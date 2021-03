Das Team der Brandenburger Galerie Sonnensegel startet Kunstprojekt

Brandenburg/H

Unter dem Motto „Karambolage“ startet das Team der Brandenburger Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie „Sonnensegel“ eine neue Aktion. Anlässlich des Tages der Druckkunst 2021 am Montag, 15.März, haben die Kursleiter der Kunstschule befreundete Künstler zu einem Gemeinschaftsprojekt eingeladen, das den Titel „Erster Brandenburger Bilderbogen“ tragen wird. Sechzehn mehrfarbige Originalgrafiken in Postkartenformat, welche den Begriff „Karambolage“ illustrieren, werden an diesem Tag im Gutenberg-Druckladen zu einem Bilderbogen vereint.

„Die ersten Probedrucke lassen schon das breite Spektrum der Wortdeutung erahnen: da stoßen abstrakte auf realistische Formen, „karambolieren“ Männer, Frauen, Katzen, Fische und ja, auch das Corona-Virus wird druckgrafisch kommentiert“, heißt es von Chef-Sonnensegler Matthias Frohl. Die Vereinigung aller Druckmotive findet am 15. März um 14 Uhr im Druckladen statt. Dann kann der Bilderbogen auch druckfrisch erworben werden. „Auseinandergeschnitten wären das 16 Künstler-Postkarten – aber zum Zerlegen ist der Druckbogen eigentlich viel zu schade“, meint Frohl.

Von MAZ