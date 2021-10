Brandenburg/H

2,8 Millionen Euro reichen nicht, das 700-Tonnen-Stahl-Ungetüm ist maroder als befürchtet. Das Sanieren der alten Plauer Brücke droht zu einem Fass ohne Boden zu werden.

Ziemlich große Nachträge

Zumindest hat die beauftragte Firma nun Nachträge geltend gemacht, die manchen Verantwortlichen im Rathaus fast in Ohnmacht fallen ließen, bestätigt Verwaltungssprecher Jan Penkawa. Nachträge sind – wie das Wort schon sagt – nachträgliche Rechnungen zu Mehraufwendungen, die auch nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt waren.

Kritische Diskussion

„Wir sind mit der Baufirma im Gespräch, es gibt eine kritische Diskussion um die Nachträge – dabei geht es um Preise für Bauleistungen wie auch für Recycling und Entsorgung“, so Penkawa.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Große Spalten tun sich auf

Konkreter benennt es der für Straßen und Brücken zuständige Fachgruppenleiter Peter Reck: „Die wahren Korrosionsschäden sind erst sichtbar geworden, nachdem das Bauwerk bis auf den letzten Nietenkopf freigelegt worden ist. Die Verbindungen einzelner Elemente sind beschädigt.“ Bei diesen zusammengesetzten Querschnitten hätten sich große Spalten gebildet. Ursachen seien „blühender“ Rost, aber auch fehlerhafte Konstruktionen, etwa wenn die Abstände zwischen den Nieten zu weit gesetzt wurden. Diese Spalten müssten nun beseitigt beziehungsweise gefüllt werden.

So sieht es derzeit auf und unter der Alten Plauer Brücke aus. Über den Arbeitsfortschritt informierte jetzt Peter Reck auch unter der Brücke. Quelle: Rüdiger Böhme

Hohe Entsorgungskosten

Hinzu kommen ziemliche Entsorgungskosten: „Die ganze Brücke wurde ja gewaschen. Das Waschwasser musste aufgefangen und gesondert entsorgt werden. Dafür sind die Kosten ziemlich gestiegen“, erläutert Reck.

Nun streiten also Stadt und Firma. Genaue Summen will aus diesem Grund bislang niemand sagen. Doch dürfte es sich um einen ansehnlichen sechsstelligen Betrag handeln, kleinere Nachträge sind bei derartigen Bauvorhaben fast Normalität.

So sieht es aus nachdem mit dem Sandstrahler alles abgestrahlt wurde. Quelle: Rüdiger Böhme

Schiedsgutachter entscheidet

Damit beide Seiten nicht jahrelang vor Gericht festhängen, haben sie einen anderen Weg gewählt: Beide Seiten haben einem Schiedsgutachten zugestimmt. Dabei werden rechtliche Fragen durch einen neutralen Dritten bewertet, die Ergebnisse können von Gerichten nur noch eingeschränkt überprüft werden, weil ja beide Seiten vorher dem Gutachten zugestimmt haben.

Bestimmen der Leistung

Es werden verschiedene Arten von Schiedsgutachten angewendet, in diesem Fall dürfte es sich um eine „vertragliche Leistungsbestimmung“ handeln. Im Klartext: Der Experte überprüft, was war vereinbart? In welchem Umfang? Was ist tatsächlicher Mehraufwand und deshalb auch gesondert zu bezahlen?

Hoffen auf frisches Geld

Die Ergebnisse sollen in den kommenden Wochen vorliegen, dann weiß die Stadt die genaue Höhe der Mehrkosten. „Bislang haben wir für das Sanieren der Tragwerkskonstruktion Bedarfszuweisungen aus dem Innenministerium bekommen. Ich denke, das Land hat auch weiterhin Interesse an dem Erhalt des Bau- und Industriekulturdenkmals“, beschreibt Penkawa die Hoffnung auf finanzielle Unterstützung.

Die Stadt leiste auch ihren Beitrag, schließlich habe sie sich bereits selbst verpflichtet, 400.000 Euro für den Belag und entsprechende Wege zu reservieren, wenn das Tragwerk saniert ist.

Von André Wirsing