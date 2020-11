Wollin

Nach der WhatsApp-Rettung eines verunglückten Autofahrers auf der A 2 zwischen Wollin und Brandenburg macht sich der ADAC erneut für ein automatisches Notrufsystem stark. „Grundsätzlich sind Standortfunktionen von Messengerdiensten sinnvoll, wenn sie ernsthaft und seriös die Rettung verletzter Personen unterstützen. Doch wir setzen eigentlich auf eCall. Gerade wenn bei schweren Unfällen jede Sekunde zählt, kann das bordeigene und verzögerungsfreie eCall wichtige Zeit sparen“, teilte die ADAC-Zentrale in München auf Nachfrage mit.

Immer die 112 anrufen

Kommt es zu einem schweren Autounfall, bei dem die Airbags auslösen, sendet das System automatisch einen Notruf an die nächstgelegene Rettungsstelle. Bislang ist das Notrufsystem nur für neue Automodelle vorgeschrieben, deren EU-Typgenehmigung nach dem 31. März 2018 erfolgt ist. Dagegen fordert der ADAC den Einbau des 112-eCalls für alle Neuwagen verbindlich vorzuschreiben. Im konkreten Fall wäre es aus technischer Sicht besser gewesen, sofort die 112 anzurufen und den Profis der Rettungsstelle den letzten Standort mitzuteilen“, sagte ein ADAC-Unternehmenssprecher der MAZ.

15 Meter neben der Autobahn

Am späten Freitagabend hatte sich eine 32-jährige Berlinerin auf die Suche nach ihrem längst überfälligen Freund gemacht. Dieser war mit seinem Mercedes Sportwagen nicht in der Hauptstadt angekommen. Die junge Frau nutzte dabei die Funktion Live-Standort des Messengerdienstes WhatsApp. Was sie nicht wissen konnte: Zu diesem Zeitpunkt war der Mann bereits schwer verunglückt. Sein Wagen war von der Fahrspur abgekommen und in ein Waldstück gerast. Der Fahrer wurde schwer verletzt in dem Wrack eingeklemmt. Niemand hatte den Unfall mitbekommen. Die Freundin fand ihren Partner schließlich fast drei Stunden nach der letzten Standortmeldung etwa 15 Meter neben der Autobahn. Dann wählte sie den Notruf.

Rettungskräfte an der Unfallstelle. Quelle: Julian Stähle

Feuerwehrleute aus Wenzlow und Wollin mussten das Unfallopfer in kleinen Schritten aus dem Wrack befreien. „Die Zeit lief uns weg. Die hydraulischen Rettungsgeräte hatten mit dem Mercedes ihre Probleme“, berichtet Holger Vieweg von der Wenzlower Feuerwehr der MAZ. Schließlich kam der Fahrer zunächst ins Klinikum nach Brandenburg. Noch in der selben Nacht wurde er wegen schwerster Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn verlegt. Wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte, musste auch die unter Schock stehende Freundin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfallursache noch unklar

Noch offen ist derzeit, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr er durch die Böschung und durchbrach einen Wildschutzzaun. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. Der PKW wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Zur Unfallaufnahme und Bergung wurde die Richtungsfahrbahn Berlin für knapp eineinhalb Stunden gesperrt. Es kam zum Stau.

Von Frank Bürstenbinder