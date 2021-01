Das Zukunftsbild von Brandenburg/Havel vor 110 Jahren: mit Schwebebahn und viel Verkehr

Brandenburg/H

Was für ein Chaos: Die Hauptstraße ist vollgestopft. Kreuz und quer kurven Fahrräder, Motorräder und offene Personenkraftwagen an der Ecke zur Wollenweber- und Lindenstraße herum. Straßenbahn folgt auf Straßenbahn, eine biegt in die Wollenweberstraße ab. Über allem rauscht eine Schwebebahn dahin. An einem Fesselballon der Polizei hängt ein Mann, wahrscheinlich auf dem Weg in den Gewahrsam. Ist das Blödsinn? Vielleicht. Auf jeden Fall ist es ein Bild von morgen, und zwar aus der Zeit um 1910. „ Brandenburg a. H. in der Zukunft“ steht auf der Ansichtskarte.

Zur Galerie Die futuristischen Elemente, die man auf der Brandenburger Karte findet, wurde auf nicht wenigen anderen Zukunfts-Ansichtskarten eingesetzt.

Was auch immer die Zeit eines Tages bringen würde: Man sah in der Zukunft mehr Mobilität mit Hilfe technischer Geräte. Autos und Motorräder waren Anfang des 20. Jahrhunderts im Kommen. Die Firma Kondor im Jahre 1900 die ersten Kraftfahrzeuge in der Stadt Brandenburg her, Brennabor folgte wenige Jahre später.

Die Wuppertaler Schwebebahn ging 1901 offiziell in Betrieb, 20 Jahre zuvor hatten die Ingenieure Siemens und Halske die erste elektrische Straßenbahn in Berlin in die Spur geschickt. Wenn all das am Ende der 1900er-Jahre möglich war, wäre es doch wahrscheinlich, dass solche Technik in der Zukunft auch in Brandenburg an der Havel Einzug hält und das Stadtbild prägt. Oder?

Die Collage erkennt man sofort

Dass es sich bei der Zukunfts-Karte um eine Collage handelt, erkennt man sofort. Hier hat sich kein Künstler bemüht, die „künftigen“ Elemente so geschickt einzubauen, als gehörten sie wirklich dorthin. Sie passen nicht ins Bild, die meisten Größenverhältnisse stimmen nicht.

Von den Fahrzeugen ist nur eines echt. In der Bildmitte erkennt man eine Straßenbahn, die auch auf der Ansichtskarte zu sehen ist, die als Vorlage für diese Collage diente. Auf dem Original sieht man allerdings noch das Pferd, das den Wagen zieht. 1897 hatte in Brandenburg die Pferdebahn ihren Betrieb aufgenommen, 1911 stellte man auf den elektrischen Antrieb um.

Blick in die Hauptstraße von Brandenburg an der Havel: Diese Ansichtskarte von 1907 war die Vorlage für die Zukunfts-Ansichtskarte, in die futuristische Elemente montiert worden sind. Quelle: Heiko Hesse

Der Glaube an den technischen Fortschritt war groß. Also gab es auch einen Markt für derartige Zukunfts-Karten, die zwischen 1905 und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 in sehr vielen Städten in den Verkauf kamen. Das Bemerkenswerte: Die Wuppertaler Schwebebahn, den Polizeiballon, den radelnden Schornsteinfeger, den seltsam lächelnden Fußgänger mit Melone und andere Collage-Elemente der Brandenburger Karte findet man komplett oder teilweise auch auf vielen anderen Zukunftsbildern – so in Cottbus, am Halleschen Tor in Berlin, in Erfurt, Wilhelmshaven, Antwerpen sowie in Städten in Bayern, Kroatien, Ungarn, Österreich, Polen, Ostpreußen, der Schweiz und den USA.

Dahinter steckte ein Geschäftsmodell. „Durch Anbringen aller erdenklichen Zukunftsideen stellt die Karte ein Bild der betreffenden Stadt in der Zukunft vor. Sehr ulkig! Ungeheurer Absatz!“ Mit diesen Worten richtete sich der Verlag Lederer und Popper im Jahre 1906 nicht etwa an den Kartenkäufer, sondern an örtliche Fotografen und Händler von Ansichtskarten.

Unternehmer aus Prag hatten den Plan

Josef Lederer und Rudolf Popper verdienten in Prag ihr Geld mit Ansichtskarten. Sie arbeiteten mit Fotografen und Händlern in vielen Städten zusammen, ließen sich von denen Stadtansichten schicken und futurisierten diese Abbildungen mit „allen erdenklichen Zukunftsideen“.

Sofern man es heute noch erkennen kann, lief der Vertrieb dieser Karten über die örtlichen Händler. Im Falle von Brandenburg an der Havel war es allerdings kein Unternehmen aus der Stadt, sondern aus Magdeburg. Die Collage-Vorlage für „ Brandenburg in der Zukunft“ stammte aus dem Hause Reinicke und Rubin, einem überregional tätigen Verlag. Um 1900 vertrieben die Magdeburger Unternehmer Reinicke und Rubin mehrere 10.000 fortlaufend nummerierte Ansichtskarten, darunter eben auch welche aus Brandenburg an der Havel.

Vor Nachahmung wurde gewarnt

Auf einer Leipziger Zukunftskarte, die im August 1905 verschickt worden ist, findet sich der Hinweis auf die Prager Zukunfts-Monteure: „Gesetzlich geschützt; vor Nachahmung wird gewarnt; Lederer und Popper, Prag – Alleinvertrieb für Leipzig: Reinhold Knobbe, Leipzig, Albertstraße 31“.

Von der Brandenburger Karte ist bislang nur eine Reproduktion bekannt, die Fotograf Hans-Uwe Salge Ende der 1990er-Jahre anfertigte und verkaufte. Die Adressseite der Karte mit etwaigen Urheberhinweisen ist nicht überliefert. Weder im Stadtarchiv noch im Stadtmuseum ist diese Karte bekannt.

Michael Hußmann schrieb 2012 im „Spiegel“ über diese besonderen Karten: „Weil diese Ansichtskarten auf allgemein menschliche Hoffnungen zielten, waren sie so erfolgreich, und aus dem demselben Grund faszinieren sie uns noch heute.“ Mit etwas Glück findet man solche Karten in Internet- und anderen Auktionen, doch werden sie hoch gehandelt.

Von Heiko Hesse