Brandenburg/H

Es dürfte das schönste Weihnachten für die Lücks sein, obwohl sie wenig Geld und viele Sorgen haben. Doch sie haben ihr jüngstes Familienmitglied zurück – der drei Monate alte Marlon darf nun dauerhaft bleiben.

Abholen bei der Pflegefamilie

Zu verdanken haben sie es der auf Familienrecht spezialisierten Brandenburger Rechtsanwältin Silvia Seinig, die nicht locker gelassen hat. Zwei Tage vor dem Weihnachtsfest durfte die leibliche Mutter Lydia Lück den Jungen aus einer Pflegefamilie in Michendorf abholen. Gerade mal zwei Taschen mit wenig Wäsche haben die Pflegeeltern der Mutter ausgehändigt, aber kein gutes Wort an sie verloren – überhaupt nichts gesagt.

Glückliche Geschwister

„Schön, dass wir ihn endlich wiederhaben“, seufzt der erst siebenjährige Robin. Seine ältere Schwester Kyra (11) besucht die Havelschule. „Wir haben es uns ganz fest gewünscht, dass Marlon nach Hause kommt“, sagt sie leise. Evangeline (8) sitzt zwischen den Geschwistern, sie lächelt nur. Das unverhoffte Glück ist der Familie anzumerken.

Sorgerecht war vor der Geburt weg

Marlon ist im September geboren, schon bevor er auf der Welt war, hatte das Jugendamt Potsdam-Mittelmark der Mama das Sorgerecht entzogen gehabt. Der Nachbarkreis ist zuständig für die 35-Jährige, weil die Familie bis vor zwei Jahren in Fohrde wohnte. Die Behörde streitet seit Jahren mit der Familie, doch Anwältin Seinig hat bislang alle Prozesse gewonnen, vier oder fünf waren es wohl. Das Hauptsacheverfahren zum generellen Sorgerecht läuft zwar noch, deshalb ist Potsdam-Mittelmark weiter beteiligt.

Großmutter mit 35 Jahren

Doch die bisherigen Zeichen machen etwas Hoffnung. Den kleinen Marlon darf die Mutter von fünf Kindern nun wirklich behalten, so hat es nun das Amtsgericht in Brandenburg an der Havel entschieden. Sie hat noch einen großen Sohn. Maximilian wird in zwei Wochen 18, er ist schon aus dem Haus, hat seine Mutter mit 35 Jahren zur Oma gemacht, mit einem kleinen Tyler.

Wohlerzogene Kinder

Die Kinder sind sauber gekleidet und auch sonst das, was man gemeinhin unter wohlerzogen versteht. Sie hängen aneinander und vor allem am kleinen Marlon, jeder will ihn streicheln und im Arm halten. Dem kleinen Mann wird das alles zu viel, er schreit, lässt sich aber schnell beruhigen.

BMX-Fahren eint die Kinder

Die anderen drei fahren alle BMX-Räder, der jüngste davon ist Robin. Aufgeregt erzählt der Siebenjährige, dass er „schon mit einem Wheelie die Treppe runtergefahren ist“. Wheelie bedeutet, auf dem Hinterrad. Es waren nur ein paar Stufen korrigiert ihn Evangeline leise. Sei’s drum. Manchmal dürfen Evangeline und Robin mit dem BMX-Rad zu ihrer Klingenberg-Grundschule fahren. Kyra geht nur ein paar Schritte um die Ecke zur Havelschule, ihr fällt das Lernen doll schwer. Dennoch sind die Kinder glücklich in den beiden Schulen, beteuern sie übereinstimmend.

Hartes Schicksal

Lydia Lück ist gelernte Kauffrau für Bürokommunikation, derzeit ist sie in Elternzeit. Einen Job hat sie nicht in Aussicht. Sie hat schon ziemlich viele Schicksalsschläge erlebt, musste beispielsweise als ganz junge Frau miterleben, wie ein enges Familienmitglied von einem anderen getötet wurde, es war an einem zweiten Weihnachtsfeiertag.

Vielerlei Hilfe

Mittlerweile hat sie gelernt, auch Hilfe anzunehmen. Ein Familienhelfer kommt dreimal in der Woche in die Vier-Zimmer-Wohnung in der Walzwerksiedlung. Eine Freundin kümmert sich seit Jahr und Tag. Der Kindesvater kümmert sich finanziell und hilft auch im Haushalt mit. Voriges Jahr hat er die Familie im Wohnmobil mit in den Harz genommen.

Eine Chance verdient

Auch Ute Pantke kann es im positiven Sinne nicht lassen: Sie war 24 Jahre Sozialpädagogin, hat die Info- und Beratungsstelle „Wildo 19“ geleitet und auch Familien aufgesucht, bevor sie 2016 in ihren Beruf als Grundschullehrerin an die Luckenberger zurückkehrte. „Ich kenne die Familie von damals, helfe auch heute noch Frau Lück. Das nimmt sie gerne an und ist auch sehr dankbar. Sie hat es wirklich verdient, eine Chance im Leben zu bekommen.“

Und Marlons Rückkehr in seine Familie ist doch schon einmal ein guter Anfang.

Von André Wirsing