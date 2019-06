Brandenburg/H

Der Daumen zeigt nach oben, der Blick gilt dem Wochenende, jetzt hat er keine freie Minute mehr: Veranstalter Hans-Günter Koch richtet mit seiner Agentur Showservice Brandenburg schon im zweiten Jahr das Havelfest, das größte Volksfest der Havelstadt aus. „Die schönsten Momente sind, wenn das Konzept aufgeht und die Besucher glücklich nach Hause gehen“, sagt Koch, der bereits seit 17 Jahren in die Fest-Organisation mit gebunden ist.

„Die Firma Showservice Brandenburg hat sich als neuer Veranstalter unseres traditionsreichen Volksfestes hervorragend bewährt“, sagt Brandenburgs Bürgermeister Steffen Scheller ( CDU) in seinem Grußwort. Die Havelstädter dürfen sich wieder auf drei tolle Tage mit vielen Attraktionen freuen.

Auf dem Packhof-Gelände in Brandenburg an der Havel hat am Mittwoch der Aufbau des Riesenrades für das Havelfest begonnen. Quelle: Heiko Hesse

Großen Anklang fand im vorigen Jahr die Nutzung des Packhofs als Festgelände, so dass auch beim 56. Havelfest an diesem Standort viel geboten wird.

Volksfest mit langer Tradition

Bereits seit Juni 1963 findet das Volksfest statt, allerdings noch unter dem Namen Havelfestspiele. 1966 fanden in Brandenburg an der Havel die VIII. Arbeiterfestspiele statt, so dass das Havelfest in dem Jahr nicht durchgeführt wurde. 1992 wurde das Fest dann in Havelfest umgetauft. Eine Kuriosität in der Geschichte des Havelfestes ist, dass es zwei 28., aber kein 30. Havelfest gab. Der Irrtum wurde aber bemerkt und so folgte der 29. Auflage gleich das 31. Havelfest.

Seitdem ist das Fest immer größer und aufwendiger geworden, die Besucherzahlen steigen von Jahr zu Jahr. Fast 40 000 Euro investiert der Veranstalter in die Sicherheit, rund 300 000 Euro kostet die Organisation des 56. Havelfestes.

Feuerwerk oder Lasershow – was wollen die Brandenburger? „Leider können wir aus Sicherheitsgründen auch in diesem Jahr kein großes Höhenfeuerwerk realisieren“, sagt Koch. Eine Lasershow sei ausgeschlossen, da die Kritik daran doch sehr groß war.

Kleines Lichtspiel

Möglich wäre eine kleinere Feuerwerks-Variante, die von einer Schute auf der Havel abgeschossen werden könnte. Aber das soll kurzfristig entschieden werden, dann als Überraschung.

Das Havelfest 2019 wird poplastig – nicht nur auf der Stadtwerke-Bühne. Das Unternehmen hat für die beiden eintrittspflichtigen Konzerte am Eröffnungstag, dem 21. Juni, das Duo „ Glasperlenspiel“ sowie den Sänger Max Giesinger verpflichten können, teilt Veranstaltungsmanager Frank Dirsat mit.

Mehr zu Glasperlenspiel

Um 20 Uhr geht es los mit Glasperlenspiel. Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg sind die Köpfe des Elektropop-Duos. Angefangen als kleine Kirchen-Popband, konnte sich das Paar als eine der erfolgreichsten Elek­tropop-Formationen Deutschlands etablieren. Ihren ersten Plattenvertrag sicherten sich die beiden 2010, nach dem Sieg beim „ Radio Energy Newcomer Contest“.

Dabei überzeugten sie mit ihrem selbst komponierten Song „Versinke“. Kurz darauf gründeten sie die Band Glasperlenspiel. 2011 veröffentlichten die Interpreten ihr Debütalbum „Beweg dich mit mir“.

Max Giesinger ist dabei

Ebenfalls am Eröffnungsabend folgt dann um 22 Uhr Max Giesinger. Er erhielt die Goldene Henne 2016 als bester Aufsteiger des Jahres. Vor Kurzem veröffentlichte er sein drittes Album „Die Reise“. Schon in seiner Kindheit hat Giesinger seine Leidenschaft zur Musik entdeckt, bereits im Alter von 13 Jahren spielte er in seiner ersten Band.

„Es allen recht zu machen, geht sowieso nicht“, sagt Veranstalter Koch gelassen. Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung verspürt er ein seltsames Kribbeln, je näher der Freitag rückt. Um dann am Sonntag festzustellen: „Alles gut gegangen, die Besucher sind glücklich nach Hause gegangen. Das Konzept ist aufgegangen.“

Programm auf sechs Bühnen Vom 21. Bis 23. Juni, stehen die Straßen und Plätze rund um die Jahrtausendbrücke in Brandenburg an der Havel ganz im Zeichen des 56. Havelfestes. Es gibt Shows und Musik sowie Mitmachaktionen und Handel, Gastronomie plus Gewerbe. Höhepunkte sind die traditionellen Drachenboot- und Entenrennen. Stadtwerke-Bühne am Heineufer Freitag, 21. Juni: 20 Uhr Glasperlenspiel 22 Uhr Max Giesinger Stadtwerke-Kunden zahlen für das Doppelkonzert 15 Euro, Nichtkunden 35 Euro. Karten im StWB Kundencenter. Samstag, 22. Juni: 10 Uhr Brawag-Spielstraße (am Packhof): Kinderschminken, Spiele und mehr 10 Uhr „Hier gemacht, selbst gemacht“. Markt für Selbstgemachtes 10.30 Uhr Fundsachenversteigerung 14.30 Uhr Talents of Dance 17 Uhr Remode. Depeche Mode Tribute-Band 20 Uhr Two4Fun 23 Uhr Feuerherz Sonntag, 23. Juni: 10 Uhr Brawag-Spielstraße (am Packhof) 10 Uhr Bollmannmusikanten 11.15 Uhr Nea! 12.15 Uhr Silke und Dirk Spiegelberg 13.15 Uhr Uta Bresan 14.30 Uhr Olaf Berger 15.45 Uhr Kinderprogramme Radio Teddy 19.30 Uhr Brandenburger Symphoniker Bühne Havelgarten am Düker Freitag, 21. Juni: 16 Uhr DJ Guido 19 Uhr Team 67 Samstag, 22. Juni: 10 Uhr Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg 1958 e.V. 11 Uhr DJ Guido 12 Uhr Lui & Fiete 14 Uhr Drachenbootrennen 16 Uhr Duo Zweitunterhalter 18 Uhr DJ Guido 19 Uhr Twango Guitars Sonntag, 23. Juni: 11 Uhr Daniela Rossini 12 Uhr DJ Guido 14 Uhr Gruppe Pan Brandenburg-Bühne am Packhof Freitag, 21. Juni: 18 Uhr Atemlos Samstag, 22. Juni:12 Uhr Inuso16 Uhr Squeezebox Teddy19 Uhr Ventura Fox Sonntag, 23. Juni: 12 Uhr DJ Sören 14 Uhr Puhdy Peter Meyer Osteuropa-Bühne vor der Werft Täglich ganztägig Ensemble Gorizwit mit ukrainischer und russischer Folklore und polnischer Disco Toggo-Bühne am Packhof Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni:11 bis 18 Uhr Super RTL auf großer Toggo-Tour. BB-Radio-Bühne am Salzhofufer Freitag, 21. Juni: 16 Uhr Eröffnungsveranstaltung 17 Uhr DJ Marco 19 Uhr Roof Garden 21 Uhr Magic Melody Samstag, 22. Juni: Moderatoren: Marco Lessentin & BB-Radio-Comedy-Star Micha Strauß 10 Uhr DJ Marco 11 Uhr Chance on Tour 14 Uhr Drachenbootrennen mit Siegerehrung 17 Uhr BB-Radio-Sommertour mit Meilenstein, den Disco-Boys und Doppelhoushälfte Sonntag, 23. Juni 11 Uhr Shantychor Brandenburg 13 Uhr Pogo-Rockband 16.30 Uhr Robby Schulze und Band Angaben ohne Gewähr. Alle Informationen zum Havelfest unter www.havelfest.info.

Von Natalie Preißler und Ulrich Hansbuer