beigeordneter Wolfgang Erlebach (Linke), der seinen Kollegen Michael Brandt ( CDU) vertritt. „Jedoch gibt es insbesondere in den Bereichen mit sehr häufigen Bürgerkontakten wie der Zulassungsstelle, dem Bürgerservice und der Fahrerlaubnisbehörde einen Engpass bei der Terminvergabe. Hier führen wir jetzt ein Kombi-System aus freien Sprechzeiten vormittags und festen Terminvergaben nachmittags ein.“

Zwei Wochen ausgeplant

Im Bürgerservice sowie der KfZ-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde ist die Sprechzeit bereits für die nächsten zwei Wochen komplett über die bisherigen Terminvergaben verplant. Dort werde also erst ab dem 21. September dann beides möglich sein: Terminvergabe und freie Sprechzeiten.

Warten mit Marke

Zu den offenen Besucherzeiten wird die Reihenfolge der Bearbeitung – genau wie vor der Pandemie - über Wartemarken gesteuert. Diese werden in Abhängigkeit von der zeitlichen und personellen Bearbeitungskapazität ausgegeben.

Dringlichkeit ist zu begründen

Wer sicher gehen will und einen Termin vereinbart (siehe Infobox), sollte den Rat von Bürgerservice-Chefin Simone Steingräber beachten: „Terminkalender und Schreibzeug sollten griffbereit sein, um zu notieren, welche Unterlagen zum späteren Termin mitgebracht werden müssen. Gerne können Sie auch Gründe vorbringen, die eine dringliche Bearbeitung erfordern. Dann können wir die Abläufe besser steuern und besonders dringliche Anliegen berücksichtigen.“

Kein Besetztzeichen

Heike Baumann, Chefin der Fachgruppe Zulassungswesen, widerspricht öffentlicher Kritik: „Unsere Telefone sind besetzt. Die Gruppenschaltung der Telefonanlage verhindert aber das Senden eines Besetzt-Zeichens. Das hat teilweise zu Missverständnissen bei Anrufern geführt. Es ist aber immer mindestens eine Person nur mit der Beantwortung der Terminanfragen befasst, während die anderen Kollegen die Bearbeitung von Anliegen der Besucher vor Ort übernehmen. Terminanfragen per E-Mail werden mit gleicher Priorität wie telefonische Anfragen bearbeitet.“

207 Termine an einem Tag

Allein für diesen Dienstag habe die Verwaltung 207 Termine für die Bürger vergeben und parallel noch zahlreiche Anliegen per Telefon und E-Mail abgearbeitet.

Längere Betriebszeiten

Auch während der Schließzeit des Gebäudes war die Behörde offen und sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit vor Ort im Dienst gewesen. Aufgrund des großen Andrangs seien die Sprechzeiten für die Terminvergabe gegenüber dem Normalbetrieb zuletzt sogar erweitert. Durch die Hygiene-Einschränkungen dauere jeder Vorgang etwas länger, das summiere sich über den Tag.

Von André Wirsing