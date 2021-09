Brandenburg/H

Die 20 größten Arbeitgeber in der Stadt Brandenburg an der Havel beschäftigen mehr als 10.000 Menschen. Von diesen zwanzig Arbeitgebern sind acht als private Dienstleister und acht als öffentliche Dienstleister tätig. Vier große Arbeitgeber in der Stadt sind klassische Industriebetriebe.

Die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel veröffentlicht in ihrem jüngsten Wirtschaftsbericht eine Liste mit den größten Arbeitgebern in der Stadt, gemessen an ihrer Beschäftigten. Die veröffentlichte Liste enthält jedoch keine Angaben zur jeweiligen Mitarbeiterzahl.

Es heißt lediglich, die Gesamtzahl liege oberhalb von 10.000, was nach Recherchen der MAZ korrekt sein dürfte. Damit wäre ungefähr ein Viertel der Arbeitnehmer, die in Brandenburg an der Havel erwerbstätig sind, bei diesen zwanzig Arbeitgebern beschäftigt.

Von den knapp 40.000 erwerbstätigen Frauen und Männern arbeiten mehr als 30.000 bei Dienstleistern und rund 8500 in der Produktion.

Die Beschäftigtenzahl der 20 größten Arbeitgeber schwankt zwischen knapp 200 und 1600. Nicht immer lässt sich die jeweilige Zahl ganz genau ermitteln. So beschäftigt die Polizeidirektion West mit Sitz in Brandenburg an der Havel zwar rund 1450 Menschen.

Zwischen 200 und 1600

Doch längst nicht alle sind in der Stadt eingesetzt, sondern auch an anderen Orten um gesamten westlichen Land Brandenburg. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Potsdam sind in Brandenburg an der Havel rechnerisch 315 Frauen und Männer tätig, je nach Einsatzlage zeitweise aber auch deutlich mehr.

Etwas schwierig ist es auch, dass Brandenburgischen Oberlandesgerichts zahlenmäßig als Brandenburger Arbeitgeber einzuordnen. Organisatorisch gehören auch die Bediensteten der Sozialen Dienste dazu.

Hinzu kommen nach Auskunft von OLG-Sprecherin Judith Janik gegenwärtig 53 Anwärter im gehobenen Dienst, 78 Auszubildende für die Laufbahn der Justizfachangestellten und 318 Rechtsreferendare, deren Dienstsitze im Land Brandenburg an den Standorten der Gerichte verteilt sind.

Arbeitergeber Oberlandesgericht

Insgesamt würde sich damit eine Mitarbeiterzahl von 775 ergeben. Für die nachfolgende Tabelle haben wir nur die 326 OLG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der sozialen Dienste berücksichtigt.

Die folgende, von der MAZ auf Basis des städtischen Wirtschaftsberichts erstellte Liste der 20 größten Arbeitgeber in Brandenburg an der Havel kann wegen Schwankungen und unterschiedlicher Zähl- und Betrachtungsweise keine 100-prozentige Genauigkeit beanspruchen., wohl aber eine Orientierung geben.

Die Reihenfolge

1. ZF Getriebe Brandenburg: 1600 Beschäftigte.

2. Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel: 1000 Beschäftigte.

3. Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen/ZfA: 950 Beschäftigte.

4. B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke: 830 Beschäftigte.

5. Städtisches Klinikum Brandenburg an der Havel GmbH: 800 Beschäftigte.

6. Asklepios Fachkliniken Brandenburg: 750 Beschäftigte.

7. Jedermann-Gruppe: 500 Beschäftigte

8. Heidelberger Druckmaschinen: 470 Beschäftigte.

9. Klinik Service Center: 350 Beschäftigte.

10. Voestalpine BWG: 340 Beschäftigte

11. Eon Energie Dialog: 340 Beschäftigte.

12. Majorel Brandenburg Callcenter: 330 Beschäftigte.

13. Brandenburgisches Oberlandesgericht: 326 Beschäftigte.

14. Polizei in Brandenburg/Havel: 315 Beschäftigte.

15. Gebäudereinigung Brandenburg: 300 Beschäftigte.

16. Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel: 290 Beschäftigte.

17. Technische Hochschule Brandenburg: 280 Beschäftigte.

18. Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg: 260 Beschäftigte.

19. Safe Wachschutz/Allservice Brandenburg: 252 Beschäftigte

20. Stadtwerke Brandenburg mit Tochter Brawag: 190 Beschäftigte.

Von Jürgen Lauterbach