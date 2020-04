Das Segelboot „Torte“ ist eher fertig geworden als der BER: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Mittwoch, 22. April 2020

Da ich im Moment mehr Zeit habe als normal, weil mir durch die Krise einiges an Arbeit fehlt, habe ich gestern das Boot fast vollständig fertig bekommen. Den 20er-Jollenkreuzer habe ich im vergangenen Jahr von einem Freund übernommen (Kaufpreis: 1 Euro), der nach einem Burnout den Stecker zog und ausgewandert ist.

Das Boot wurde zu DDR-Zeiten von einem Lehrer selbst gebaut. Richtig inspizieren konnte ich „Lagena“, die wir in „Torte“ umbenannt haben, erst hier in Brandenburg, nachdem ich es auf einem Hänger von Köpenick hergeholt hatte.

Stephan Boden restauriert sein Segelboot „Torte“. Günther darf zusehen. Quelle: Stephan Boden

Schnell stellte sich heraus, dass mit dem alten Segelboot einiges nicht stimmte. Der Zahn der Zeit hatte an ihm genagt und zusammen mit Fehlern beim Bau führte das zu einem weichen Deck und Undichtigkeiten am Aufbau. Als Erstes fiel mir auf, dass in einem Schrank an Steuerbord etwa 40 Klorollen (!) steckten, die das eindringende Wasser vom Schlafplatz abhalten sollte.

Für den vergangenen Sommer habe ich das Boot nur sehr rudimentär abgedichtet, mit Dichtmasse und Tape. Schließlich wollten wir auf „Torte“ unseren Sommerurlaub auf den Gewässern in unserer Region verbringen, was auch klappte und, um ehrlich zu sein, dazu führte, dass ich demnächst meine Frau in den Kreißsaal bringe.

Im Herbst, nachdem die Karre aus dem Wasser kam, habe ich dann die schadhaften Stellen entfernt und irgendwie glaubte mir beim Anblick der wirklich großen Löcher im Deck niemand, dass dieses Boot jemals wieder schwimmen wird.

Ich aber war mir sicher, dass ich das schaffe. Mein Ziel war immer, „Torte“ noch vor der Geburt unseres Kindes ins Wasser zu kranen, weil wir das Boot auch als Erholungsort mit Baby und Hund nutzen wollen.

Eine Menge Arbeit: Stephan Boden restauriert sein Segelboot „Torte“. Im Mai soll das Schiff wieder schwimmen. Quelle: Stephan Boden

Corona sei Dank: Das Boot ist fertig. Einzig die neu bestellten Acrylglasfenster fehlen noch, was auch auf die Corona-Krise zurückzuführen ist. Man muss nur mal ein Ladengeschäft, die Post oder eine Tankstelle betreten, um zu wissen, dass Hersteller von Acryl- und Plexiglas derzeit sehr viel um die Ohren haben.

Ob wir wirklich mit „Torte“ aufs Wasser können, ist fraglich. In dieser Woche wurden zwar einige Lockerungen für den Wassersport veröffentlicht, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so bleibt. Denn wie unser aller Leben in den nächsten Wochen und Monaten verlaufen wird, hängt von den Fallzahlen, vor allem von der Reproduktionszahl ab. Und die ist in den vergangenen zwei Tagen wieder etwas gestiegen.

So sah das mal aus. Quelle: Stephan Boden

Auch in unserer Stadt haben wir seit längerem mal wieder zwei neue Fälle von Corona-Erkrankten gehabt. Und mich wundert das ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man die Zeit mal zurückdenkt, wird einem auffallen, dass der Peak der Einhaltung der Regeln seit rund zwei Wochen überschritten ist.

Anfangs, nach dem Inkrafttreten der Beschränkungen, waren die meisten Menschen sehr achtsam. Aber ich finde, das hat sich recht schnell wieder gelegt. Vielen, sehr vielen Menschen, scheint nicht klar zu sein, dass wir diese Abstands- und Kontaktregelung noch eine ganze Weile beherzigen sollten.

Stephan Boden restauriert sein Segelboot „Torte“. Quelle: Stephan Boden

Und selbst Leute wie meine Frau und ich, die stark auf alles achten und vor allem Abstände einhalten, können sich nicht ausreichend schützen, wenn andere einem beim Spazierengehen laut redend in 20 Zentimetern Entfernung überholen oder an der Kasse im Supermarkt dicht hinter einem stehen und dabei telefonieren.

Kurzum: Ich gehe davon aus, dass die Zahlen in spätestens zwei Wochen wieder nach oben schnellen und dann haben wir den Salat zurück, den wir dann alleine zu Hause essen müssen. Die Eindämmung der Verbreitung von Corona funktioniert nur dann, wenn möglichst viele Menschen mitmachen. Es werden aber immer weniger. Wenn ich die Bilder aus den Fußgängerzonen in NRW sehe, wird mir klar, dass das so nicht funktioniert.

Fast wie neu: So schmuck sieht „Torte“ jetzt aus. Quelle: Stephan Boden / Facebook

Für uns übrigens wird ein erneuter Lockdown, womöglich sogar härter als zuvor, gar nicht schlimm, weil wir uns vermutlich dann eh um unser Baby daheim kümmern werden. Wir wollen das dennoch nicht. Dass ich dann kein Boot fahren kann, ist mir egal. Denn das ist reiner Luxus und darauf kann ich auch gerne mal zum Wohle der Allgemeinheit verzichten.

Wenn eine Pleitewelle (mich inbegriffen) über das Land rollt, werden viele Leute begreifen, dass man mal ein paar Wochen besser die Füße hätte stillhalten sollen.

Sollten wir das Boot in diesem Jahr nicht nutzen können, dann ist das so ähnlich wie mit dem Flughafen BER. Der wird auch fertig, wenn ihn gerade überhaupt niemand braucht. Nur dass ich echt schneller war.

Von Stephan Boden