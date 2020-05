Das alte Nord bekommt langsam ein jüngeres Gesicht

Brandenburg/H

Klärchen Brietsche ist hundert Jahre alt und lebt seit einer gefühlten Ewigkeit im Stadtteil Nord. Die letzte Vertreibungswelle aus Polen hatte die gebürtige Schlesierin nach dem Kriegsende in eine neue Heimat gebracht.

Zunächst lebte die Heimatvertriebene in Gollwitz. In Nord wurde die alte Dame nach ihrem Umzug 1991 heimisch. Mit ihren 100 Jahren ist sie inzwischen die zweitälteste Mieterin der WBG.

Bemerkenswerterweise lebt die in ihrer Umgebung als Klärchen bekannte Klara Brietsche nicht etwa im Heim, sondern in der eigenen Wohnung. Vormittags erhält sie Hilfe bei der Haushaltsführung, sonst kommt sie auch allein klar.

800 Bewohnerinnen über 80

Die Jahrhundertfrau ist eine von 833 Frauen in Nord, die älter sind als 80 Jahre (Stand Ende 2018). So weist es der Demografiebericht 65 plus aus, den die Stadtverwaltung in diesem Jahr veröffentlicht hat.

Warum gefällt es Klärchen Brietsche in Nord? „Hier ist alles sehr gut“, fasst die Brandenburgerin ihre Antwort zusammen und gibt dann einige Erläuterungen.

Sehr schön sauber sei es im Stadtteil und die Einkaufsmöglichkeiten nennt sie ausgezeichnet. Sie muss es wissen, denn ihren Einkauf erledigt Klärchen Brietsche oft noch selbst, wenngleich zumeist mit Unterstützung.

Sehr freundliche Nachbarschaft

Was außerdem wichtig ist, mal abgesehen davon, dass sie ihre Wohnung in der zweiten Etage mit einem Fahrstuhl erreichen kann: „Die Mitbewohner in der Nachbarschaft sind sehr, sehr freundlich“, lobt die Frau mit der Erfahrung eines kompletten Jahrhunderts.

Nord ist statistisch gesehen noch immer der Stadtteil von Brandenburg/Havel mit den meisten alten Bewohnern. Doch gerade dort tut sich seit einigen Jahren eine Menge.

Den Wandel, der sich vollzieht, fasst Matthias Osterburg so zusammen: „Durch den beständigen jährlichen Zuzug junger Menschen nach Nord hat der Stadtteil auch wieder ein jüngeres Gesicht bekommen.“ Osterburg ist Geschäftsführer der WBG, des mit 3800 Wohnungen größten Vermieters im Stadtteil.

Rekordverdächtiger Rentneranteil

Brandenburg-Nord ist nach seinem Eindruck „ein nach wie vor von der älteren Bewohnerschaft geprägter Stadtteil, die dort nach unserem Wunsch möglichst lange ihr Zuhause haben sollen“.

Nach den relativ aktuellen Zahlen der Brandenburger Sozialverwaltung sind gut 3600 der 8500 Bewohner von Nord älter als 65 Jahre. So viele wie in keinem anderen Stadt- oder Ortsteil von Brandenburg/Havel.

Prozentual ist Nord mit einem Rentneranteil von 42 Prozent Rekordhalter in der Stadt.

Die Zahlen sind im Fluss

Auch so viele hochbetagte Menschen im Alter von mehr als 80 Jahren weist kein anderer Stadtteil auf. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 sind es 1352 gewesen, davon 833 Frauen. Und auch der Nachwuchs der 75- bis 80-Jährigen ist in Nord mit rund 1200 Menschen am höchsten.

Doch solche Zahlen sind im Fluss. Dem Demografiebericht der städtischen Mitarbeiterin Anett Günther zufolge leben im Stadtteil Nord gut 500 Rentner weniger als noch acht Jahre zuvor (Stand: 31. Dezember 2018).

Der Anteil der unter 18-Jährigen in Nord ist mit nur 9 Prozent stadtweit zwar immer noch am geringsten. In der Zeitspanne zwischen 2010 und 2018 ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen jedoch um 150 gestiegen.

Generationenwechsel

Die Brandenburger Sozialverwaltung erkennt gerade in Nord einen Generationenwechsel, weil die dort lebenden und alt gewordenen Menschen versterben.

Matthias Osterburg bestätigt diesen Befund. Er meldet eine hohe Zahl Wohnungen, die durch den Tod alter Mieter frei werden. Zugleich gelinge es der WBG Brandenburg, den Stadtteil Nord auch für Familien zunehmend attraktiv zu machen, in dem sie frei werdende Wohnraum gezielt familienfreundlich umbaut.

Der Anteil von Menschen unter 40, die in Nord in eine Wohnung ziehen, ist nach den Erfahrungen der WBG in den vergangenen Jahren jeweils leicht gestiegen. Zugleich verzeichnet die Genossenschaft aber auch einen Zuzug von über 60 Jahre alten Mietern, die sich für die altersfreundlich umgebauten Wohnungen interessieren.

Wenig Bewohner zwischen 18 und 65

Das Hauptproblem von Nord bleibt die mittlere Altersgruppe, die Menschen im erwerbsfähigen Alter. Die Zahl der Rentner ist mit rund 3600 deutlich höher als die der Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 65. Davon gibt es in Nord nur rund 2200.

Bei der WBG ist die Zahl der 40 bis 60 Jahre alten Bewohner zwar konstant geblieben. Doch ihr prozentualer Anteil an der Gesamtheit der Mieter ist zurückgegangen.

