Brandenburg/H

Das Unternehmen Semmelhaack hat das nächste Wohnbauprojekt in Brandenburg an der Havel gestartet. An der Krakauer Straße, direkt an der Einmündung zur Alten Krakauer Straße, entsteht ein Wohnhaus mit 32 Wohnungen und einer Tiefgarage.

Tiefgarage und Aufzug

Die Wohnungen haben zwei und drei Zimmer und Größen von 42 bis 80 Quadratmetern „Zur Ausstattung gehören eine moderne Einbauküche, ein ebenerdiges Duschbad, hochwertige Fliesen, ein pflegeleichter Designboden, Fernseh- und Multimediaanschlüsse in den Wohn- und Schlafräumen, Balkon, Tiefgaragenstellplätze sowie ein Aufzug“, zählt Lars Weigelt auf – er ist Vertriebschef Ost für Semmelhaack mit Sitz in Potsdam.

Lars Weigelt ist Vertriebschef Ost bei Semmelhaack. Quelle: JACQUELINE STEINER

Erste eigene Wohnung

Von dort aus werden die Wohnungen auch vermarktet. Gebaut wird noch etwa ein Jahr, die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2022. Zielgruppe seien alle Wohnungssuchenden, Weigelt nennt Paare, die erste eigene Wohnung, kleine Familien und Senioren

„Neuendorfer“ ist voll

„Unser erstes Projekt in der Neuendorfer Straße in Brandenburg an der Havel wurde sehr gut angenommen. Alle Wohnungen im Erstbezug sind vermietet.“ Semmelhaack hat am Ufer der Niederhavel 124 Wohnungen mit Größen von 56 bis 177,5 Quadratmetern auf dem Areal der ehemaligen Stärkefabrik in 13 Häusern errichtet.

Hohe Nachfrage

„Wir gehen auch bei dem Projekt in der Alten Krakauer Straße von einer hohen Nachfrage aus. Die gute Nachfrage wird durch die Ansiedlung des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten BfAA und weiterer Unternehmen sicherlich verstärkt. Auch die unmittelbare Nähe zur Hauptstadt Berlin mit einer hervorragenden Anbindung nach Berlin trägt aus unserer Sicht zu der großen Nachfrage bei. In Berlin herrscht Wohnungsknappheit und viele Interessenten weichen daher aufs Umland mit einer guten Verkehrsanbindung aus“, argumentiert Weigelt.

Miete bei zehn Euro

Bedarf sehe er in der Stadt Brandenburg vor allem an barrierearmen Wohnungen mit Aufzug. Die voraussichtliche Miethöhe liege im Durchschnitt bei etwa zehn Euro kalt. Die Einzelmieten variieren zwischen 9,50 bis 11 Euro.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Unternehmen Semmelhaack habe Interesse daran, weiter in der Havelstadt zu investieren, sagt der Vertriebsleiter. „Bisher können leider keine konkreten Projekte genannt werden. Wir sind mit verschiedenen Akteuren in Brandenburg an der Havel in Gesprächen und generell weiterhin auf der Suche nach geeigneten Grundstücken für bezahlbare Mietwohnungen.“

Von André Wirsing