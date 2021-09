Das größte Kinderfilmfest in Brandenburg an der Havel startet im Kiju

Brandenburg/H

Klimaschutz, Flucht aus der Heimat, Mobbing und Mut sind Themen, die Schüler beim größten Kinderfilmfest in Brandenburg an der Havel beschäftigen.

Mehr als 900 Anmeldungen

Mehr als 900 Zuschauer haben sich für das Event mit dem Motto „Hört uns zu!“ im Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju) angemeldet. Im Kinoraum sehen sie Filme wie die Dokumentation „Youth Unstoppable, der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung“.

Sie beobachten auf einer 92 Zoll großen Leinwand die Auswirkungen von Plastik im Meer, zerstörten Regenwäldern und von Müll in der Natur. Umweltverschmutzungen belasten Kinder und Teenager in ihrem Alltag in Brandenburg an der Havel.

So sieht die Kinderfilmfestkiste vom Kiju-Team aus. Quelle: André Großmann

„Leider liegen an vielen Orten Abfälle, die Anwohner achtlos in die Gegend werfen. Wir brauchen mehr Mülleimer, vor allem am Tschirchdamm, in der Willibald-Alexis-Straße und am Packhof“, sagt die 15-Jährige Mia Gerloff.

Filme, die Mut machen

Erzieherin Corinna Glatzer stimmt ihr zu. Sie plant das Kinderfilmfest seit 20 Jahren und macht klar, warum die Eventreihe wichtig ist. „Hier sehen Kinder Filme, die sie nicht einfach nur berieseln und seichte Unterhaltung bieten. Sie sehen Themen, die sie konkret in ihrem Leben betreffen und vielleicht auch Mut machen“, sagt die Erzieherin.

Corinna Glatzer plant seit 20 Jahren das Kinderfilmfest. Quelle: André Großmann

In „Ich bin William“ erleben Zuschauer die Geschichte eines zehnjährigen Jungen, der vom Pech verfolgt ist. Sein Vater starb bei einem Autounfall, seine psychisch kranke Mutter verbringt ihre Tage schweigend in einer Klinik. Jetzt wohnt William bei seinem Onkel Nils. Der meint es gut mit ihm, ist aber in krumme Geschäfte verwickelt und liebt das Glücksspiel.

Zusätzlich ist William den Schikanen seines Mitschülers Martin ausgesetzt. Als sein Onkel beim Pokern verliert und dem Gangsterboss Djernis Geld schuldet, nimmt er seinen Mut zusammen und will die Dinge in Ordnung bringen. Doch dabei ist er auf die Hilfe von vielen Menschen angewiesen.

Tradition seit 30 Jahren

Das Fest beginnt mit dem Film „Leon und die magischen Worte“. Weil der Siebenjährige noch nicht lesen kann, schrumpft ihn eine böse Hexe auf Zwergengröße. Er will aber wissen, was Buchstaben bedeuten und den Zauberspruch an der Wand lesen, um die Büchersammlung seiner Tante vor dem Aus zu retten.

Das Kinderfilmfest läuft seit 30 Jahren und findet seit zwei Jahrzehnten im Kiju statt. Weil die Nachfrage so groß ist, zeigt das Kiju-Team die Filme in diesem Jahr vier Wochen statt zwei Wochen lang.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jeremy Wilk freut sich auf das Kinderfilmfest. „Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, und hoffe, dass die Menschen weniger egoistisch sind. Die Filme zeigen doch, dass es möglich ist, sich gegenseitig zu helfen. Man muss es nur wollen“, sagt der 16-Jährige.

Info: Montag, 13. September startet das Kinderfilmfest im Kiju. Anmeldungen sind unter 03381/730382 möglich. Freie Plätze gibt es nur noch für Vorstellungen im Oktober. Infos zum Programm gibt es hier.

Von André Großmann