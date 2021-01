Brandenburg/H

Es fehlt nur noch der Impfstoff, dann kann es mit dem Impfzentrum im Stahlpalast losgehen. Eingerichtet ist die Halle schon beinahe komplett. Davon will sich Oberbürgermeister Steffen Scheller CDU) an diesem Donnerstag gemeinsam mit dem Objektverwalter Cavit Muhtar überzeugen. Die MAZ hat vorab schon mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Viele Dienstleister unterwegs

Vor der Halle ist ein ständiges Ankommen und Abfahren von Dienstleistern und Handwerkern: Elektrotechnik Stamm, RFT Elkom, Brandschutztechnik Pirl oder Funktechnik Kutzer steht auf den Fahrzeugen. Die Feuerwehr war auch schon zur Brandschutz-Abnahme da. Im Foyer werden noch schnell die Fenster geputzt. Bereits vom Messebauer aufgestellt sind die sechs Registrierungsplätze. Hier müssen die Menschen nachweisen, dass sie einen Termin haben und auch an der Reihe sind mit dem Impfen.

Nur „Just in time“ zählt

Wer zu den Glücklichen gehört, sollte nur eines beachten – Pünktlichkeit. Zuspätkommen bringt die Abläufe durcheinander, zu frühes Dasein erst recht. Es gibt im Gebäude keine größeren Wartemöglichkeiten, also müssten die Leute draußen stehen. Hier können sie sich von den Industrieabläufen das Prinzip „Just in time“ abschauen – damit ist allen am besten geholfen, hört man immer wieder in Gesprächen mit den Verantwortlichen.

Start mit drei Kabinen

Wer die erste Hürde überwunden hat, gelangt in einen kleinen Wartebereich mit 30 Plätzen im Saal selbst. Hier verbringen die zu Impfenden die Zeit bis zum Aufruf in eine der sechs Impfkabinen. Anfangs werden nicht alle voll arbeiten, aus dem Rathaus ist zu hören, dass wohl mit drei Kabinen gestartet wird.

Vorne Beratung, hinten Spritze

Es sind jeweils Doppelkabinen: Im ersten Teil erfolgen die Beratungs- und Aufklärungsgespräche, um eine Wand herum gelangt man in den hinteren Teil, wo die eigentliche Impfung erfolgt. Alle Kabinenausgänge münden in einen größeren Wartebereich: Vorschrift ist, dass alle frisch Geimpften mindestens 30 Minuten abwarten sollen, um allergische oder andere Sofortreaktionen ausschließen zu können. Das hat etwas mit Haftungsrecht zu tun.

Rettungssanitäter sind bereit

Gibt es größere Probleme, die über die üblichen kleinen Reaktionen hinausgehen, werden die betroffenen Menschen schnell versorgt: In sechs separaten Kabinen stehen ebenso viele medizinische Liegen, Rettungssanitäter kümmern sich um die Patienten. Davon gibt es genügend – beinahe 20 Mitarbeiter von den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und Arbeiter-Samariter-Bund unterstützen die Ärzteteams.

Zwei Kühlschränke genügen

Für alle Mitarbeitenden gibt es auf der Bühne einen abgetrennten Aufenthaltsbereich, in dem sie sich in ihren Pausen ausruhen und verpflegen können. In einem geschützten und bewachten Raum stehen zwei kleine Kühlschränke für den Impfstoff. Da das Serum von Moderna verwendet wird, ist der Aufwand beim Kühlen gegenüber dem Biontech/Pfizer-Präparat geringer.

Weitgehend unsichtbar bleibt auch die Technik, beispielsweise für die Datenübertragung und das Erfassen von Informationen über die Patienten.

Saal ist komplett verändert

Die meisten Impfgäste werden die Halle im Stahlpalast kaum wiedererkennen. Nur die silberne Diskokugel an der Decke ist geblieben. Statt des fleckigen Teppichbodens ist ein grauer Kunststoffbelag verlegt und verklebt – die Möglichkeit zum Desinfizieren des Bodens war Grundvoraussetzung. Alle Bereiche sind hell ausgeleuchtet. Die Einbauten sind zwar alle hell und abwaschbar, vermitteln aber keine Krankenhaus-Atmosphäre. Aus Hygienegründen haben auch die Besucherstühle beispielsweise keine Polster, eine halbe Stunde hält man darauf aber aus.

Kurzes Vorspiel

Das Impfzentrum wird wie vom Gesundheitsministerium angekündigt am kommenden Dienstag, 26. Januar, in Betrieb gehen. Am 23. Januar bekommen nach MAZ-Informationen die Impfteams und Helfer eine praktische Unterweisung im Potsdamer Impfzentrum in der Metropolis-Halle, am 25. Januar werden sie in die Informationstechnik eingewiesen, zudem ist ein kleiner interner Probelauf geplant.

Von André Wirsing