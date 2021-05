Brandenburg/H

Das Hämmern kann man bis in Sascha Zellmanns Werkstatt hören, die Wände seiner Motorradwerkstatt wackeln. „Das geht schon den ganzen Tag so. Vorhin musste ich ein Telefongespräch abbrechen, weil ich nichts mehr verstanden habe“, sagt er. Moto Brandenburg, Zellmanns Werkstatt, liegt direkt zwischen Zander- und Spittastraße, ein paar Meter weiter wird gerade die Brücke „20. Jahrestag der DDR“ zerlegt.

Am Tag der Sprengung hatte Zellmann den ganzen Tag über Gänsehaut. „Ich wusste ja nicht, was mich erwarten würde. Ich habe mir schon ausgemalt, wie ein ganzer Riss durch meine Werkstatt geht“, sagt er. Am Mittwoch stand er an der Magdeburger Straße und hat mit Bangen gesehen, wie die Brücke fiel. Zehn Minuten später war er in seiner Werkstatt und konnte durchatmen.

Seit vier Wochen sind beide Werkstätten verhüllt

Es ist nichts passiert. Nichts. Alle Werkzeuge hingen noch an ihren Plätzen, es war nicht einmal Staub an der blitzweißen Fassade der Werkstatt zu sehen. Der Grund dafür ist ein hohes Gerüst aus Holz und Vlies, das Zellmanns Werkstatt und die Nachbarwerkstatt von Pitstop umschließt. „Ich fühle mich hier wie in einem gallischen Dorf“, sagt Zellmann. Seit vier Wochen trennt das Gerüst die beiden Werkstätten von der Außenwelt ab. Um sie herum nur Staub und Schutt.

Sascha Zellmann und sein Kollege Marvin Friedrich dürfen erst seit Donnerstag wieder in ihrer Werkstatt arbeiten. Quelle: Lena Köpsell

Zellmanns Werkstatt ist fast leer, drei Maschinen stehen verloren in der großen Halle. Schon Wochen vor der Sprengung hat er keine Aufträge mehr angenommen. „Ich wollte, dass hier alles raus ist. Was hätte ich denn gemacht, wenn hier doch etwas passiert wäre? Ich repariere ja auch Maschinen, die um die 50 000 Euro wert sind“, sagt er. Den ganzen Mittwoch musste er schließen. Der Strom wurde ihm erst am Donnerstagmorgen wieder angedreht.

Ein Konstrukt aus Holz und Vlies schützt die beiden Werkstätten. Wasserkanister stabilisieren das Ganze. Quelle: Lena Köpsell

„Na, seid ihr noch da?“

Nach der Sprengung hatte er ein zweites Mal Gänsehaut, als ihn seine Kunden anriefen und ihn fragten: „Na, seid ihr noch da?“ Die Stammkundschaft hat ihm die Stange gehalten. Aber er merkt schon, dass durch die Verhüllung und die Umleitung weniger Laufkundschaft vorbeikommt. „Wegen ein paar Zündkerzen steht keiner für 30 Minuten im Stau“, sagt Zellmann. Motorräder reparieren ist ein Saisongeschäft. Normalerweise kann sich Zellmann zum Vatertag und zu Pfingsten kaum retten vor Arbeit. Die Brücke hat ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Marcel Heese leitet die Pitstop-Filiale in Brandenburg an der Havel. Am Tag der Sprengung war er in Potsdam und hat dort gearbeitet. Quelle: Lena Köpsell

Ein paar Schritte weiter schraubt Marcel Heese in seiner Werkstatt. Er leitet die Pitstop-Filiale an der Zanderstraße. Heese war am Tag der Sprengung in Potsdam und hat da in einer anderen Filiale gearbeitet. Die Sprengung hat er im Internet live verfolgt. Aber auf den Bildern sah er immer nur die Brücke und nicht seine Filiale, die direkt dahinter steht. „Ich habe mich also am nächsten Morgen überraschen lassen. Ein Glück steht alles noch“, sagt Heese.

Zwei Wochen bleibt das gallische Dorf noch bestehen

Es sei nicht einmal Staub auf dem Parkplatz gewesen. Die gallische Stadtmauer hat alles abgehalten. Zwei Wochen soll das Konstrukt noch stehen bleiben, dann soll der ganze Schutt weggeräumt sein. Und dann soll auch der Verkehr über die Zanderstraße wieder fließen.

Die beiden Werkstätten an der Zanderstraße wirken wie eine Enklave inmitten der Brücken-Baustelle. Quelle: Lena Köpsell

„Ich muss Kunden am Telefon oft den Weg erklären und sie zu uns lotsen“, sagt Heese. Die Werkstatt liegt im Moment am Ende einer Sackgasse an der Zanderstraße. Die Zufahrt ist provisorisch, früher konnte man über die ehemalige Spittastraße auf das Gelände fahren. Aber die neue Sackgassenlage hat auch etwas Gutes, sagt Heese. Jeden Tag kommen über 30 Autos auf seinen Hof gerollt, die das Schild nicht gelesen haben und wenden wollen. „Das ist doch auch eine Art Werbung“, sagt er.

Von Lena Köpsell