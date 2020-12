Das sagt Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller zum Corona-Jahr

Brandenburg/H

Das Jahr 2020 neigt sich seinem Ende entgegen. Auch für die Stadt Brandenburg nahm das Jahr einen unerwarteten Verlauf. Wie Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) dieses Jahr erlebt hat, was ihn bewegt, was geschafft wurde und was liegen blieb – darüber berichtet er im MAZ-Interview.

Herr Scheller, denken Sie bitte zurück, wie haben Sie die ersten Monate des Jahres erlebt?

Anzeige

Steffen Scheller: Mein Gott, 2020 war ein bewegtes Jahr. Wir haben doch zum Jahresanfang nicht im Traum erwartet, was da letztlich auf uns zukommt. Wir haben noch Karneval gefeiert. Und am 14. März sagt die Regierung plötzlich: Jetzt kommt der Lockdown. Seither befinden sich Stadt und Land Brandenburg mit Covid-19 im dauerhaften Krisenmodus.

Was hat Sie persönlich ganz besonders bewegt?

In unserer Familie ist Gott sei dank niemand von der Krankheit direkt betroffen gewesen. Aber durch die ständige Zusammenarbeit und den Austausch mit dem Gesundheitsamt und den Krankenhäusern weiß ich natürlich ganz genau, welchen Kummer die Krankheit über Familien gebracht hat. Das kann doch keinen vernünftigen Menschen kalt lassen! Und wann immer wir jetzt wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie in der Stadt zu beklagen haben, geht es mir so, dass der Gedanke an die Gestorbenen alles andere in den Hintergrund treten lässt.

Nun gibt es eine Reihe von Leuten auch in der Stadt, die sagen, das ist gar keine Pandemie. Und für die sind sie als Oberbürgermeister häufig auch Feindbild und Zielscheibe von Zorn und Spott. Wie gehen Sie damit um?

Wenn ich das sehe und höre was da insbesondere bei den Demos abging, dann macht es mich ratlos und wütend. Diese Mischung aus Naivität und Menschenverachtung. Die Toten sind doch nicht namenlose Alte, die angeblich sowieso gestorben wären. Die Ignoranz macht mich fassungslos, also wenn Menschen dicht an dicht, häufig ohne Maske, auf der Straße stehen, sich und andere Schaden zufügen und dann noch Kinder in die erste Reihe stellen. Wir haben es doch an der Magnus-Hoffmann-Schule erlebt. Da haben Kinder ohne Symptome ihre Eltern angesteckt.

Was ist im Corona-Jahr 2020 an Arbeit liegen geblieben?

Keine Frage, in Sachen Stadtentwicklung wollten wir bei der Packhof-Entwicklung weiter sein. Dort musste das Planverfahren aufgeschoben werden. Der Brandenburger Architekt Achim Krekeler hatte in einem MAZ-Interview prognostiziert, bis 2022-23 passiere da sichtbar nichts. Wir wollten das Gegenteil beweisen. Jetzt befürchte ich, er hat Recht. Aber die Verfahrensverzögerungen haben zum Großteil auch mit Corona zu tun, da geplante Beteiligungsschritte nicht durchgeführt werden können.

Sie führen jetzt seit drei Jahren als OB die Stadt Brandenburg. Was sind die bleibenden Erfolge, die Sie sich auf die Fahnen schreiben?

Ich bin ja schon seit 2005 in der Verwaltung. Da hatten wir schlimme Haushalte, horrende Kassenkredite und zum Teil schmerzhafte Einschnitte waren nötig. Aber durch große Kraftanstrengungen bis heute ist es uns gelungen, die Stadt wieder handlungsfähig zu machen und deutlich attraktiver zu werden. Ich verweise auf die gestiegene Wertschöpfung in den Unternehmen oder die Kaufkraft, die deutlich zugenommen hat. Nicht erst seit der Landtagswahl 2019 haben wir ein deutlich entspannteres Verhältnis zur Landesregierung. Davon profitieren wir als Stadt. Beispielsweise bei der massiven Unterstützung für die Neubauten von Brücken, Straßen und ähnlichem. Wir kommen sehr gut voran und man begleitet uns von Potsdam aus gern. Das sehen andere mit Neid.

Läuft das heute anders als früher in der Zusammenarbeit mit der Regierung?

Es gibt viele Ansprechpartner und Entscheider, die uns lange bekannt sind und waren und deren Türen sich trotzdem erst in den letzten Jahren für uns etwas weiter geöffnet haben.

Es gab in der Tat mit der Ansiedlung des THW-Ausbildungszentrums und der Amtes für Auswärtige Angelegenheiten Erfolge zu feiern. Doch welche Impulse haben Sie insbesondere mit Blick auf die Stadtentwicklung gesetzt?

Unsere Innenstadt hat sich großartig entwickelt und sie wird sich weiter gut entwickeln müssen. Dafür haben wir Ideen. Doch wir müssen dafür sorgen, dass sich die City und die Stadtteile nicht voneinander abkoppeln. Deswegen wiederhole ich gebetsmühlenartig: Wir müssen die Erneuerung in Nord und Hohenstücken vorantreiben. Ich muss kein Max Herm sein. Aber hier will ich Spuren hinterlassen. Auch der neue Baubeigeordnete und Bürgermeister Michael Müller wird mich dabei unterstützen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass noch nicht allen Fraktionen klar ist, dass das eine Aufgabe ist, hinter der wir uns alle versammeln müssen.

Welche Ideen haben Sie für die Brandenburger Innenstadt?

Es ist doch keine Frage, wir müssen unsere Mitte, den Neustädtischen Markt attraktiver machen. Erst vor wenigen Wochen habe ich mich dazu intensiv mit Bürgermeister Müller zur Gestaltung der Stadtmitte ausgetauscht. Ich habe schon früher erklärt, dass ich mir dort auch eine teilweise Bebauung vorstellen kann. Wir müssen dann auch sehen wie hoch der Bedarf für Parkplätze ist; ob wir die unterirdisch oder anderswo ansiedeln. Ich habe mit Investoren gesprochen, die genau diesen Ansatz verfolgen. Mit Fachleuten, Fraktionen und Investoren müssen wir dort eine Entwicklung anschieben und zügig mit der Umsetzung beginnen.

Was bedeutet zügig?

Aus meiner Sicht sollte bis Mitte der zwanziger Jahre mit der Umsetzung der jetzt zu erarbeitenden Pläne begonnen werden. Der Packhof und seine Zuwegung, der Neustädtische Markt, Hohenstücken und Nord – all das sind Projekte, die wichtig für uns alle sind. Um sie umzusetzen, werden wir die politischen Kräfte in der Stadt zusammenführen müssen.

Die Amtszeit Ihres Kulturbeigeordneten Erlebach endet in wenigen Wochen. Schaut man aufs Stadtmuseum, das fehlende Depot oder das Brandenburger Theater, entdeckt man überall im kulturellen Bereich Chaos. Jetzt machen Sie das Theater zur Chefsache. Kann der Chef nicht mal ein Thema übernehmen, bevor etwas im Chaos versinkt, also agieren statt zu reagieren?

Es ist ja schon so, dass Herr Erlebach als Beigeordneter mit mehr Geld besser dastehen würde als jetzt, wo Geld fehlt. Und beim Brandenburger Theater engagiere ich mich nicht erst seit gestern, sondern war auch an der Einstellung der Geschäftsführung und von Herrn Tardy beteiligt. Und natürlich ist einiges am Theater schief gelaufen. Die Kommunikationsdefizite dort sind ja keinem verborgen geblieben.

Und wie geht es jetzt weiter im BT?

Ich glaube daran, dass wir mit Herrn Tardy als Chefdirigenten jemanden gefunden haben, um die Symphoniker als unser festes künstlerisches Ensemble weiter zu entwickeln. Wir haben die Münchner Beratungsfirma METRUM beauftragt, uns bei der strukturellen Aufstellung des Theaters zu unterstützen. Da sind jetzt Gespräche gelaufen und ich habe den ersten mündlichen Zwischenbericht nach einem Telefonat mit dem Berater.

Und das erste Fazit lautet?

Es gibt zu wenig Kompetenz in künstlerischen Fragen in der Geschäftsführung des BT. Aber das hatte ich seinerzeit auch nicht als Aufgabe an die Geschäftsführerin gestellt. Wenn wir aber jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass in der Spitze die künstlerischen Belange nicht ausreichend abdecken, dann müssen wir die Theaterleitung genau um die Belange ergänzen.

Das bedeutet was, einen geschäftsführenden Intendanten? Zwei Geschäftsführer?

Was auch immer. Das ist Teil des Diskussionsprozesses, den wir auch mit Christine Flieger und Olivier Tardy vereinbart haben. Wir werden, wenn die METRUM-Ergebnisse vorliegen, diese mit dem Ministerium und dem Aufsichtsrat beraten und zu einem Ergebnis kommen, das das BT weiter bringt.

Haben Sie das Theater überfordert, indem Sie es Ihre Idee eines Kultursommers auf dem Marienberg nach dem Vorbild Jena an das Haus übertragen haben?

Natürlich wäre es besser gewesen, wir hätte damit eine Agentur wie in Jena beauftragen können. Aber für den Start hatten wir nicht viel Geld und Zeit. Herr Widmaier als künstlerischer Leiter hat gegenüber der Geschäftsführung deutlich gemacht, dass ihn die Organisation eine solchen Festivals überfordert. Da war ich Frau Flieger und Frau Sahm dankbar, dass sie sich darum gekümmert haben. In Zukunft gehört das aber sicher in andere Hände.

Alle kommunalen Unternehmen waren im Lockdown vor unerwartete Herausforderungen gestellt. Wie bewerten Sie die Arbeit der Kernverwaltung, also die des Rathauses?

Klar, da gibt es Licht und Schatten. Aber ich weiß, der überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen hat ordentlich mitgezogen. Klar ist auch: Wir als Stadtverwaltung sollten nicht die ersten sein, die im Homeoffice arbeiten. Nein, wir sollten die letzten sein. Für viele geht die Corona-Krise an die Existenz. Die Sorge muss bei uns in der Verwaltung keiner haben. Also muss unsere Aufgabe ohne Abstriche sein, denen zur Seite zu stehen, die durch Corona in Gefahr geraten. Klar, ich bekomme mit, dass Mitarbeiter mehr mobile Technik erwarten, um aus dem Homeoffice heraus mobil zu arbeiten. Ich schaue auf die finanzielle Ausstattung der Stadt und sage: Das ist jetzt nicht unsere erste Priorität!

Viele Bereiche der Verwaltung waren über Monate nicht oder kaum erreichbar. Warum war das so und warum ist der Krankenstand im Rathaus höher als im Städtischen Klinikum?

Das stimmt ja so nicht. Unser Klinikum hat jetzt leider auch einen höheren Krankenstand in Folge der hohen Arbeitsbelastung. Aber wir sind natürlich ein Rathaus mit einem hohen Altersdurchschnitt. Der liegt über dem der Stadtbevölkerung. Es liegt die riesige Aufgabe vor uns, den Generationswechsel jetzt auf den Weg zu bringen und in kurzer Zeit zu realisieren.

Ein Blick voraus. Wie schauen Sie auf das Jahr 2021?

Trotz 2020 optimistisch. Die Wirtschaftsdaten sind besser als erwartet. Eine Arbeitslosenquote mit einer 7 vor dem Komma ist toll, die Kurzarbeiterregelungen stimmen mich optimistisch, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Wir haben eine große Nachfrage nach Gewerbeflächen und wir haben kaum noch erschlossene Flächen. Wir suchen nach Flächenpotentialen, insbesondere in Autobahnnähe. Wir haben immer mehr sozialversicherungspflichtige Jobs – ich bin sicher: 2021 geht es wieder bergauf!

Von Benno Rougk