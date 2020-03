„Das ist ja der Günther, den kenn’ ich aus der MAZ“: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Samstag, 28. März 2020; Klorollenbestand: elf Rollen

Als wir vor über einem Jahr aus dem Berliner Gesundbrunnen nach Brandenburg an der Havel zogen, war uns klar, dass die Lebensqualität hier wesentlich höher ist. Allein die Nähe zur Natur, vor allem zum Wasser, war ein großer Anreiz für uns. Nach und nach wurden uns jedoch weitere, viel wichtigere Vorteile zum Leben immer bewusster, und das sind die Menschen hier, die kurzen Wege, die Unaufgeregtheit.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Irgendwie ist hier alles sehr viel besser als in Berlin, viel freundlicher, viel entspannter. Allein unser neues Ritual, jeden Tag aufs Land zu fahren, also ein paar Kilometer aus der Stadt, tut so unglaublich gut. Das Land Brandenburg hat letztens die Berliner gebeten, bitte nicht nach Brandenburg aufs Land zu fahren. Und die fahren echt lange.

Wie groß der Unterschied zu Berlin ist, zeigte sich aber auch am Freitag. Gegen Mittag öffnete die IBB ( Investitionsbank Berlin) die Pforten für das Soforthilfeprogramm für Unternehmer. Das Land Brandenburg startete damit bereits einige Tage früher.

Ich habe wegen meiner schlechten wirtschaftlichen Situation teilgenommen und einen Antrag gestellt. Das ging denkbar einfach: PDF herunterladen, ausfüllen, per E-Mail verschicken, fertig. Hat 15 Minuten gedauert. Eine halbe Stunde später wurde der Eingang bestätigt. Ein sehr konventioneller Weg, einen Antrag einzureichen. Und er funktioniert.

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Günther genießt die Touren sichtlich. Quelle: Stephan Boden

Dann also Berlin. Und das wurde zum absoluten Chaos. Weil Berlin ist, wie es ist, wurde dort ein anderer Weg gewählt. Ruft man die Seite der IBB auf, taucht eine virtuelle Warteschlange auf. Dort erfährt man, wie viele Menschen vor einem in der Reihe warten und wann man ungefähr dran ist: „Die Wartezeit beträgt über eine Stunde“. Wie viel über eine Stunde, erfährt man nicht. Als ich auf Twitter die wütenden Tweets mit Screenshots der Warteschlange sah, habe ich die Seite aus reinem Interesse aufgerufen. Ich war an Platz 154.708.

Darunter der freundliche Hinweis, dass man 35 Minuten Zeit hat, das Formular auszufüllen und abzusenden, wenn man dran ist. Verlässt man die Seite, fliegt man aus der Schlange. Man kann auch eine Mailadresse eintragen, an die eine Meldung geschickt wird, wenn man an der Reihe ist. Ich habe dann mal beobachtet und gerechnet.

Günther an der frischen Luft. Quelle: Stephan Boden

Jemand schrieb, er hätte ein paar Stunden lang beobachtet, wie viele Wartende pro Stunde abgefertigt werden. Der Mittelwert war 72. Das hätte bedeutet, es würde 89,53 Tage dauern, bis ich dran wäre. Die Seite lügt also nicht: das ist eindeutig über eine Stunde.

Noch lustiger (wenn es nicht so traurig wäre) ist folgende Rechnung: Würden sich alle Wartenden, wie es derzeit erforderlich ist, in 1,5 Meter Abstand in die Schlange einreihen, wäre sie 232 Kilometer lang. Das wäre in etwa dreimal so weit wie vom Neustädtischen Markt zum Brandenburger Tor. Über Ketzin, also Landstraße, ist das ‘ne echt schöne Strecke.

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Die Ausflüge in die Natur sind der einzige Ausgleich zum ewigen Stubenhocken. Quelle: Stephan Boden

Man kann sich ungefähr vorstellen, was auf Twitter los war. Zwischendurch sollen es über 200.000 Wartende gewesen sein. Seit Freitagabend hat die Warteschlange übrigens Pause. Ab mittags erfährt man, wann es weiter geht. Wenn man nicht wüsste, dass da Existenzen auf dem Spiel stehen, könnte man denken: Hey! Clever! So bleiben 200.000 Leute die nächsten 90 Tage zu Hause vorm Rechner, können niemanden anstecken und auch kein Klopapier horten.

Mein Gott, bin ich froh, in Brandenburg an der Havel zu leben! Hier ist alles so schön ruhig und unaufgeregt. Wir fahren jetzt an die Havel. Nix Warteschlange.

Sonntag, 29.März 2020; Klorollenbestand: elf Rollen

Die Sommerzeit ist da! Für alle, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, zunächst eine echt gute Nachricht, denn an diesem Sonntag sind es nur 23 Stunden, in denen einem die Decke auf den Kopf fällt. Anja und mir fällt die Decke seit mittlerweile nun weit über zwei Wochen, in denen wir uns sehr zurückgezogen haben, überhaupt nicht auf den Kopf.

Wir waren gestern wieder an einer einsamen Stelle entlang der Havel spazieren. Das tut sowas von gut und in den zwei Stunden dachte niemand von uns an dieses Coronadingens. Günther sowieso nicht, denn für Hunde sind das wohl gerade die besten Wochen seit Hundegedenken. Das ganze Rudel ist zu Hause und alle kümmern sich um die lieben Vierbeiner. Toll!

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Günther möchte einfach nur spielen. Quelle: Stephan Boden

Überhaupt der Günther. Er ist seit Mitte Januar bei uns. Bisher war er zwei Mal im TV zu sehen und nun fast jeden Tag in der MAZ. Als wir gestern mit dem Auto in ein Dorf an die Havel fuhren und aus dem Wagen stiegen, hörte ich sofort: „Ach, das ist doch Günther! Den sehe ich jeden Tag in der Zeitung.“ Wir müssen aufpassen, dass der nicht mal irgendwann im Dschungelcamp landet, wenn das so weiter geht.

Zurück daheim habe ich einen Fehler gemacht: Ich las auf Twitter. Dort sah ich unter anderem, dass in deutschen Großstädten viele Menschen bei dem tollen Wetter rausgegangen sind. Das ist auch nicht weiter schlimm, aber wenn alle zu den gleichen Plätzen gehen, dann ist die derzeitige Regel hinfällig. Manche finden es immer noch toll, möglichst eng an anderen Menschen zu sein. Teilweise hat die Polizei die Parks und Plätze räumen müssen.

Klopapier mit Hefe drauf ist nicht gut für den Kopf

Wenn ich also zum Beispiel Bilder von der Hamburger Außenalster oder dem Treptower Park sehe, wo alles wie immer ist und sich Menschenmassen aneinander vorbei schieben, dann komme ich oft auf die Idee, dass einige wohl in den letzten Tagen zu viel Klopapier gegessen haben müssen. Womöglich mit dick Hefe drauf.

Manche haben offenbar wirklich noch nicht begriffen, worum es geht

Anja arbeitet in der Architekturbranche. Sie betreut in einem Berliner Büro Wettbewerbe für öffentliche und private Bauvorhaben. In Auslobungstexten und Erläuterungen zu Entwürfen von Architekten gibt es einen Textbaustein, der nahezu immer und in jeder Beschreibung vorkommt. Anja hat gestern gesagt, dass man diese Phrase wohl ab sofort für alle Zeiten streichen muss und er nie mehr irgendwo auftauchen wird. Es geht um folgenden Baustein: „...lädt zum Verweilen ein.“

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Die Ausflüge in die Natur sind der einzige Ausgleich zum ewigen Stubenhocken. Günther genießt die Touren sichtlich. Quelle: Stephan Boden

Gerade, als ich hier sitze und schreibe, bekomme ich Besuch vom Ordnungsamt. Da die beiden Autovermietungen in unserer Straße derzeit wohl kaum Autos vermieten und deren Wagen nun hier auch noch herumstehen, findet man sehr schwer Parkplätze. Ich habe meine olle Karre gestern auf den Gehweg in eine Ecke gestellt. Die beiden sehr freundlichen Damen haben mich drauf hingewiesen und mir gesagt, wo ich stehen darf.

Diese freundliche Begegnung nehme ich mal zum Anlass, über etwas, das mich in den letzten Tagen eh schon beschäftigt, zu schreiben. Man liest und hört zu Recht derzeit an jeder Ecke Danksagungen an Menschen, die für uns da sind: Ärzte, Pfleger, Briefträger, Supermarktangestellte, die Feuerwehr und so weiter.

Eine Gruppe fehlt mir bei den Aufzählungen. Die, die gerade die Verantwortung für uns alle übernehmen, Wirtschaftshilfen veranlassen, Regeln aufstellen, deren Einhaltung überwachen, Gesundheitsämter leiten, Steuerzahlungen stunden und Tag und Nacht wichtige Entscheidungen treffen müssen, damit der Laden überhaupt weiterläuft und vorwiegend gesund bleibt: die Stadtverwaltung und die Behörden.

Unabhängig von politischen Einstellungen muss auch diesen Menschen zugestanden werden, dass sie gerade rund um die Uhr alles geben. Für uns.

Man muss nur mal auf die Website der Stadt Brandenburg an der Havel gehen um zu sehen, was die gerade zusätzlich zu tun haben. Hinterher meckern ist immer einfach. Jetzt was tun ist schwieriger.

Von Stephan Boden