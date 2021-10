Brandenburg/H

Das nächste Brückendesaster: Die Holzbrücke über der Näthewinde ist viel stärker kaputt als befürchtet worden war, es droht sogar ein Totalverlust. Die Bauarbeiten ruhen derzeit. Erst müssen Spezialisten zu einem Urteil kommen. Mit dem Prüfen betraut sind der Diplomingenieur und Bausachverständige Jürgen Wagner sowie ein Holzgutachter – die Ergebnisse sollen in den nächsten Tagen vorliegen, bestätigt Bürgermeister Michael Müller (parteilos).

Die Schäden in den Leimbinderschichten sind unübersehbar, vor allem durch Feuchtigkeit sind diese entstanden. Quelle: privat

Pilz- und Schwammbefall

„Im besten Falle müssen wir nur Teile der Bögen austauschen, im schlechtesten Fall die ganze Brücke.“ Darüber hat der Bürgermeister am Mittwochabend auch den Stadtentwicklungsausschuss informiert. In den Bögen ist hoher Pilz- und Schwammbefall festgestellt worden, lange Risse ziehen sich durch die Leimschutzbinder. Es sei völlig unklar, wie und ob die Schäden zu beheben sind. Offensichtlich gehen alle davon aus, dass das Bauwerk nicht zu retten ist, offiziell will es bislang keiner zugeben.

Erst 1999 errichtet worden

Die Brücke besteht aus verleimtem Brettschichtholz, sie wurde 1999 als „zweigelenkige Bogenbrücke mit aufgehängter, unten liegender Fahrbahn“ für Fußgänger und Radfahrer errichtet, verbindet die Neustadt mit der Dominsel. Sie hat eine Gesamtlänge von 43 Metern und eine Breite zwischen den Geländern von 2,50 Metern.

Mängelliste nach Prüfung

Dabei war viel Aufwand betrieben worden, um die vorher bekannten Schäden an dem Bauwerk zu beseitigen. 2019 habe die jüngste Brückenprüfung stattgefunden – sie muss alle sechs Jahre erfolgen. Diese brachte schon eine erhebliche Mängelliste, welche die Stadt zum Handeln zwang.

Erste Ausschreibung geplatzt

Nachdem eine erste Ausschreibung im Januar geplatzt war, weil nur Angebote weit über dem Kostenrahmen eingingen, unternahm die Verwaltung im Juni einen neuerlichen Versuch mit einem größeren Budget.

Aufwendige Arbeiten geplant

250.000 Euro sollten es sein, um die lange Mängelliste abzuarbeiten: Verbindungsmittel waren kaputt, es bedarf eines neuen Holzschutzes, Lagersockel sind gerissen sowie die Unterstopfung ist abgeplatzt. Der Belag muss dringend erneuert werden. Zu den Instandsetzungsarbeiten zählen: 114 Quadratmeter Holzbohlenbelag auszubauen und zu entsorgen, ebenso 43 Meter Lagerbohlen sowie 16 Querträger. 24 Quadratmeter Betonwiderlager und Lagersockel sind zu sanieren und 600 Quadratmeter Holzflächen instand zu setzen. Als Ersatz für die weggeworfenen Teile müssen 16 neue Querträger mit jeweils 2,10 Metern Länge her, auch ein 43 Meter langer Längsträger als Doppel-T-Träger aus Stahl sowie eine ebenso lange GFK-Längsbohle aus glasfaserverstärktem Recycling-Kunststoff (hochdichtes Polyethylen).

Statt Holz sollten 114 Quadratmeter GFK-Bohlen aus glasfaserverstärktem Kunststoff als Belag neu verlegt werden. Auf 86 Quadratmetern Fläche muss Korrosionsschutz an Stahlbauteilen aufgebracht werden.

Alle Arbeiten ruhen

Diese Arbeiten ruhen nun allesamt. Das bedauert auch Jan Richter, Chef der Gerüstbaufirma Z+O. Er war persönlich an der Näthewinde tauchen, um die PVC-Füße für die Gerüstfundamente zu setzen. „Wir wollten besonders schnell sein, weil hier der Hauptschulweg für die Schüler des Domgymnasiums und der Evangelischen Grundschule entlang führt.“

Länger Umwege für Schüler

Doch offensichtlich müssen sich die Kinder und Passanten für längere Zeit auf Umwege einstellen. Im November droht dann auch noch die Baustelle zum Erneuern der Neustädtischen Fischerstraße. Hier gibt Bürgermeister Müller aber ein Versprechen ab: „Wenn wir dort bauen, wird es zu jeder Zeit einen sicheren Weg für Fußgänger und Radfahrer an der Baustelle vorbei geben, nur Autos kommen eben nicht durch.“

Zuerst die Kleine Münzenstraße

Dem Vernehmen nach soll in der kommenden Woche von der Stadtspitze entschieden werden, ob und an wen der Bauauftrag ausgelöst wird. Auch hier ist die Kommune unter Druck, weil sie noch in diesem Jahr beginnen muss, damit Fördermittel nicht verfallen. Weil auch hier die ersten Ausschreibungsversuche fehlgeschlagen waren, wird sie nun im Doppelpack vergeben – für die Kleine Münzenstraße und für die Neustädtischen Fischerstraße gleichzeitig. Es soll aber wohl abgesprochen werden, dass in der Kleinen Münzenstraße begonnen wird, um die Zufahrt zum Weihnachtsmarkt noch frei zu halten.

Von André Wirsing