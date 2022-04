Das Wunder von Woltersdorf: Investoren glauben an neue Dorfmitte

Woltersdorf

Die Investoren haben große Pläne. Was der Berliner Immobilienmakler Leon Liedtke (21) und sein in Vietnam geborener Geschäftspartner, Herr Chu (55), mit der ehemaligen Gaststätte „Wolters Inn“ vorhaben, klingt wie ein Wunder. Sie sind die neuen Eigentümer des seit Jahren leerstehenden Objektes in der Wusterwitzer Straße. Mit dem Schandfleck in der Woltersdorfer Ortsdurchfahrt soll es bald vorbei sein. Stattdessen ist von einer Pension mit Teehaus, von Seniorenwohnungen und einem Biohof sowie von Deutschlands günstigsten Musterhäusern die Rede. Weil Liedtke und Chu fest an das Wunder von Woltersdorf glauben, nennt sich denn ihre eigens nach britischem Gesellschaftsrecht gegründete Entwicklungsgesellschaft Wonderhouse Limited (Ltd.).

Bensdorfs Bürgermeister Jens Borngräber. Quelle: HEIKE SCHULZE ONLINETEXTEREI

In der Gemeinde Bensdorf werden die Aktivitäten im Woltersdorfer Ortsteil mit gespitzten Ohren aufgenommen. Grundsätzlich begrüßt Bürgermeister Jens Borngräber, dass es für die verwaiste Immobilie wieder eine Vision gibt: „Ich habe mich schon zweimal mit den neuen Eigentümern getroffen, um mich über ihr Vorhaben unterrichten zu lassen. Eine Aufwertung und öffentliche Nutzung des Grundstücks kann Woltersdorf nur gut tun. Ob sich alles so realisieren lässt, wie es sich die Investoren erhoffen, steht auf einem anderen Blatt.“

Treffen im Amt Wusterwitz

Noch im Frühsommer wollen die Wonderhouse-Erfinder den ersten Bauantrag für den Umbau des Haupthauses einreichen. Bei einem Treffen in dieser Woche im Amt Wusterwitz warnte Verwaltungschef Michael Hase allerdings die Eigentümer vor übergroßer Euphorie. „Die Baugenehmigungsbehörde des Landkreises wird einige Zeit brauchen, um die Pläne zu prüfen“, so Hase. Was die Bensdorfer Gemeindevertretung angeht, so rechnet der Amtsdirektor mit einer wohlwollenden Haltung, weil es bei dem Vorhaben auch um die Schaffung von günstigem Wohnraum geht.

Teehaus in Woltersdorf

Was haben Wonderhouse-Geschäftsführer Liedtke und sein Geldgeber Chu im Detail vor? Im Kern geht es zunächst um eine komplette Neugestaltung von „Wolters Inn“. Ein Teil des Hauptgebäudes wird als Pension modernisiert. Der ehemalige Gaststättenbereich soll ein asiatisches Teehaus aufnehmen. Ein großes Glasdach soll die Fläche für einen Wochenmarkt samt Milchtankstelle, Hofladen und Hofcafé überspannen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem schwebt den Eigentümern vor, das rund 3500 Quadratmeter große Grundstück zu einem Wohnstandort für Senioren zu machen. Und zwar in selbstgebauten Fertighäusern, die konkurrenzlos günstig geplant werden, was bei steigenden Materialkosten tatsächlich einem Wunder gleich käme. Amtsdirektor Hase reagierte auf die wunderbaren Ankündigungen diplomatisch: „Ich bin gespannt auf ihren Bauantrag.“

Die neuen Eigentümer von "Wolters Inn", Chu und Liedtke, stellen im Amt Wusterwitz ihr Projekt vor. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Materialengpässe sehe ich wegen guter globaler Kontakte nicht“, glaubt Chu, der 1979 als „Boatpeople“ von Vietnam nach Deutschland kam. Der gelernte Bankkaufmann machte sich 1988 als Händler im Im- und Export selbstständig, spricht heute über Millionen-Projekte, internationale Beteiligungen und seine neue Heimat Woltersdorf – sobald es der Baufortschritt erlaube. Ein zweites Wunder außerhalb der Wusterwitzer Straße 15a haben die Investoren ebenfalls vor Augen. Mit ihren Häusern wollen sie den „Wonderpark“ gründen. Eine Wohnsiedlung mit bezahlbaren Domizilen aus eigener Produktion in der Gemarkung Bensdorf. Doch so weit ist es noch lange nicht.

Kneipe und Ferienlager

Den älteren Woltersdorfern ist die ehemalige Dorfgaststätte noch in guter Erinnerung. Nach der Wende wurde sie von einem Berliner als Pub betrieben. Früher war es die Gaststätte von Wilhelm Wolter. Nach dem Krieg bis in die 1950er-Jahre stand das Ehepaar Wenzlau hinterm Tresen. Zu späteren DDR-Zeiten wurde ein Ferienlager eingerichtet, im Saal konnte gefeiert werden.

Von Frank Bürstenbinder